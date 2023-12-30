Borussia Dortmund CEO'su Haaland'ın yaklaşan ayrılık transferiyle ilgili olarak 'Bu Erling için bir karar' dedi

İngiltere'de yayın yapan birçok medya kuruluşu, Manchester City'nin önümüzdeki hafta içinde Borussia Dortmund ile forvet oyuncusu için anlaşmaya vardığını duyuracağını bildirdi.

Haaland'ın kaba kuvveti, müthiş hızı ve yıkıcı bitiriciliği onu dünyanın en çok aranan oyuncularından biri haline getirirken, Dortmund 2020'de imzaladığından beri yıldız oyuncusunu kaybetmeyi kabullenmiş durumda.

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, birçok kulübün sürekli olarak üst sıralardakilere kaybetmekten dolayı hayal kırıklığına uğrayacağını, ancak transferlerin kaçınılmaz olarak yönetilmesini çok daha kolay hale getirdiğini söylüyor.

Watzke, CNN Kıdemli Spor Analisti Darren Lewis'e "Bizim için tek yol bu çünkü bir oyuncu çok iyi performans gösterdiğinde, arkalarında oligarklar ve Arap devletleri olan büyük, büyük, büyük kulüplere karşı savaşmak zorundayız" dedi.

"Ve bu savaşı kazanamayız ama Jude Bellingham gibi 18 yaşındaki bir oyuncu için savaşı kazanabiliriz çünkü bu oyuncu Borussia Dortmund'da oynamayı seviyor çünkü her zaman 80.000 seyircimiz var, çok iyi bir atmosfer var ve kulüp genç oyuncuları nasıl yöneteceğini biliyor.

"Bizim yolumuz bu ve tamam, her gün genç oyuncuları izleyen iyi bir departmanımız var ama aynı zamanda oyuncuyu burada bulduysanız onu geliştirmeniz de çok önemli ve bence bu işe yarıyor... çoğu zaman işe yarıyor."

Watzke, Dortmund'un modern futbol hiyerarşisinde nerede durduğu konusunda hiçbir yanılsama içinde değil.

Kulüp son yıllarda Avrupa'nın en büyük ve en pahalı yıldızlarının çoğunu yetiştirdi - ve sonra sattı; Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho, Mario Götze, Mats Hummels, Ousmane Dembélé ve Christian Pulisic ünlü siyah ve sarı formayı giyen oyuncular arasında.

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Watzke yüksek oyuncu sirkülasyonunun bu işin bir parçası olduğunu anlasa da, transfer ücretinin arkasında hala bir insan var ve bazı durumlarda vedalaşmak diğerlerinden daha zor.

"Bazen biraz daha duygusal oluyor," diye itiraf ediyor Watzke. "Mats Hummels 2016'da sanırım yedi ya da sekiz yılın ardından kulüpten ayrılacağını söylediğinde benim için çok duygusaldı çünkü uzun bir dönemdi ve çok özel bir ilişkimiz vardı.

"Ama bazen oyuncular Borussia Dortmund'da bir, iki, üç yıl kalır ve bu dönemde duygular çok derin olmaz ve futbolda oyuncuların gelmesi, gitmesi normaldir ve gitmek isterlerse, tamam.

"Bazen iyi bir anlaşma olur, bazen de o kadar iyi olmaz. Ousmane Dembélé'yi kısa bir süre sonra Barcelona'ya sattığımızda bu çok iyi bir anlaşmaydı. Robert Lewandowski transfer ücreti almadan bizden ayrıldığında, bu iyi bir anlaşma değildi ama futbol böyle bir şey."

Görünüşe göre kulüpten ayrılacak bir sonraki isim Haaland.

21 yaşındaki oyuncu 2020'de RB Salzburg'a katıldığından bu yana çıktığı 88 maçta 85 gol atarak Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekora imza attı.

Manchester City, Haaland'ın 75 milyon avroluk (79 milyon dolar) serbest kalma maddesini karşılamaya hazır görünüyor - yetenekleri ve mevcut transfer ücreti iklimi göz önüne alındığında gerçek bir pazarlık - ve Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint-Germain de dahil olmak üzere Avrupa'nın en büyük kulüplerini geride bıraktı.

CNN'in Watzke ile röportaj yaptığı gün (26 Nisan), Dortmund CEO'su Haaland'ın Avrupa yaz transfer döneminde ayrılıp ayrılmayacağını bilmediğini itiraf etti. Ancak kesin olarak bildiği şey, Haaland'ın ayrılması halinde Dortmund'un her zaman olduğu gibi yarışmaya devam edeceğiydi.

Watzke "Bu Erling için bir karar" dedi. "Erling'in biliyorsunuz bir çıkış maddesi var ve bu çıkış maddesini kabul edip etmeyeceğimize karar vermeli ve bize kararını vermek için zamanı var. Zamanı geldiğinde bunu yapacaktır.

"Ama biz [Dortmund] 113 yıldır futbol oynuyoruz ve 111 yıl boyunca Erling Haaland olmadan oynadık. Robert Lewandowski vardı ve 2014'te aramızdan ayrıldı ama 15, 16 ve 17'de futbol oynadık.

"Daha sonra Pierre-Emerick Aubameyang ve ardından Erling Haaland geldi ve Erling bizden ayrılma kararı alırsa, bir sonraki [oyuncuyu] yüzde 100 bulacağımızdan emin olabilirsiniz."

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Kaynak: edition.cnn.com