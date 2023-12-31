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'Boris'i durdurun': İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı protesto eden pankartlar Premier Lig maçlarında açıldı

Cumartesi günü Premier Lig maçlarında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı protesto eden pankartlar açıldı.

 and  Christian Meier
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Leeds United ile Newcastle United arasında Elland Road'da oynanan Premier Lig maçı sırasında bir....aussiedlerbote.de
Leeds United ile Newcastle United arasında Elland Road'da oynanan Premier Lig maçı sırasında bir uçak stadyumun üzerinden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yönelik bir mesajla uçuyor..aussiedlerbote.de

'Boris'i durdurun': İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı protesto eden pankartlar Premier Lig maçlarında açıldı

Pankartlar Manchester United'ın Old Trafford'da West Ham United ile oynadığı karşılaşmanın yanı sıra Leeds United'ın Newcastle United'ı ağırladığı Elland Road'da da görüldü.

Uçağın arkasına çekilen mesajda şöyle yazıyordu: "Onu dışarı atın!" ve ardından protestoyu organize eden Open Britain adlı grubun web sitesi yer aldı.

Open Britain, Twitter'da yayınladığı ve mesajın arkasında olduğunu doğrulayan bir mesajda şunları söyledi: "#StopBoris kampanyasını göklere taşıdık.

"Ülke artık onu Başbakan olarak istemiyor - şimdi onu kovma zamanı ve bunu gerçekleştirecek yer stopboris.com."

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Manchester United ile West Ham arasında Old Trafford'da oynanan Premier Lig maçının genel görünümü.

Protestoda bağlantısı verilen web sitesi kullanıcıları, Johnson'ın görevden alınması çağrısında bulunan ve bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 80.000 imzaya sahip olan bir dilekçeye yönlendiriyor.

Protesto, ülkenin geri kalanı Covid-19 nedeniyle sıkı tecrit altındayken Downing Street'te düzenlenen yaz bahçe partileri ve Noel toplantıları iddiaları nedeniyle Johnson üzerindeki baskının artmaya devam ettiği bir döneme denk geliyor. İddialarla ilgili olarak bu hafta açıklanacak bir rapor, Johnson'ın giderek isyan eden partisi için bardağı taşıran son damla olabilir.

Ivana Kottasová bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com

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