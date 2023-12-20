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Boris Becker'e iflasın ardından Alman Tenis Federasyonu tarafından görev verildi

Boris Becker'e Alman Tenis Federasyonu tarafından görev verildi

Eski dünya 1 numarası açıkladı: "Bu ülkeyi seviyorum"

49 yaşındaki Becker, Londra'da kalacak ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının sonuna kadar fahri olarak çalışacak ve aynı zamanda Almanya'nın Davis Kupası takımına yardımcı olacak.

Bu görev ücretsiz olacak ve seyahat masrafları Deutscher Tennisbund (DTB) tarafından karşılanacak.

Becker en son 2013-2016 yılları arasında Novak Djokovic'e antrenörlük yapmış ve bu dönemde Sırp oyuncu 12 grand slam şampiyonluğunun altısını kazanmıştı.

Becker Çarşamba günü Frankfurt'ta gazetecilere verdiği demeçte "Tenis benim için bir gönül meselesi; en iyi yapabildiğim şey bu" dedi.

"Bir oyuncu olarak başarılarım hakkında konuşmama gerek yok ve bir antrenör olarak başarılarımla gurur duyuyorum.

"Bu oyunu ve bu ülkeyi seviyorum."

Zorlu ilişki

Teklerde 49 şampiyonluğu bulunan Becker, 1988 ve 1989 yıllarında oyuncu olarak Batı Almanya'yı Davis Kupası'nda üst üste zafere taşıdı.

Becker ayrıca 1997-1999 yılları arasında Almanya'nın Davis Cup koçu olarak görev yaptı, ancak federasyonla (DTB) zorlu bir ilişki yaşadı.

Becker'in 1996 Avustralya Açık'ta zafere ulaşmasından bu yana hiçbir Alman tekler grand slam şampiyonluğu kazanamadı, ancak eski dünya 1 numarası son anlaşmanın verimli olabileceğine dair "güçlü bir güvene" sahip olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında tenis yorumculuğu da yapan Becker, "Bu yeni DTB" dedi. "Eski DTB ile sorunlarım vardı ama bunlar artık geçmişte kaldı."

Fotoğraflarla Novak Djokovic'in antrenörlük düzenlemeleri

Becker ve Djokovic Aralık ayında işbirliklerini sona erdirmeye "ortaklaşa karar verdiler" ve Becker Twitter'da şunları söyledi: "Hayatımızın en güzel zamanını geçirdik."

Şimdi, gelecek vaat eden 20 yaşındaki Alman Alexander Zverev ATP dünya sıralamasında altıncı sıradayken, Becker kendi ülkesinin talihini iyileştirmeyi umacak.

Almanya'nın bir sonraki Davis Kupası maçı Eylül ayında Portekiz'e karşı Dünya Grubu rövanşında oynanacak.

2005'ten bu yana Alman Fed Cup takımının kaptanlığını yapan Barbara Rittner, kadın tenisinin başına getirildi.

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Kaynak: edition.cnn.com