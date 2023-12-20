içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlerTenis

Boris Becker'e iflasın ardından Alman Tenis Federasyonu tarafından görev verildi

Altı kez grand slam şampiyonu olan Boris Becker, İngiltere'de bir mahkeme tarafından iflas ettiğinin açıklanmasından iki ay sonra Almanya'da erkekler tenisinin başına getirildi.

 and  Katherine Bradley
3 dakikada okunur
Boris Becker Haziran 2016'da Novak Djokovic ile birlikte görülüyor..aussiedlerbote.de
Boris Becker Haziran 2016'da Novak Djokovic ile birlikte görülüyor..aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Boris Becker'e iflasın ardından Alman Tenis Federasyonu tarafından görev verildi

Boris Becker'e Alman Tenis Federasyonu tarafından görev verildi

Eski dünya 1 numarası açıkladı: "Bu ülkeyi seviyorum"

49 yaşındaki Becker, Londra'da kalacak ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının sonuna kadar fahri olarak çalışacak ve aynı zamanda Almanya'nın Davis Kupası takımına yardımcı olacak.

Bu görev ücretsiz olacak ve seyahat masrafları Deutscher Tennisbund (DTB) tarafından karşılanacak.

Becker en son 2013-2016 yılları arasında Novak Djokovic'e antrenörlük yapmış ve bu dönemde Sırp oyuncu 12 grand slam şampiyonluğunun altısını kazanmıştı.

Becker Çarşamba günü Frankfurt'ta gazetecilere verdiği demeçte "Tenis benim için bir gönül meselesi; en iyi yapabildiğim şey bu" dedi.

"Bir oyuncu olarak başarılarım hakkında konuşmama gerek yok ve bir antrenör olarak başarılarımla gurur duyuyorum.

"Bu oyunu ve bu ülkeyi seviyorum."

Zorlu ilişki

Teklerde 49 şampiyonluğu bulunan Becker, 1988 ve 1989 yıllarında oyuncu olarak Batı Almanya'yı Davis Kupası'nda üst üste zafere taşıdı.

Becker ayrıca 1997-1999 yılları arasında Almanya'nın Davis Cup koçu olarak görev yaptı, ancak federasyonla (DTB) zorlu bir ilişki yaşadı.

Becker'in 1996 Avustralya Açık'ta zafere ulaşmasından bu yana hiçbir Alman tekler grand slam şampiyonluğu kazanamadı, ancak eski dünya 1 numarası son anlaşmanın verimli olabileceğine dair "güçlü bir güvene" sahip olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında tenis yorumculuğu da yapan Becker, "Bu yeni DTB" dedi. "Eski DTB ile sorunlarım vardı ama bunlar artık geçmişte kaldı."

2017 yılı Novak Djokovic için biraz dehşet verici bir yıl olmaya başladı. Fransa Açık öncesinde Andre Agassi ile bir araya gelen Sırp tenisçi, Amerikalı büyük tenisçiden koçluk desteği almak istedi. Ancak Djokovic çeyrek finalde Dominic Thiem'e 7-6 (7-5) 6-3 6-0 yenilerek Fransa Açık'tan elendi.
Mayıs 2017'de Novak Djokovic,
1973'te Fransa Açık finalisti olan Nikola
Djokovic 16 yaşından itibaren Dejan Petrović tarafından çalıştırıldı ve bir yıl içinde sıralamada 200'den fazla basamak yükselerek ATP ilk 100'e girdi. Avustralya doğumlu bir Sırp olan Petrović, 2014-2015 yılları arasında 2008 Fransa Açık galibi Ana Ivanovic'in de koçluğunu yaptı.
Eski Çekoslovak tenisçi Marián Vajda, Djokovic'e on yılı aşkın bir süre boyunca koçluk yaptı ve 12 grand slam şampiyonluğuna ulaşmasına rehberlik etti. İkili, Djokovic'in Fransa Açık öncesinde
Djokovic, Vajda'nın yanı sıra 2007 bahar sert kort sezonu boyunca 12 kez grand slam çiftler şampiyonu olan Avustralyalı Mark Woodforde ile çalışarak voleybol ve file oyununu geliştirdi.
İlk büyük turnuvası olan 2008 Avustralya Açık'ı kazanan Djokovic, 2009 yazında Amerikalı eski dünya 4 numarasına döndü. Martin'in Djokovic'in servisini canlandırmaya çalışıp başarısız olmasının ardından Sırp oyuncu Miami Masters'ın açılış maçını kaybedince eşleşme sona erdi.
Djokovic, kondisyonun oyunundaki bir zayıflık olduğunu tespit ettikten sonra 2009 baharında Alman kondisyon antrenörü Gebhard Phil-Gritsch'i (R) işe aldı. İkili Mayıs 2017'ye kadar birlikte çalıştı.
Djokovic, Aralık 2013'te altı kez grand slam şampiyonu olan Boris Becker'i
Aralık 2016'da anlaşmalarını sonlandırdılar ve Djokovic için çalkantılı bir yılı geride bıraktılar:
Djokovic, Vajda ile uzun süredir devam eden ilişkisini Mayıs 2017'de sonlandırdığında, tek başına devam etmeye hazır görünüyordu. Ancak Fransa Açık şampiyonluğu öncesinde, 30 yaşındaki oyuncu bir başka
Fotoğraflarla Novak Djokovic'in antrenörlük düzenlemeleri

Becker ve Djokovic Aralık ayında işbirliklerini sona erdirmeye "ortaklaşa karar verdiler" ve Becker Twitter'da şunları söyledi: "Hayatımızın en güzel zamanını geçirdik."

Şimdi, gelecek vaat eden 20 yaşındaki Alman Alexander Zverev ATP dünya sıralamasında altıncı sıradayken, Becker kendi ülkesinin talihini iyileştirmeyi umacak.

Almanya'nın bir sonraki Davis Kupası maçı Eylül ayında Portekiz'e karşı Dünya Grubu rövanşında oynanacak.

2005'ten bu yana Alman Fed Cup takımının kaptanlığını yapan Barbara Rittner, kadın tenisinin başına getirildi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu