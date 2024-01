Boğucu bir öpücük, ters çevrilmiş - buluntu fotoğrafları tekinsiz yeni görüntülere dönüştüren sanatçı

Koike'nin çalıştığı resmi stüdyo resimleri ve kartpostallar genellikle anonim çiftlerin parlak romantik portrelerini sergiler. Sanatçının Napoli'de kaldığı dönemde keşfettiği böyle bir kartpostalda, 1920'lerin parmak dalgalarıyla saçlarını savurmuş uzanmış bir kadın, öpmek için yaklaşan erkek partnerine aşkla bakıyor. Dudakları birbirlerinden sadece birkaç santim ötede donmuş haldeyken Koike, ağızdan ağza uzanan tek bir paneli keserek ters çevirmiş, böylece kadının boğucu, ayrık ağzı erkeğin yüzünde şapşal bir sırıtışa dönüşmüş. Tersine çevrildiğinde, daha önce aşağıya dönük olan ince dudakları, kadının küçük, bilmiş gülümsemesine dönüşüyor - görünüşe göre ilişkilerinin güç dinamiklerini değiştiriyor.

Koike yeni eserine "Say Cheese" (Peynir De) adını vererek CNN'e bu tür "ciddi ifadelere" ciddiyet katmak istediğini açıkladı.

"Say Cheese," 2020'den. "Little by Little," 2023'ten.

Ancak görüntüdeki ayarlama aldatıcı bir şekilde basittir ve Koike'nin son bir yön seçmeden önce fotoğrafın kopyaları üzerinde 100'den fazla varyasyon yapmasını içeren karmaşık, haftalar süren bir süreci maskelemektedir.

"Orijinal fotoğrafı kesmek için sadece bir şansım var. Bu yüzden kesmeden önce her zaman çok sayıda test yaparım" diye açıklıyor. "Her şey mükemmel olmalı. Bazen sadece bir satırı (kesiyorum) - ama benim için bu çok duygusal bir şey."

Koike, "Say Cheese "in diğer test versiyonlarında çiftin yüzlerini ya da vücut kısımlarını değiştirdi, ancak sonunda popüler bir Instagram videosunda gösterdiği bir süreçle düzenlemelerini bu tek, küçük ayrıntıya indirdi. Şu anda "Fragmented Lucidity" adlı grup sergisinde Koike'nin çalışmalarından bir seçkiyi sergileyen Kaliforniya, Santa Monica'daki Rosegallery'yi işleten Rose Shoshana ve Jaushua Rombaoa, CNN'e Koike'nin yaptığı değişikliklerle algıları değiştirme konusunda çok başarılı olduğunu söyledi.

"Koike'nin stilize edilmiş, prototip romantizm ve tutku imgesini alıp, romantizm ve duygusallıktan arındırdığını ve insan ilişkileri üzerine şakacı, tuhaf bir oyuna dönüştürdüğünü belirttiler. "Kensuke'nin dünyası bizimkine benzeyen ama ona komşu olan bir dünya. Beklenmedik ve canlı, gerçeklik ve hayal gücü arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor."

Koike, bir görüntü üzerinde tekrar tekrar çalışırken, portrelerdeki insanların hayatları hakkında hikayeler yarattığını, ancak bu düşüncelerini gizli tuttuğunu söyledi. Fotoğraflara değer veriyor - bilinmeyen kişilerin fotoğraflarının genellikle eski fotoğraf koleksiyoncuları tarafından rağbet görmediğini ve emlak satışlarında ve yeniden satışlarda kimliklerinin kaybolduğunu söylüyor. Fotoğrafların "yok olmasını" istemediğini, bu yüzden onlara stüdyosunda başka bir hayat verdiğini açıkladı.

Birkaç ay boyunca aynı ikinci el dükkanlarını sık sık ziyaret ettikten sonra, dükkan sahiplerinin Koike'nin ilgisinden haberdar olduklarını ve eski fotoğraflarını sunmak için kendisine ulaşmaya başladıklarını da sözlerine ekledi. Yılda sadece 10 fotoğraf üzerinde çalışsa da, şu anda elinde yaklaşık 50.000 fotoğraf var. Bu kadar çok fotoğraf biriktirmiş olmasına gülüyor.

"Asla hayır diyemem," diyor.

