Boebert 2024 seçimleri için kongre bölgelerini değiştireceğini açıkladı

Odanın en muhafazakâr üyeleri arasında yer alan Boebert'in Colorado'nun batı kesimindeki 3. Bölgede zorlu bir yeniden seçilme mücadelesiyle karşı karşıya kalması bekleniyordu.

Duyuru videosunda Boebert, "Bu kişisel olarak benim için doğru bir hareket ve muhafazakar hareketimizi destekleyenler için de doğru bir karar" dedi. "Colorado'nun 4. Bölgesi, muhafazakâr ilkeler için güçlü durma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip, özür dilemeyen bir özgürlük savunucusuna aç."

Colorado'nun doğusundaki bölge şu anda, geçen ay yeniden seçilmeyi istemediğini açıklayan Cumhuriyetçi Temsilci Ken Buck tarafından temsil ediliyor.

Boebert "bu karara kolayca varmadığını" söyledi ve 3. Bölge koltuğunu "satın almakla" suçladığı "Hollywood elitleri ve ilerici para grupları" tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Bu yılın başlarında, 2022'deki ara seçimlerde Boebert'e karşı kıl payı kaybeden Demokrat Adam Frisch, 2024'te Boebert'i görevden almak için yeniden bir kampanya yürüteceğini açıkladı.

Boebert 2022'deki yarışı sadece 546 oy farkla kazanmıştı. Trump aynı bölgeyi 2020'de yaklaşık yüzde 8 puan farkla kazanırken, 4. Bölgeyi yaklaşık yüzde 19 puan farkla kazanmıştı.

Donald Trump'ın sadık bir müttefiki olan Boebert, duyuru videosunda eski başkanın Beyaz Saray adaylığına verdiği desteği yineledi. Başkan Joe Biden'ı enflasyondan sorumlu tutarken, "Bidenomics'e son vermeyi" yeniden seçilme kampanyasının temel platformu olarak sıraladı.

Boebert ve Biden arasında birkaç kez anlaşmazlık yaşanmış, Biden yakın zamanda 3. Bölgeye yaptığı bir ziyaret sırasında kongre üyesine seslenmişti.

Geçen ayki ziyaret sırasında Biden, yönetiminin yerel topluma istihdam getireceğini vaat ettiği Enflasyon Azaltma Yasası'nın hükümlerini lanse ederken, "bu aşırı MAGA hareketinin liderlerinden biri" olarak tanımladığı Boebert'i sert bir şekilde eleştirdi.

Biden, "O, her bir Cumhuriyetçi meslektaşıyla birlikte, bu istihdam yatırımlarını mümkün kılan yasaya karşı oy kullandı" dedi. "Sonra da bu yasanın önemli bölümlerinin yürürlükten kaldırılması için oy kullandı ve bu yasayı büyük bir başarısızlık olarak nitelendirdi. Hepiniz büyük bir başarısızlığın parçası olduğunuzu biliyor musunuz? Bunu yeni iş sahibi olan 850 Coloradalıya anlatın. ... Tüm bunlar kongre üyesi ve meslektaşları tarafından büyük bir başarısızlık olarak görülüyor."

CNN'den Ethan Cohen, Donald Judd ve Priscilla Alvarez bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com