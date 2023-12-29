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Bob Saget'in son filminin prömiyeri Austin Film Festivali'nde yapılacak

"Daniel's Gotta Die" filminin arkasındakiler Bob Saget'in bunu görecek kadar yaşayamamasına üzülüyor.

 and  Katherine Bradley
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Merhum aktör Bob Saget, 2021'de Austin Film Festivali'nde prömiyeri yapılacak olan yeni bir filmde....aussiedlerbote.de
Merhum aktör Bob Saget, 2021'de Austin Film Festivali'nde prömiyeri yapılacak olan yeni bir filmde rol alıyor..aussiedlerbote.de

Bob Saget'in son filminin prömiyeri Austin Film Festivali'nde yapılacak

Bu ayın sonunda Austin Film Festivali'nde prömiyeri yapılacak olan filmde Saget'in bir filmdeki son başrolü olduğu ortaya çıktı. Aktör ve komedyen Ocak ayında 65 yaşında hayatını kaybetti.

"Bob'un ölümü tüm 'Daniel's Gotta Die' ekibi için bir şok oldu. Kendisi tam anlamıyla bir işbirlikçiydi ve bu filmi gerçekten çok seviyordu," dedi filmin yönetmeni Jeremy LaLonde yaptığı açıklamada. "Filmin bittiğini göremediği için büyük üzüntü duyuyorum. Onu seven herkese verdiği son hediyeyle Austin Film Festivali'ndeki son performansına izleyicilerin nasıl tepki vereceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

Filmin yazarlarından Matthew Dressel, Saget'in projeye yüreğini koyduğunu söyledi.

Dressel, "Bob senaryoyu gerçekten sevdi ve en başından itibaren çok babacan bir rol üstlendi; elinden gelen her şekilde yardım etmeye hevesliydi" dedi.

"Karakterin kalbini gerçekten senaryonun yüzeyine çıkardı ve her zaman tam olarak doğru olduğundan emin olmaya niyetliydi. Sette senaryo sayfaları her zaman elindeydi ve karakterin amaçladığım gibi olduğundan emin olmak için benimle sık sık konuştu" diye ekledi. "Bu filmi görmeyi hak eden bir kişi varsa o da Bob'dur ve göremediği için her zaman üzgün olacağım. Güzel ve yürekleri ısıtan bir uğurlama yapmamıza yardımcı oldu ve bence insanlar bunu gerçekten takdir edecekler."

Film, mirası için kendisini öldürmeyi tercih eden ailesiyle yeniden bağlantı kurmaya çalışan bir adamın etrafında dönüyor. Filmde ayrıca Joel David Moore, Jason Jones, Mary Lynn Rajskub, Carly Chaikin ve Iggy Pop rol alıyor.

27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Austin, Teksas'ta düzenlenecek olan festivalde bu yıl 33'ten fazla film yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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