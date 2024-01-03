Bob Marley'in son açık hava konseri yeni futbol formasına ilham verdi

Üyelerin sahip olduğu ve kar amacı gütmeyen İrlandalı kulüp Bohemians 'ın en son ilerici projesinde kulüp, Rastafarian ikonunun 6 Temmuz 1980'de kulübün stadyumu Dalymount Park'ta gerçekleşen son açık hava konserinin anısına özel bir deplasman forması çıkardı.

Formadan elde edilen tüm gelirin %10'u İrlanda'daki Sığınmacılar Hareketi ile ortaklaşa olarak Sığınma Merkezlerindeki insanlara spor ve müzik ekipmanları satın almak için kullanılacak.

Konsept, Dublin'in en eski kulübü olarak 1890'a kadar uzanan bir zaman çizelgesi olan kulübün tarihine saygı göstermek isteyen kulübün Operasyon Direktörü Dan Lambert'in aklından çıktı.

CNN Sport'a konuşan Lambert, "Her zaman kulübün doğal varlıklarını kullanmaya çalışıyoruz ve sahip olduğumuz en iyi varlıklardan biri de Dalymount ve Dalymount'un tarihi" dedi.

"1901'den beri bu sahada oynuyoruz ... Zidane ve Pele ve Van Basten ve Ruud Guulit ve George Best ve Bobby Charlton, hepsi burada oynadı."

Ancak Lambert, kulübün Dublin'in kuzeyindeki Phibsboro'da yaşayan yerel halkın hayal gücünü yakalayan şeyin, sahanın müzikle ilgili tarihi ve özellikle de 1980'deki efsanevi Marley konseri olduğunu söyledi.

"Burada çok sayıda konserimiz ve müzik tarihimiz var. Özellikle de 70'ler ve 80'lerde. Thin Lizzy, Meatloaf ve Status Quo vardı ama kimse Marley kadar ünlü değildi."

"Marley konseri Phibsboro çevresinde efsaneleşmiş durumda çünkü artık Dalymount'ta büyük konserler düzenlenmiyor... Sadece müzik tarihiyle değil, Bob'un futbolla olan bağlantılarıyla da ilgili bir tişört yapmanın harika olacağını düşündüm."

'Müzikte devrim'

Lambert'e göre konser özellikle kulüp çalışanlarından biri üzerinde büyük yankı uyandırdı.

"Lynn O'Neill, Bohs'un 40 yıllık çalışanı. 1982 yılında Bohs için çalışmaya başladı. Bu yılların büyük çoğunluğunda futbol dışı alanlarda çalışan tek çalışanımızdı.

"Dün ofisteydik ve 'Ben de o konserdeydim, evde fotoğraflarım var' dedi.

"Sahnenin bazı fotoğraflarını getirdi, gerçekten eski fotoğraflar. Yıllardır Bohs'a gittiğini bildiğiniz pek çok kişi konser hakkında konuşuyordu."

Pat Egan, o dönemde Status Quo, Queen ve Marley gibi en ünlü konserleri ülkeye getiren müzik organizatörüydü.

Marley'in ziyaretinin sadece yerel toplum için değil ülke için de önemini hatırlıyor.

Egan, "Sanırım Marley İrlanda'ya gelip açık havada konser veren ilk büyük uluslararası yıldızdı," dedi.

"O çapta hiç kimse müzikte tam bir devrime öncülük etmiyordu... O bir rock figüründen daha fazlasıydı, kültürel bir devrime öncülük ediyordu."

Egan'ın o güne dair hatırladıkları arasında, konser öncesinde Marley'in grubu Wailers ve ekibin bir kısmının sahada futbol oynadığını görmek de var.

"Sabah erkenden ses kontrolü yaptılar ve sonra futbol oynamaya başladılar, önce sahada, ta ki saha görevlisi kalelerin etrafında oynayamazsınız diyene kadar."

Egan kıkırdayarak, "Wailers da ekip gibi kesinlikle futbol oynuyordu, Bob kenarda olabilir," dedi.

Ancak Egan'ın en canlı hatırladığı şey, ünlü Jamaikalı söz yazarını ülkeye getirmek için yaptığı görüşmeler.

Egan'a göre Marley'in tek bir şartı vardı: biletler herkes için uygun olmalıydı.

"O fiyatını düşürdü, ben on sterlin almak istedim. Ona [konser için] büyük paralar ödüyordum ve o hayır dedi, on sterlin çok pahalı, yedi sterlin yapalım [ülkenin o zamanki para birimi] ve hatırladığım kadarıyla fiyatını yaklaşık 20.000 dolar düşürdü."

"Hayranların fazla ücret ödemesini istemiyordu. Endişeliydi. Hayranların fazla ödeme yapmasını istemiyordu, bu yüzden daha düşük bir ücreti kabul etti," dedi Egan.

'Başkaları için yaşayın, tekrar yaşayacaksınız'

Bohs CEO'su Lambert'in de forma fikrini düşünürken aklında bu cömert ruh vardı.

Forma satışlarından elde edilen gelirin bir kısmının iyi bir amaç için kullanılmasının, Marley'in hayatına ve mirasına mükemmel bir saygı duruşu olduğunu söyledi.

Lambert, Marley'in temsilcilerinin ve ailesinin bu konsepti kabul etmelerinin nedeninin de bu olduğunu söylüyor.

"Kâr amacı gütmeyen bir kooperatif olmamız, kulüpten kişisel kâr elde etme kapasitesinin bulunmaması... Bu gerçekten çok önemli."

"Bu [Marley'in temsilcilerine] belirtmek istediğimiz bir şeydi ve belli ki iyi karşılanmış olmalı ki bunu bizimle yapmayı seçtiler."

Reggae yıldızının en ünlü sözlerinden bazıları "kendin için yaşarsan boşuna yaşarsın, başkaları için yaşarsan tekrar yaşarsın" idi.

Bu, Bohemyalıların bir kulüp olarak son yıllarda kendilerine örnek aldıkları bir mesaj.

Saha dışında da takım son yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve kamu yararına hizmet etmek için bir dizi girişimde bulundu.

Geçen yıl kulüp, iklim kriziyle mücadele etmek amacıyla futbolun ilk İklim Adaleti Sorumlusunu işe aldı.

Kulüp 2020 yılında, savaştan kaçan bir ailenin resmini ve "Mülteciler Hoş Geldiniz" mesajını içeren yeni bir deplasman formasının tasarımı için Uluslararası Af Örgütü ile ortaklık kurdu.

Kulüp ayrıca her Noel'de İrlanda'nın iltica sisteminde bulunan çocuklar için hediyeler satın alıyor. Kulüp sadece geçen ay bu çabalar kapsamında 100.000 avronun (112.000 dolar) üzerinde bağış topladı.

Lambert CNN Sport'a yaptığı açıklamada Bohs'un son yıllarda attığı pek çok adımın kulübü bir kooperatif olarak daha da güçlendirdiğini söyledi.

"1890'dan 2017'ye kadar üyeliğimiz her zaman 450 ila 500 kişi arasındaydı ... bugün üye sayımız 2,000'in biraz üzerinde - çoğunlukla yerel halk" dedi.

"En büyük değişiklik algıda. Bölgede Bohs şapkasıyla dolaştığınızda herkes kim olduğumuzu biliyor. Bize karşı olumlu bir tutum sergiliyorlar."

Halkın olumlu tepkisini, giderek ticarileşen bir toplumda topluluk arzusuna bağlıyor ve Bohemyalılar görünüşe göre bir boşluğu dolduruyor.

"Bir futbol kulübü gerçekten de bu parçaların birçoğu gibi hareket edebilir. Gurur duyduğunuz güçlü değerlere sahip, kendinizi bağlayabileceğiniz, arkadaşlarınızla ya da büyükanne ve büyükbabanızla kuşaklar arası gidebileceğiniz bir yer olabilir. Bu tür şeyler giderek daha az yaygınlaşırken paylaşılan bir deneyim."

"Sahada ne olacağını garanti edemeyiz ama saha dışında nasıl davranacağımızı garanti edebiliriz," diye ekledi Lambert.

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Kaynak: edition.cnn.com