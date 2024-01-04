BMW i Vision Dee, kelimenin tam anlamıyla renk değiştiren bir konsept otomobil

Temelde aynı görünen iki otomobilin her ikisi de i Vision Dee konsepti olarak adlandırılıyor. Dee, Dijital Duygusal Deneyim anlamına geliyor. Otomobilin bir versiyonu kelimenin tam anlamıyla renk değiştiren gövde panellerine sahip.

BMW geçen yıl CES'te "renk değiştiren" bir konsept araç göstermiş ancak bu araç sadece grinin çeşitli tonlarına dönüşmüştü. Bu yıl, i Vision Dee, otomobil gövdesinin farklı bölümlerinin aynı anda farklı renkler göstermesiyle tam bir renk paletiyle değişiyor. Tekerlekler bile renk değiştiriyor.

Diğer i Vision Dee konsepti, sürücülerin ve yolcuların araçla nasıl etkileşime girdiğini gösteren "kullanıcı arayüzü" için yeni fikirler sergilemek üzere üretildi. Bu durumda "kullanıcı arayüzü" sadece aracın içinden ibaret değil.

Aracın dışı, ön kısmı, farların etrafındaki alan ve "ızgara" bile - ki bu araçta aslında bir ekran paneli - farklı şekiller ve tonlar sergileyerek yüz ifadeleri gibi bir şey yaratabilir. BMW'ye göre otomobil onay, mutluluk ya da şaşkınlık gibi farklı ruh halleri ya da tepkiler gösterebiliyor.

Elbette otomobilde bir baş üstü ekranı da var, ancak i Vision Dee konseptinde ekran tüm ön cam boyunca uzanıyor. Bu özellik BMW'nin 2025 yılından itibaren gerçek üretim araçlarına koymayı planladığı bir özellik.

Diğer baş üstü ekranlarda olduğu gibi, navigasyon ipuçlarını veya daha ilgili görüntüleri içerebilen yansıtılan görüntüler normalde çoğunlukla şeffaf olurdu.

Konsept araçta görüntüler yan camlara da yansıtılabiliyor. Örneğin, sürücü araca yaklaşırken selamlama ekranının bir parçası olarak yan cama yansıtılabilecek dijital bir avatar seçebilir.

Temel sürüş bilgilerinden çizgi film karakterlerine kadar ön cam ve pencere ekranlarında gösterilen içerik türü, gösterge panelinde bulunan ve kendisi de sadece bir projeksiyon olan bir kaydırıcı kontrol kullanılarak kontrol edilir. Fiziksel bir kumanda ya da kalıcı bir dokunmatik ekran yerine, BMW'nin deyimiyle "Karma Gerçeklik Kaydırıcısı", yüzeydeki sensörler kumanda üzerinde kayan bir parmağı algılarken gösterge paneline yansıtılıyor.

Kumanda ile kullanıcı cam ekranlardaki beş farklı dijital içerik seviyesinden birini seçebiliyor. Bu seviyeler, en temel sürüş bilgilerinden dışarıda olanlarla ilgili artırılmış gerçeklik bilgilerine ve dışarıdaki her şeyi gizleyen tamamen sanal dünyalara kadar uzanıyor. (Muhtemelen tamamen sanal deneyim, araç kullanılmadığında kullanılmak içindir).

Otomobil üreticisi duyurusunda, i Vision Dee'nin geçen yılki CES konsepti gibi bir SUV yerine bir sedan olduğunu, çünkü sedanın "BMW markasının özünde" kaldığını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com