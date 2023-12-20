BM Gazze'ye insani yardım oylamasını yine erteledi

Gecikme, ABD'nin İsrail'in Gazze'de devam eden askeri harekatına bir karşı çıkış olarak yorumlanabilecek bir karar tasarısına imza atma konusundaki tereddütlerinin bir başka işaretiydi. Oylamanın bu hafta başında yapılması planlanıyordu. Perşembe gününe kadar ertelendi.

Çarşamba günkü erteleme günlerce süren yoğun müzakerelerin ardından geldi. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de "çatışmaların durdurulması" çağrısında bulunan bir karar tasarısını imzalamaya yanaşmıyordu.

CNN'e konuşan diplomatik bir kaynak, taslakta müzakeresi devam eden kilit konuların "çatışmaların durdurulması" dili ve BM'nin "Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yetkisi altında gerekli personel ve ekipmana sahip bir izleme mekanizması kurması" çağrısı olduğunu söyledi.

CNN tarafından görülen karar taslağı, Gazze'ye engelsiz insani yardım girişine izin verilmesi için çatışmaların durdurulması çağrısında bulunuyor. Ayrıca Gazze'deki tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve rehinelerin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için erişim sağlanması çağrısında bulunuyor.

Ayrıca Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleştiği iki devletli bir çözüm çağrısında bulunmakta ve Gazze'deki "vahim ve hızla kötüleşen insani durum" ve bunun "sivil nüfus üzerindeki vahim etkisi" konusunda derin endişelerini dile getirmektedir.

Gazze'deki sivillerin "hayatta kalmaları için gerekli olan gıda, su, temizlik, elektrik, telekomünikasyon ve tıbbi hizmetlere" yeterli erişimlerinin olmadığını belirtir.

Ayrıca İsrail'e, Gazze'deki Filistinli sivillere doğrudan insani yardım ulaştırılabilmesi için Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın açılacağı duyurusunun derhal ve tam olarak uygulanması çağrısında bulunuluyor.

Diplomatlar, bazı ifadelerin değiştirilmesiyle Amerika'nın desteğini kazanabileceklerini ya da en azından çekimser oy kullanarak kararın geçmesini sağlayabileceklerini umuyorlardı. BMGK'nın beş daimi üyesinden biri olan ABD'nin vetosu kararın geçmeyeceği anlamına geliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby Salı günü öğleden sonra Beyaz Saray'da düzenlenen bir brifing sırasında CNN'e verdiği demeçte "Hâlâ karar tasarısının modaliteleri üzerinde çalışıyoruz" dedi. "Dünyanın geri kalanının burada neyin tehlikede olduğunu, Hamas'ın 7 Ekim'de ne yaptığını ve İsrail'in bu tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu anlaması bizim için önemli."

Ancak İsrail'in en güçlü müttefiki olan ABD, 7 Ekim'de 1,200'den fazla kişinin ölümüne neden olan Hamas saldırısını defalarca kınamış olsa da, İsrail'in verdiği karşılık nedeniyle Gazze'de artan sivil ölümleri, Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere üst düzey ABD yetkililerini, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Hamas'a karşı savaşını sürdürürken masum hayatları korumak için daha anlamlı adımlar atmaya çağırmaya sevk etti.

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 20,000 Filistinli öldürüldü.

Bu hafta başındaki Güvenlik Konseyi toplantısında BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood sivillerin ve gazetecilerin korunması ve hayati önem taşıyan insani yardımların sivillere ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin şiddetine ilişkin endişelerini de dile getiren Wood, ABD'nin karar tasarısına nasıl oy vereceği konusunda bir imada bulunmadı.

ABD daha önce BM Güvenlik Konseyi'nde alınan önlemleri veto etmiş ve BM Genel Kurulu'nda ateşkes çağrısına karşı oy kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çağrılarını defalarca engelleyen ABD'ye karşı savaşın yıkıma uğrattığı Gazze'de derhal ateşkes talep eden bir oylama yaptı.

Genel Kurul oylaması siyasi açıdan önemli ve ahlaki bir ağırlığa sahip olarak görülse de Güvenlik Konseyi kararının aksine bağlayıcı değildir.

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Kaynak: edition.cnn.com