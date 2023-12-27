Blinken ve Mayorkas, Biden artan baskıyla karşı karşıya kalırken Meksikalı mevkidaşlarına sınır geçişlerini azaltmaları için baskı yapacak

ABD-Meksika sınırındaki durum nedeniyle Cumhuriyetçilerden ve kendi partisinin bazı üyelerinden gelen sert eleştirilerin ortasında göçmenlik, Biden için siyasi bir kırılganlık oldu. Bu ay, Beyaz Saray Ukrayna ve İsrail 'e savaş çabaları sırasında yardım için lobi yaparken, konu Başkan'ın dış politika gündeminin merkezine oturdu. Sınır politikasındaki değişiklikler üzerinde uzlaşma sağlanamaması Biden'ın yıl sonundan önce Ukrayna, İsrail ve sınır için milyarlarca dolarlık fon sağlamasını engelledi.

Çarşamba günkü toplantı öncesinde İç Güvenlik yetkilileri, göçmenlerin güneye taşınması, göçmenlerin kuzeye gitmek için kullandıkları demiryollarının kontrol edilmesi ve sınıra gitmemeleri için vize gibi teşvikler sağlanması da dahil olmak üzere, Meksika'nın ABD sınırındaki sayıları azaltmaya yardımcı olabileceği bir dizi yolu tartıştı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall'ın katılacağı toplantı, göçün kilit bir konu olarak ele alındığı bir yılı geride bıraktı.

Ocak ayında Biden, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi için Mexico City'de Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya gelmiş ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte bölgedeki göç akımlarını ele almışlardı.

Yaklaşık bir yıl sonra - ve düzensiz göçü caydırmayı amaçlayan bir dizi tedbire rağmen - Batı yarımküre boyunca hareket eden rekor sayıdaki göçmen ABD ve Meksika için acil bir sorun olmaya devam ediyor.

Göç genellikle inişli çıkışlı bir seyir izlese de, son haftalarda ülkelerindeki kötüleşen koşullardan kaçan yeni bir göçmen dalgası, zaten gergin olan federal ve eyalet kaynaklarını iyice zorladı. Eski ve mevcut İç Güvenlik yetkilileri sınırın bir "kırılma noktasına" yaklaştığı konusunda uyarıda bulundular.

Geçtiğimiz hafta Biden, ABD'nin güney sınırındaki durumun kötüleşmesi üzerine Meksikalı mevkidaşını aradı. Görüşme sırasında iki lider, göçmenlerin işlemlerine yardımcı olacak personeli yeniden yönlendirmek için askıya alınan kilit giriş limanlarının yeniden açılabilmesi için ek yaptırım eylemlerine "acilen ihtiyaç duyulduğu" konusunda mutabık kaldı.

ABD, ABD'nin güney sınırına doğru yolculuk eden göçmen akışını durdurmak için tarihsel olarak Meksika'ya dayanmıştır. Ancak Meksika da ABD gibi, ülkesine geçen göçmen sayısının sınırlı kaynaklarını zorlaması nedeniyle benzer zorluklarla karşı karşıya.

ABD'nin eski Meksika Büyükelçisi ve Wilson Center'da kamu politikaları uzmanı olan Earl Anthony Wayne, "Meksikalılar hala nispeten sınırlı bir kapasiteye sahip" dedi.

"Göçmen kuvvetleri yetersiz finanse ediliyor ve küçük. Ayrıca, insanları durdurmak için zaman zaman Ulusal Muhafızları kullanıyorlar ama bu sadece insanları kısa süreliğine durdurmak için iyi ve çok iyi dayanıyor gibi görünmüyor. Ve hala kaçakçı ağları var" diye ekledi.

Meksikalı yetkililer şu anda, Pazar günü Meksika'nın güneyinde bulunan Tapachula'dan ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru uzun bir yürüyüşe çıkan binlerce göçmenle mücadele ediyor.

Göçmenlerin çoğu Orta ve Güney Amerika'nın yanı sıra Karayipler, Küba ve Haiti'den geliyor. Hafta sonu yola çıkan kervan gibi kervanlar, ABD'nin güney sınırına ulaşmak için gereken haftalar içinde genellikle parçalanıyor, bu nedenle ABD-Meksika sınırına kaç göçmenin varacağı belli değil.

Gelen göçmen sayısını yönetmek ABD yetkilileri için de zor çünkü sığınma hakkı olmayanlar için yeterli gözaltı alanı ya da geri dönüş uçuşu yok.

Toplum liderlerine göre halihazırda Meksika'nın kuzeyinde 11,000'den fazla göçmen ABD'ye geçmek için barınaklarda ve kamplarda beklemeye devam ediyor. Bu göçmenlerin birçoğunun, Biden yönetimi tarafından oluşturulan ve sınır yetkililerinden sığınma talep etmek için randevu almayı otomatikleştiren CBP One uygulaması gibi yasal yollardan ABD'ye girmeyi umduklarını söylediler.

CNN'den Rosa Flores bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com