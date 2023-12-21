Blinken, Hamas'tan teslim olmasını ve 'sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını' talep etmeyen diğer ülkelere sesleniyor

"Benim için çarpıcı olan şu ki, yine birçok ülkeden bu çatışmanın sona ermesi yönünde çağrılar duysak da -ki bunu hepimiz görmek isteriz- neredeyse hiç kimsenin Hamas'tan sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını, silahlarını bırakmasını ve teslim olmasını talep ettiğini duymuyorum. Hamas bunu yaparsa bu iş yarın biter. Hamas bunu yapsaydı bu iş bir ay önce, altı hafta önce bitmiş olurdu," dedi Blinken Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın brifinginde.

Blinken sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl oluyor da saldırgandan hiçbir talepte bulunulmazken sadece mağdurdan talepte bulunuluyor?"

Blinken'in bu sert açıklam aları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çatışmaların durdurulması ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunan bir karar tasarısını görüşmeye devam ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tasarıya vereceği desteğin henüz netleşmediği bir dönemde geldi.

Ülkeler, konseyin beş daimi üyesinden biri olan ve anlaşmayı veto etme yetkisine sahip ABD'yi karar tasarısına dahil etmeye çalışırken, karar tasarısının oylanması bu hafta üçüncü kez ertelendi. Gecikme, Biden yönetiminin İsrail 'in Gazze'de Hamas'a karşı sürdürdüğü askeri harekâta bir karşı çıkış olarak yorumlanabilecek bir karara imza atma konusundaki tereddütlerinin altını çizdi.

Blinken brifingde "anlaşılabilir bir şekilde herkesin bu çatışmanın mümkün olduğunca çabuk sona ermesini istediğini" ancak "Hamas'ın yerinde kalması ve 7 Ekim'i tekrar tekrar tekrarlama kapasitesine ve niyetine sahip olmasıyla sona erecekse, bunun İsrail'in çıkarlarına, bölgenin çıkarlarına ve dünyanın çıkarlarına uygun olmadığını" belirtti.

ABD daha önce BMGK'da alınan önlemleri veto etmiş ve bu ayın başlarında BM Genel Kurulu'nda ateşkes çağrısına karşı oy kullanmıştı.

İsrail'in en güçlü müttefiki olan ABD, 7 Ekim'de 1.200'den fazla kişinin ölümüne neden olan Hamas saldırısını defalarca kınadı. Ancak İsrail'in tepkisi nedeniyle Gazze'de sivil ölümlerinin artması, aralarında Başkan Joe Biden'ın da bulunduğu üst düzey ABD yetkililerini, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Hamas'a karşı savaşını sürdürürken masum hayatları korumak için daha anlamlı adımlar at maya çağırmaya sevk etti.

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 20,000 Filistinli öldürüldü.

Blinken Gazze'de artan ölü sayısı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Çatışmanın daha düşük yoğunluklu bir aşamaya geçeceği ve geçmesi gerektiği açık ve Hamas'ın liderliği, tünel ağı ve diğer birkaç kritik şeyle uğraşmaya odaklanan daha az sayıda kuvvetle daha hedefli operasyonlara geçişi görmeyi bekliyor ve istiyoruz. Bu gerçekleştiğinde, sivillere verilen zararın da önemli ölçüde azaldığını göreceğinizi düşünüyorum."

Bakan, "Gazze'deki erkeklerin, kadınların ve özellikle de çocukların çektiği acıları gördüğünüzde son birkaç ayın yürek burkucu olduğunu" kabul etti ve yönetimin "Hamas'ın yarattığı çapraz ateş altında kalanlara verilen zararı en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapmaya" odaklandığını söyledi.

"Ve yine bu temel önermeye geri dönüyorum. Masum erkek, kadın ve çocukların acılarına son vermek istiyorsak Hamas'ın ne yapabileceği, ne yapması gerektiği ve ne yapması gerektiği konusunda bir sessizlik var gibi görünüyor. Bence dünya bu önerme etrafında da birleşebilirse iyi olur" dedi.

Bu habere CNN'den Becky Anderson, Michael Williams, Kevin Liptak ve Jennifer Deaton katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com