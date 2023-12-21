Blenheim Sarayı'ndan çalınan altın tuvalet için büyük ödül konuldu

Tamamen işleyen tuvalet, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 12 Eylül'de halka açılan "Zafer Bir Seçenek Değildir" başlıklı sergisinin bir parçası olarak İngiltere'nin Oxfordshire kentindeki Blenheim Sarayı'na yerleştirilen, tamamen 18 ayar altından yapılmış bir sanat eseridir.

İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill, günümüzde turistik bir cazibe merkezi olan Blenheim Sarayı'nda doğmuştur.

Sarayın sigorta şirketi Fine Art Specie Adjusters'dan (FASA) Philip Austin CNN'e yaptığı açıklamada, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde 100,000 £'a kadar ödül ödeneceğini söyledi.

İlk olarak eser güvenli bir şekilde iade edilmeli ve ikinci olarak da soruşturma kapsamında bir tutuklama yapılmalıdır.

"Kötü adamlara ödeme yapmamak için çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Thames Valley Polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada lacivert Volkswagen Golf R'nin bulunamadığını söyledi. Polis, 14 Eylül sabahı saat 04:57'de bildirilen hırsızlık sırasında aracın klonlanmış plakalara sahip olduğuna inanıyor.

Polis, 66 yaşındaki bir adamın kefaletle serbest bırakılmadan önce hırsızlık şüphesiyle tutuklandığını ve 35 yaşındaki bir adamın hırsızlık için komplo şüphesiyle tutuklandığını ve soruşturma altında serbest bırakıldığını söyledi.

Henüz bulunamayan tuvaletin çalınmasının arkasında bir "grup suçlunun" olduğu daha önce ifade edilmişti.

Polis, hırsızların hırsızlık sırasında en az iki araç kullandığına inanıyor. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma rapor edilmemiştir.

Soruşturma memuru Dedektif Müfettiş Steven Jones, "Hırsızlık sırasında Woodstock'ta bulunan ve bu aracı tanıyabilecek herkese polisle temasa geçmeleri çağrısında bulunmak istiyorum" dedi.

"Çalınan sanat eseri henüz bulunamamıştır, ancak memurlar onu geri almak için çalışmaktadır. Eserin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgisi olan herkesin polisle temasa geçmesi rica olunur."

Blenheim Sarayı CEO'su Dominic Hare'e göre "Amerika" adlı sanat eserinin değeri yaklaşık 6 milyon dolar.

Polis, sigortacıların sanat eserinin iadesi için "önemli bir ödül" teklif ettiklerini açıkladı.

Marlborough Dükü'nün üvey kardeşi ve Blenheim Sanat Vakfı'nın kurucusu Edward Spencer-Churchill, Ağustos ayında Times'a verdiği bir röportajda tuvaletin çalınmış olabileceği ihtimalini reddetti.

Spencer-Churchill, "Çalınması kolay bir şey olmayacak," dedi. "Birincisi, su tesisatı var ve ikincisi, potansiyel bir hırsızın tuvaleti en son kimin kullandığı ya da ne yediği konusunda hiçbir fikri olmayacak. Yani hayır, onu korumayı planlamıyorum."

"Amerika" ilk olarak 2016 yılında New York'taki Guggenheim'da sergilendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ının Guggenheim'a e-posta göndererek Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli "Karlı Manzara" tablosunu ödünç almak istemesinin ardından 2017 yılında tekrar manşetlere taşındı; bunun yerine kurumun küratörü altın tuvaleti teklif etti.

Cattelan daha önce hırsızları "büyük sanatçılar" olarak tanımlamıştı.

O zaman şöyle demişti: "Bu sabah soygundan haberdar olduğumda bunun bir şaka olduğunu düşündüm ve birkaç kontrolden sonra bunun gerçek olduğu ve hırsızların tacın mücevherleri yerine bir b***** tuvaletle uzaklaştıkları gerçeküstü bir film olmadığı sonucuna varmam biraz zaman aldı" dedi. "Soygun filmlerini hep sevmişimdir ve sonunda onlardan birinde oynuyorum."

Hırsızlara doğrudan bir ricada bulunarak şunları ekledi: "Sevgili hırsızlar, lütfen, eğer bunu okuyorsanız, parçayı ne kadar beğendiğinizi ve altın üzerine işemenin nasıl bir his olduğunu bana bildirin."

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Kaynak: edition.cnn.com