Blade Runners: Samuray kılıcının güçlü gizemi

On yedinci yüzyıl generali Tokugawa Ieyasu, ikonik kavisli kılıcın "samurayın ruhu" olduğunu ve bir savaşçının sanatına olan bağlılığını simgelediğini söylemiştir.

Japonya'nın usta kılıç ustaları 1000 yılı aşkın bir süredir bu yüce sorumluluğa layık silahlar üreterek işçilik, güzellik ve gizem standartlarında dünyaya öncülük etmişlerdir.

İlk dönemlerde üretilen 100'den fazla kılıç, İkinci Dünya Savaşı ve ardından gelen müttefik işgali sırasında birçoğunun kaybedilmesi nedeniyle onlara duyulan sevgiyi ve acil koruma ihtiyacını yansıtacak şekilde Ulusal Hazine statüsü kazanmıştır. Ancak eski ustalar tarafından üretilen ve koruma altında olmayan "katanalar" oldukça değerlidir ve yurtiçi ve yurtdışındaki uzmanlar ve koleksiyonculardan, müzayedede satılan 13. yüzyıldan kalma bir klasik için birkaç bin dolardan 418.000 dolara kadar değişen yüksek ücretler almaktadır.

Japonya'ya ilk kez 1993 yılında İngilizce öğretmeni olarak gelen ve sonraki on yılını bu ülkenin kültürüne ve tarihine hayranlık duyarak geçiren 22 yaşındaki Kanadalı bir mezun için bıçaklar karşı konulmaz bir fırsattı.

Tavşan deliğinden aşağı

Pablo Kuntz, "İşe (2006'da) bebeklerden mutfak bıçaklarına kadar geleneksel sanatlar ve el sanatları satan bir web sitesiyle başladım" diyor. "Japonya'daki ABD silahlı kuvvetleri için bir katalog bastırdım ve hepsi bıçaklar için çıldırdı. Birisi 'bana bir samuray kılıcı getirebilir misin?' dedi."

Kuntz pahalı hediyelik eşyaların yaşayabilir bir işi destekleyebileceğinden şüpheliydi, ancak şans eseri karısının bir arkadaşı kılıç koleksiyoncusuydu. Bir avuç kılıç aldı ve kısa sürede bunlar için özel bir pazar olduğunu fark etti - ve onların büyüsüne kapıldı.

"10 yıldır Japonya'da yaşıyordum ve kılıçlar aracılığıyla kültürü ve felsefeyi daha önce hiç olmadığı kadar iyi anlayabiliyordum. İşin içine girdiğimde benimle aynı tutkuyu paylaşan birkaç kişiyle daha tanıştım ve iş oradan balon gibi büyüdü."

"Başladığımda bir müşterinin Japonya'ya dair bir anı ya da hatıra olarak tek bir parça alacağını düşünmüştüm ama sonra durumun böyle olmadığını hemen anladım. Müşteriler kolayca yarım düzine satın alıyor ve koleksiyon yapmaya devam ediyor."

Kanadalı, kültürel engelleri aşmasına ve yüksek kaliteli bir stok tutmasına yardımcı olarak işinin belkemiğini oluşturan zanaatkârlar, tedarikçiler ve uzmanlardan oluşan bir ağ kurmak için yıllarını harcadı.

"Geleneksel satıcıların ayda birkaç kez gittikleri müzayedelere katılmıyorum. Tanıdığım insanlar bana sadece 'hoşuna gideceğini düşündüğüm bir şey var' diyor - temelde bu şekilde kaynak sağlıyorum. Japonya'dayken insanlar bana pek çok şey gösteriyor."

Kişisel dokunuş

Unique Japan adlı işletmesi şu anda Suudi Arabistan'dan Papua Yeni Gine'ye kadar 20'den fazla ülkeye yılda 100 kılıç satıyor, bu da onu daha büyük uluslararası işletmelerden biri yapıyor, ancak Kuntz alıcılara kişisel yaklaşımını aktarıyor ve onların hayal güçlerini yakalamayı umuyor.

"Eğitim temelli pazarlamanın büyük bir hayranıyım" diyor. "Uzun ve faydalı makalelerle insanları kılıçlar hakkında eğitmeye çalışıyorum. İnsanları daha derine inmeye teşvik etmek ve kılıçlar hakkında düşünmelerini sağlamak istiyorum. Bir müşterim bunu '30 yıllık ani bir satın alma' olarak nitelendirdi, bunu yapacak güvene sahip olması o kadar uzun sürmüştü.

"Bütçeleri dahilinde çalışmak ve onlar için doğru parçayı bulmak istiyorum, çünkü bir şeyin türünün tek örneği olduğunu bilmek tatmin edici. Kimin yaptığı, nerede çalıştığı, sensei'sinin (öğretmen) kim olduğu gibi tüm bilgilere sahip olabilirler. Ne kadar çok şey paylaşabilirseniz müşteriler o kadar çok sever. Ayrıntılı bakarsanız, bir yakınlık ve takdir derinliği elde edebilirsiniz ... Bırakın sizi alıp götürsün."

Kuntz, tipik müşterilerinin samuray yaşam tarzı ve değerleriyle özdeşleşen işadamları olduğunu söylüyor.

"Genellikle kılıcı bir sembol olarak gören başarılı insanlar oluyor. Güç ve sorumlulukla birlikte gelir, insanlarla ilgilenme hissi verir. Bir samurayın birkaç (bağımlı) çalışanı olur, bir işletme sahibinin ise yüzlerce çalışanı olabilir."

Kılıçların kalıcılığı da önemli bir unsur. Çeliğin güçlendirilmesi için tekrar tekrar katlandığı benzersiz bir üretim sürecinin sonucu olarak olağanüstü derecede dayanıklıdırlar. Parlatma ve yağlama gibi asgari bakım işlemleriyle yüzyıllar boyunca en iyi durumda kalabilirler. Böylesine uzun ömürlü olmaları, genellikle nesiller boyunca bir ailede kalarak, babadan oğula geçen ortak bir hediye olarak birçok sahibinin elinden geçmelerini sağlar.

Bir sonraki nesil

Unique Japan eski ustaların klasik kılıçlarıyla ilgilenirken, birkaç yüz kılıç ustası ve 22 usta hala yeni nesil kılıçlar üretmeye devam ediyor.

Kobe kentindeki Jidai Japon kılıçlarının sahibi Shunsuke Okashita, "Modern çağ kılıçlarını satıyorum çünkü eski kılıçlara değer biçmek ve gerçek değerlerini bilmek zor," diyor. Müşterilerinin çoğunun yeni ve ucuz silahları tercih eden iaido dövüşçüleri (Japon kılıcına dayalı bir dövüş sanatı) olduğunu söylüyor.

Ancak ucuz olması kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Jidai, ünlü bir hanedandan gelen ödüllü bir usta tarafından üretilen kılıçları satıyor.

"Kanekuni Ogawa ünlüdür. İnsanlar onun literatürünü takip ediyor," diyor Okashita. "Ancak 2013'te vefat ettiği için talep ettiğim kılıç ustası oğlu Mitsutoshi."

Jidai aynı zamanda uluslararası ticarette ve dünya çapında ihracatta da başarılı oldu, ancak kılıçların taşınması zor olabiliyor, diyor satıcı:

"Son zamanlarda bazı havayolu şirketleri IŞİD'in bir sonucu olarak kılıcı tehlikeli bularak kabul etmiyor."

Başka zorluklar da var; Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülke kılıçların doğrudan gönderilmesine izin vermiyor. Ulusal hazinelerin kaybolmadığının doğrulanabilmesi için Japon Kültür İşleri Bakanlığı'nın ihracat konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. 2014 yılında Google Adwords "kılıç" kelimesini içeren ürünleri yasakladı.

Bu gibi faktörler, Çin de dahil olmak üzere daha ucuz rakiplerin yükselişini körükledi. Ancak kılıç uzmanı İngiliz karate şampiyonu Paul Martin'e göre Japon kılıçlarının statüsü ve talebi öngörülebilir bir gelecekte tehdit altında değil.

"Her kılıç ustası lisanslı olduğu ve ayda sadece iki uzun kılıç ya da üç kısa kılıç üretebildiği için standartlarda bir düşüş görmek zor," diyor. "Kalitede farklılıklar var ama gelenekler güçlü."

Kılıçlar ayrıca Japonya'da benzersiz bir öneme sahip ve bu da onların geleceğini güvence altına almalı.

Martin, "Kültürel açıdan bakıldığında, Japonlar her zaman prestij veya koruma amaçlı hançerler satın alacak, onları cenazelere getirecek ve türbelere bırakacaklardır" diyor. "Zanaatın öleceğine dair bir endişe var ama ben öyle düşünmüyorum. Her zaman ilgi duyan ve her zaman ilgi duymuş olan yeni bir insan akını var."

Anavatanında ve ötesinde, "samuray ruhu" inananların saflarına katılmaya devam ediyor.

Kaynak: edition.cnn.com