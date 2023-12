'Biz bu kadar iyiyiz': İsveç golfünün yükselen yıldızı, tarih yazacak galibiyetin kadın oyunu için dönüm noktası olmasını umuyor

İsveçli'nin golf çantasındaki her şeyi almak için yanıp tutuşurken, imza alabilmek umuduyla heyecanla kalemlerini salladılar. Grant, şapkalardan golf toplarına kadar her şeyi imzaladı.

Önemli bir başarıya yakışır bir vızıltı vardı: Grant, 12 Haziran'da İskandinav Karışık etkinliğindeki zaferiyle DP World Tour 'da kazanan ilk kadın olmuştu.

Ve tarih yazması yetmezmiş gibi, 156 oyunculu sahayı domine ederek bunu başardı. Son gün hafta sonunun en iyi derecesi olan sekiz-under 64'lük derecesiyle kesin bir galibiyet elde eden Grant, 24-under par derecesiyle ikinciler Marc Warren ve diğer İsveçli Henrik Stenson'dan dokuz, bir sonraki kadın oyuncu Gabriella Cowley'den ise 14 atış önde bitirdi.

Galibiyet, kelimenin tam anlamıyla evde kazanılan bir zafer olmasıyla daha da tatlı hale geldi. Erkek arkadaşı Pontus Samuelsson, arkadaşları ve ailesiyle birlikte coşkulu bir İsveç kalabalığının arasında destek verdi.

Grant CNN Sport'a "Oradaki atmosferi hissedebiliyordum" dedi. "Bunun sadece oralı olduğum için olduğunu düşünmüştüm ama eve dönerken arabada otururken sosyal medyadan gelen aramaları, gazetecilerin bana ulaştığını gördüm - her şey daha da büyüdü... Bu biraz çılgınca."

Minjee Lee 'nin bir hafta önce ABD Kadınlar Açık'ta kazandığızafer, Avustralyalı oyuncuya kadınlar golf tarihindeki en büyük ödeme olan 1,8 milyon doları kazandırmıştı. Yine de Lee'nin eşi benzeri görülmemiş kazancı, sadece bir hafta sonra erkekler etkinliğini kazanan İngiliz Matt Fitzpatrick 'in evine götürdüğü 3.15 milyon dolarlık büyük rekorun yanında cüce kaldı.

Tarihi zaferi dünya çapında manşetlere taşınan Grant, başarısının kadın oyununun bir adım daha ileri gitmesine yardımcı olacağı konusunda iyimser.

"Bence pek çok insan kadın golfüyle ilişki kurabilir," hatta belki de erkeklerinkinden daha fazla, çünkü "onlar [erkekler] çok uzağa vuruyorlar ve sahalar yeterince uzun değil," dedi.

"Umarım bunun bir etkisi olur da insanlar bakar ve bizim bu kadar iyi olan, topa yeterince uzağa vuran, yeterince yakına vuran, vuruşları tutan ve iyi skor yapan bir grup oyuncu olduğumuzu görürler.

"Umarım daha fazla insan bunun farkına varır. O zaman hem daha iyi görünürüz hem de daha kibar oluruz!" Grant gülerek ekledi.

Profesyonel tutku

Galibiyetten sadece bir hafta sonra 23 yaşına giren Grant için Halmstad'daki zafer, 2021'de profesyonelliğe adım atmasından bu yana yaşadığı meteorik yükselişin son zirvesi oldu.

Ladies European Tour'da (LET) dört ayda üç galibiyet elde eden Grant, Kasım ayındaki Andalucía Costa del Sol Open de España'da kazananın belirleneceği 28 turnuvalık LET sezonu The Race to Costa del Sol'da sıralamada ikinci sıraya yükseldi. İnanılmaz bir şekilde, Tur'daki en iyi dokuz skorer oyuncu arasında en az etkinlik oynamasına rağmen takip eden grubun başında yer alıyor.

Bazı oyuncular amatörlükten profesyonelliğe geçişte zorlanırken Grant başarılı oldu.

Grant, "Amatör olarak geçirdiğim son yılımda, ne zaman kazanabilme alanından çıksam, neredeyse artık motive etmiyor gibiydim," dedi.

"Artık para için oynadığımı hissediyorum - bu benim geçim kaynağım - birdenbire [bölgeden çıkmak] önemli değilmiş gibi hissediyorum. Eğer son vuruşta birdie yapabilirsem, yapmadığımdan daha fazla kazanabilirim."

Costa del Sol Yarışı'nda Grant'i geride bırakan tek oyuncu çocukluk arkadaşı Maja Stark. Genç yaştan itibaren İsveç milli takımında takım arkadaşı olan ve aynı lisede okuyan ikili arasında yakın bir bağ var.

Grant, "Ona her zaman tezahürat yapıyorum ve umarım o da benim için aynısını yapar, ki yaptığını biliyorum" dedi.

"İçinde bulunduğunuz durumu bilen birinin yanınızda olması ve diğer insanların kafalarının almadığı ya da anlamadığı şeyler hakkında konuşabilmek çok güzel."

İsveçli rüyaları

Aralarındaki dostluk, Grant'in Stark'ı İspanya'ya kadar takip edip geçme arzusunu sezonun en önemli hedeflerinden biri olarak ilan etmesine engel olmadı.

Johanna Gustavsson'un Grant'ı takip etmesiyle birlikte Costa del Sol Yarışı'nın zirvesindeki İsveçli üçlü, İskandinav ülkesinin LET'teki hakimiyetini ve sporda şimdiden bir efsane çıkarmış olan İsveç'te golfün yükselen değerini yansıtıyor.

Annika Sorenstam, Grant'in en büyük rol modellerinden biri. İskandinav Karışık etkinliğinin kurucularından olan Sorenstam, 2008'de profesyonel emekliliğinden önce 10 büyük zafer ve 72 LPGA turnuvası galibiyetiyle kadın golf tarihinin en büyük kariyerlerinden birine imza attı.

Grant, ülkede son dönemde en iyi kadın oyuncuların artmasının iki nedeni olduğunu belirtiyor: İsveç Golf Federasyonu'nun oyunu geliştirmek için yaptığı yatırım ve gösterdiği çaba ve paradoksal olarak sert İskandinav iklimi.

Karlı koşullar ülkedeki golf sezonunu kısalttığından, İsveçli oyuncular antrenmanlarını en üst düzeye çıkarmak için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve Grant "kayıp" antrenman zamanını spor salonu gibi oyununa yardımcı olacak diğer faaliyetlere ayırıyor.

"Yılın 12 ayı oynayamıyoruz, bu da sizi biraz vurdumduymaz yapıyor," diye açıkladı. "Hava sıfır derece, oraya gidip kamalara ya da pratik yapmanız gereken her şeye vurmanız gerekiyor."

İskandinav Karışık etkinliğindeki tarihi zaferiyle, bu tutumun karşılığını aldığı ve Grant'in sporu büyütme ve sadece kadınlar için değil, bu oyunu oynayan herkes için bir rol model olma misyonuna yardımcı olduğu görülüyor.

"Bu galibiyet herhangi birine yardımcı olabilir ya da birilerine biraz daha fazla motivasyon verebilirse ne mutlu bana," dedi.

Kaynak: edition.cnn.com