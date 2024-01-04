Bisikletçi Daniel Oss, taraftarıyla yaptığı yüksek hızlı kazada boynunu kırdıktan sonra Fransa Turu'ndan çekildi

Team TotalEnergies sürücüsü, Lille ve Arenberg arasındaki 5. Etap sırasında Arnavut kaldırımlı bir caddede sıralanan taraftarlara yüksek hızda çarptı.

Görüntülerde Oss'un bir taraftara çarptıktan sonra dengesini kaybettiği ve ardından telefonuyla yarışı kaydetmek için eğilen bir başka taraftara çarptığı görülüyor.

Takımdan yapılan açıklamada, "Tamamlayıcı muayeneler, birkaç hafta boyunca hareketsiz kalmayı gerektiren bir boyun omuru kırığı olduğunu ortaya çıkardı" denildi.

"Daniel Oss bu nedenle Fransa Turu'nu bırakmak zorunda kalmıştır... Tüm takım sana iyi bir iyileşme diliyor Daniel."

Çarşamba günkü 5. Etapta yarışçılar parke taşları üzerinde yarışırken hepsi ciddi olmasa da çok sayıda kaza meydana geldi.

İtalyan yarışçı, arkasından gelen iki yarışçının da dahil olduğu kazaya rağmen bir şekilde etabı bitirmeyi başardı.

Geçen yılki yarış sırasında bir taraftar, elinde karton bir işaretle yarışçıların önüne geçerek televizyon kameralarına mesaj veriyormuş gibi göründükten sonra büyük bir kazaya neden olmuştu. Söz konusu kadın daha sonra yetkililer tarafından tespit edildi ve tutuklandı.

Slovenyalı Tadej Pogacar 6. Etabı kazanmasının ardından şu anda Tur'un genel lideri konumunda.

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Kaynak: edition.cnn.com