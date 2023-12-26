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Birleşik Krallık havayolu şirketinin ticareti durdurmasının ardından tüm Flybe uçuşları iptal edildi

Şirket ve İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, İngiliz havayolu Flybe'nin "ticareti durdurduğunu" ve tüm tarifeli uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

 and  Anne Legman
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Bir Flybe Bombardier DHC-8-400 turboprop uçağı 1 Haziran 2022 tarihinde Londra Heathrow'dan....aussiedlerbote.de
Bir Flybe Bombardier DHC-8-400 turboprop uçağı 1 Haziran 2022 tarihinde Londra Heathrow'dan ayrıldıktan sonra Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptı..aussiedlerbote.de

Birleşik Krallık havayolu şirketinin ticareti durdurmasının ardından tüm Flybe uçuşları iptal edildi

CAA tarafından yapılan açıklamada, "Belfast City, Birmingham ve Heathrow'dan Birleşik Krallık genelindeki havalimanlarına ve Amsterdam ve Cenevre'ye tarifeli seferler düzenleyen Flybe, ticareti durdurdu" denildi.

CAA tüketici direktörü Paul Smith, "Tüm Flybe uçuşları iptal edildiği için bu havayolu ile uçmayı planlayan yolcuları havaalanına gitmemeye çağırıyoruz" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada Flybe, iptal edilen uçuşların "yeniden planlanmayacağı" uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre şirket yönetim altına alındı.

Exeter merkezli ekonomik havayolu şirketi 1979 yılında kuruldu ve bir noktada Avrupa'nın en büyük bağımsız bölgesel havayolu şirketiydi, yılda 8 milyon yolcu taşıyor ve 200'den fazla güzergah işletiyordu.

Havayolu Cumartesi günkü açıklamadan önce de zor günler geçiriyordu. Flybe, koronavirüs salgınının tüm küresel havayolu endüstrisini krize sürüklemesiyle çöktü. Yöneticilerin Thyme Opco şirketiyle bir anlaşma üzerinde anlaşmasının ardından 2021 yılında kurtarıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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