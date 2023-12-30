Birleşik Krallık 2024'e doğru ilerlerken, birçok kişi gecikmiş bir seçim yapılmasını umuyor

Önümüzdeki 12 ay içinde bir noktada, Birleşik Krallık'ta bazılarının çok gecikmiş olduğunu iddia edeceği bir seçim yapılması bekleniyor.

Anayasal olarak gecikmiş değil: Başbakan Rishi Sunak'ın 17 Aralık 2024 tarihine kadar, yani son seçimin üzerinden tam beş yıl geçtikten sonra seçim çağrısı yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Görevdeki Muhafazakar hükümetin 2019'da Boris Johnson'ın iyimser, Covid öncesi, Brexit sonrası platformunda kazandığı yetkinin farklı bir on yıla ait olması anlamında gecikmiş.

Birleşik Krallık zor bir dönemden geçiyor.

Bir hayat pahalılığı krizi var. Enflasyon ve faiz oranları son on yıldaki herhangi bir dönemle kıyaslandığında çok yüksek. Zaten talebi karşılamakta zorlanan kamu hizmetleri, artan maliyetler ve grev eylemleri nedeniyle daha da gerildi ve hastanelerde tedavi için daha uzun süre beklenmesine yol açtı.

Uygun fiyatlı konut sıkıntısı var ve sık sık yapılan grevler demiryolu hizmetlerini aksatıyor. Ve tüm bunlar vergi yükünün tarihsel olarak yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Sunak, Ekim 2022'de Liz Truss'tan görevi devraldığında bu sorunların birçoğu kendisine miras kalmıştı. Göreve geldiğinden bu yana Sunak'ın öncelikli hedefi, kendisinden önceki iki selefi Truss ve Johnson'ın, Muhafazakarların oy oranlarının dibe vurmasıyla birlikte görevden ayrılmak zorunda kaldıkları kaotik hükümetleri yönetmelerinin ardından gemiyi sabitlemek oldu.

Sunak o zamandan beri batan gemisindeki deliği yamamak için elinden geleni yaptı. Ancak, çoğu zaman kendisi ve hükümeti bir kaya ile sert bir yer arasında sıkışmış görünüyor.

Sunak siyasi açıdan istenmeyen bir konumda. Otoritesine yönelik en büyük tehdit, hem parti içinde hem de sağcı seçmenler arasında, kendi tabanının sağından geliyor. Bu seçmenlerin başlıca kaygıları arasında göç (Ulusal İstatistik Ofisi 2022 yılı için net göçü Kasım ayında 745,000 gibi rekor bir seviyeye yükseltti), sözde kültür savaşları konuları ve 2016'daki Brexit oylamasına ihanet edildiği algısı yer alıyor.

Partisindeki pek çok kişi tarafından Johnson'ın siyasi suikasta uğramasından sorumlu tutuluyor. Sunak, Şubat 2020'den Temmuz 2022'ye kadar Johnson'ın şansölyesi (maliye bakanı) olarak görev yaptı. Covid-19 salgını sırasında Johnson'ın kriz hükümetinin önemli bir parçasıydı ve en zorlu karantina dönemlerinde işletmelere ve bireylere sağladığı mali destekle zaman zaman övgü topladı.

Ancak Johnson hükümetinin üst üste gelen skandalları - kendi Covid kurallarını çiğnemekten cinsel tacizle tanınan kilit bir müttefiki atamaya kadar - Johnson'ı Sunak için çok zehirli hale getirdi ve Temmuz 2022'de istifa etmesine yol açtı.

Sunak'ın istifası -ki bunu bir dizi başka istifa izledi- Johnson'ın aşırı bağlı müttefikleri tarafından Johnson'ın düşüşünde belirleyici an olarak görüldü. Sunak'ı ihanetinden dolayı asla affetmediler.

Johnson'ın görevden ayrılması Muhafazakar Parti içinde ciddi bir bölünme yarattı. Johnson yaygın olarak Brexit'in hem mimarı hem de gerçekleştiricisi olarak görülüyor ve bu da onu Muhafazakar sağın şampiyonu yapıyor.

Sunak pek çok açıdan Johnson'ın sağında yer alsa da, ihanet olarak algılanması sadık Johnson yanlılarının ona asla güvenmeyeceği anlamına geliyor.

Bu da Sunak'ın başını ağrıtıyor; bir yandan kırmızı et politikasıyla partinin sağını yatıştırırken bir yandan da geniş kitlelere Johnson karşıtı, yani zor zamanlarda ülkeyi istikrara kavuşturan mantıklı, sakin, teknokrat bir lider olarak sunulması gerekiyor.

Dengeleyici hareket

Sunak, vergileri düşürmeyi ve Avrupa Birliği ile daha dostane ilişkiler geliştirmeyi reddederken - partisinin sağında popüler değil - aynı zamanda yeşil politikaları geri itiyor ve göçmenlik ve trans hakları gibi kültür savaşı konularında çok fazla gürültü çıkarıyor.

Sunak'ın imkansız dengeleme eylemi belki de en iyi bu sonbaharda aldığı iki kararla örneklendirilebilir. Ekim ayında Sunak, eski Muhafazakar Başbakan David Cameron döneminde imzalanan ve İngiltere'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren projesi HS2'yi rafa kaldırdı. Bu karar, Cameron'ın asla başlatmaması gereken bu projeyi gereksiz bir para israfı olarak gören partinin sağındaki bazı kesimleri yatıştırmak için alındı.

Haftalar sonra, Brexit'e karşı kampanyaya öncülük eden liberal bir reformcu olan Cameron, partinin sağındaki pek çok kişiyi dehşete düşürerek Sunak'ın yeni dışişleri bakanı olarak atandı. Muhafazakârları destekleyen Daily Telegraph gazetesinde geçtiğimiz günlerde düşmanca bir manşet yer aldı: "David Cameron'ın dönüşü AB yanlısı, İsrail karşıtı damlayı yeniden iş başına getirdi."

Sunak ve hükümetini alenen eleştirenler sadece sağcı medya yorumcuları değil.

Johnson'ın kendisi de kısa bir süre önce Daily Mail gazetesinde haftalık bir köşe yazısı yazmaya başladı ve buradan halefine el bombaları fırlattı. Ateşli Brexit yanlısı Nigel Farage'ın göç ve Brexit hakkında öfke saçtığı günlük bir TV programı var. Johnson'ın en büyük müttefiklerinden biri olan eski kabine bakanı Nadine Dorries, Sunak'ın başrolde olduğunu iddia ettiği Johnson'ı görevden alma komplosuyla ilgili bir kitap yazdı.

Sunak'ın müttefikleri bile anketlerdeki vahim rakamları görüyor ve oyunun bitmiş olabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz 12 ay içinde çok sayıda Muhafazakar milletvekili, aktivist ve parti üyesi CNN'e bir sonraki seçimin yenilgiyle sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

İşte burada seçime ve seçimin gecikmiş olduğu gerçeğine geri dönüyoruz.

Yukarıda anlatılan tüm konular bir şekilde "parti yönetimi" altında toplanabilir. Sunak ve hükümetinin konuşmak için zaman harcadığı şeylerin çoğu, Muhafazakar milletvekilleri ve parti üyelerinden oluşan çok küçük bir kitleye yönelik gibi görünüyor. Endişelenecek daha büyük ve daha önemli meseleleri olan bir ülkede siyasi söylemi genellikle niş meseleler yönlendiriyor gibi geliyor.

Ve Sunak'ın başbakanlığının bugüne kadarki tüm enerjisine ve hatta ılımlı başarılarına rağmen, Muhafazakârlar hala muhalefetteki İşçi Partisi'nin çift haneli rakamlarla gerisindeyken, anketler neredeyse hiç değişmedi. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor: Son seçimlerden bu yana üçüncü Muhafazakar başbakan olan Sunak, halka söz hakkı vermek için neden bekliyor?

Bekleyen zaman

Başbakanın müttefikleri Birleşik Krallık'ta liderlerin değil, partileri hükümet kurabilen milletvekillerinin seçildiğine dikkat çekiyor. Parlamentolara daha sonra yönetime geçmeleri için genellikle beş yıl süre verilir. Ancak son beş yılda çok şey oldu ve dünyanın en iyi niyetli insanı bile olsa Johnson'ın 2019 seçim manifestosunun Sunak'ın şu anda yönetmekte olduğu temel olduğunu iddia etmek zor.

Bu arada Muhafazakar Parti hala 66 milyon insanın kamu hizmetlerinden sorumlu. Muhalefetteki İşçi Partisi, tahmin edebileceğiniz gibi, bu iç çekişme takıntısının sorumsuzca olduğuna inanıyor. Bir gölge kabine bakanı CNN'e şunları söyledi: "Milletvekilleri gerçekten pes etmiş gibi hissediyor. Birçoğu artık Parlamento'ya bile gelmiyor. Ülkeyi halkın çıkarlarını gözeterek yönettiklerini nasıl iddia edebilirler?"

Gecikmenin muhtemel nedenlerinden biri de Sunak'ın anket sonuçlarının iyileşip iyileşmeyeceğini görmek için beklemesi. Sunak yanlısı ılımlı Muhafazakarlar, sonuçta bir sonraki seçimi kaybetmeye mahkum olduklarını düşünseler bile bunu destekliyorlar.

"Bu noktada tek istediğim, bir sonraki seçimde tamamen yok olmamak için dayanabildiğimizi görmek. En kötü şey, bizim darbe yememiz ve sağın en sert unsurlarının partiyi ele geçirmesi olur," diyor CNN'e konuşan üst düzey bir Muhafazakar.

Sunak'ın son dakikaya kadar dayanmaya hakkı var. Kim bilir, belki de anket sonuçlarını tersine çevirir ve beklenmedik bir galibiyet elde eder.

Ne zaman olursa olsun ve sonuç ne olursa olsun, Muhafazakar Parti bir kez daha kargaşaya sürüklendiği için İngiltere'de Groundhog Day gibi hissediliyor. Brexit, Covid ve Johnson'ın iniş çıkışlarına ara vermenin iyi bir şey olduğuna dair bir tartışma var.

Ancak 2019 gerçekten de çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor ve halkın nasıl yönetileceği konusunda daha uzun süre söz sahibi olmaması gerektiğine dair tutarlı bir argüman ortaya koyabilecek birini bulmak zor.

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Kaynak: edition.cnn.com