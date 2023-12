Birinin kalbi durmuşsa ne yapmalı?

ABD'de kalp krizi geçiren insanların yaklaşık %70 ila %90 'ı hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmektedir çünkü çevrelerindeki insanlar her zaman nasıl yardım edeceklerini bilmemektedir.

Kalp durması neye benzer

Kalp durması, bir kişinin kalbinin aniden atmayı durdurmasıdır.

"En sık görülen ritim ventriküler fibrilasyon denilen ve kalbin bir solucan torbası gibi olduğu durumdur. Düzensiz bir şekilde atıyor ve artık etkili bir şekilde pompalayamıyor," diyor Los Angeles'taki Smidt Kalp Enstitüsü Kardiyoloji Bölümü Direktörü Dr. Christine Albert.

"Beyin artık çalışmadığı için kişi yere yığılır ve bu ritmi normal ritme döndürmeye çalışmanız gereken sadece birkaç dakika vardır."

Uyarı işaretleri arasında nefes darlığı, kalp çarpıntısı, halsizlik ve göğüs rahatsızlığı sayılabilir. Ancak çoğu zaman kalp durması hiçbir uyarı olmadan gerçekleşir.

Kalbi duran bir kişinin nabzı atmaz ve sese ya da dokunmaya tepki vermez. Ya nefes almayı durdururlar ya da gerçek nefes alma olmayan ancak beyin yeterince oksijen alamadığında ortaya çıkan bir refleks olan nefes alma benzeri sesler çıkarırlar.

Kalp durmasına ne sebep olur?

Kalp durmasına aritmi adı verilen düzensiz kalp ritimleri neden olabilir. Kalp yetmezliği ve kardiyomiyopati adı verilen kalp kası kalınlaşması da buna neden olabilir.

Kalp durması, bir tıkanıklığın kalbin yeterince kan almasını engellediği kalp krizini takip edebilir. Kas ölmeye başlar, ancak kalp durmasından farklı olarak pompalamaya devam eder.

Elektrik çarpması, boğulma, boğulma, solunum sıkıntısı veya travma nedeniyle de meydana gelebilir. Bir beyzbol oyuncusunda olduğu gibi göğse sert bir darbe kalbin ritmini bozabilir.

İlk olarak ne yapılmalıdır? 911'i arayın, AED kullanın

Kalp durması belirtileri gösteren birini görürseniz, derhal 911'i arayın. Oraya mümkün olduğunca çabuk profesyonel yardım ulaştırmak istersiniz. Kalp beyne ve akciğerlere kan pompalayamadığında, kişi birkaç dakika içinde beyin hasarı görebilir veya ölebilir.

Etrafta başka biri varsa, görevleri bölüştürün. Bir kişi 911'i aramalı, diğeri ise otomatik harici defibrilatör veya AED aramalıdır.

Bu hafif cihazlar bir kişinin kalbini tekrar düzenli ritme sokabilir. Genellikle havaalanları, ofisler ve okullar gibi halka açık yerlerde bulunurlar. Bir AED göz korkutucu görünebilir, ancak eğitimsiz seyirciler de dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Güç düğmesine bastığınızda, cihaz elektrot pedlerini kişinin göğsünde nereye yerleştireceğiniz konusunda size adım adım sesli talimatlar verecektir.

Pedler yerleştirildikten sonra cihaz kişinin kalp ritmini ölçer. Kişinin ihtiyacı yoksa şok vermez. Ancak ihtiyacı varsa, AED size geri çekilmenizi ve şoku vermek için bir düğmeye basmanızı söyleyecektir.

Kalp masajına başlayın

AED'yi kullandıktan sonra - ya da AED'ye erişiminiz yoksa hemen - göğüs kompresyonlarına başlayın.

Ellerinizi kişinin göğsünün ortasına koyun ve dakikada 100 ila 120 vuruşla sertçe bastırın. Bu tempoda bir şarkı mırıldanmak yardımcı olabilir, örneğin "Stayin' Bee Gees'in "Alive", Justin Timberlake'in "Can't Stop the Feeling" veya Lady Gaga'nın "Just Dance" şarkıları.

Acil tıp doktoru ve Amerikan Kalp Derneği'nde acil kardiyovasküler bakım için bilim ve yenilik başkan yardımcısı olan Dr. Comilla Sasson, "Kelimenin tam anlamıyla harici bir kalp gibi davranıyorsunuz" dedi.

Sasson, bunun yorucu olabileceğini, bu nedenle yakınınızda başka biri varsa, mola vermeniz gerektiğinde onun devralmasını sağlayın. Eğer kalp masajı bilmiyorlarsa, önce sizi izlemelerini sağlayın. Sasson, "Acil serviste de böyle yapıyoruz" dedi.

Dirseklerinizi kilitlemek, itmek için size daha fazla kaldıraç sağlar. Bir yetişkinde, göğüs kompresyonları için genellikle her iki elinizi de kullanırsınız. Ancak bir bebeğe yardım ediyorsanız, tek elinizi kullanın.

"Bazı insanlar bana 'ya göğüs kompresyonu yaparken bir kaburgasını kırarsam ve canını yakarsam' diye soruyor. Onlara bu kişinin tam anlamıyla ölü olduğunu ve göğüs kompresyonu yaptığınız için uyanacak kadar şanslıysa, hayatını kurtarmanıza yardımcı olduğunuz için mutlu olacaklarını söylüyorum. Kaburgası kırılan çok az sayıda insan vardır," diyor Sasson.

Nasıl eğitim alınır

Birçok kuruluş CPR ve AED eğitimi sunmaktadır.

Amerikan Kalp Derneği ve Kızıl Haç, birçok yerel kuruluş gibi yüz yüze kurslar sunmaktadır .

Kalp Derneği ve Kızıl Haç ayrıca tamamı çevrimiçi olan eğitmenlerle uygulamalı eğitim oturumları da sunmaktadır.

Önceden plan yapın

Sasson, genç sporcuların ebeveynlerinin, CPR ve AED'yi içeren bir kardiyak müdahale planına sahip olduklarından emin olmak için çocuğun koçuyla bir konuşma yapmalarının önemli olduğunu söylüyor. Okulda, sahada ya da ders dışı bir etkinlik sırasında bir kaza yaşanırsa, herkes ne yapacağını bilecektir.

Aileler de her ihtimale karşı evde bir planları olduğundan emin olmalıdır.

"911'i kim arayacak? Kim göğüs kompresyonuna başlayacak? Ambulans geldiğinde kapıyı kim açacak? Sadece konuşmak bile yardımcı olur. Bunu bir kasırga tatbikatı gibi düşünüyorum," diyor Sasson. "Umarım hiçbir zaman ne yapacağınızı bilmeniz gerekmez, ancak böyle bir durum olursa, sevdiğiniz kişiyi hayatta tutmak için ne yapacağınıza dair bir planınızın olmasını istersiniz."

Kaynak: edition.cnn.com