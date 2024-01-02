Bırakın uzasın: 'Januhairy' hareketi vücut kıllarını kucaklamamızı istiyor

Ancak geçtiğimiz altı yıl boyunca bu döneme, kadınları bir ay boyunca jiletlerini bırakmaya davet eden bir girişim olan "Januhairy" de damgasını vurdu. Adına rağmen, mesaj her zaman güncelliğini koruyor ve kampanyanın 40.000'den fazla takipçisi olan resmi Instagram hesabı, normalleştirmek amacıyla yıl boyunca vücut kıllarını kutlayan kadınların görüntülerini paylaşıyor.

Januhairy'nin kurucusu Laura Jackson 2021 yılında İngiliz Metro gazetesine verdiği demeçte "Januhairy özgürleştirici çünkü vücudunuza nasıl ve neden davrandığınızı düşünmenizi sağlıyor" dedi ve ekledi: "Belki de yakında insanların vücut kıllarıyla ilgili olarak istediklerini yapabilecekleri bir noktaya geleceğiz ve bu konuda konuşmamıza bile gerek kalmayacak. Bu çok güzel bir şey olurdu."

Eski Mısırlıların, Romalıların ve Rönesans dönemi Avrupalılarının epilasyon uyguladığına dair kanıtlar olsa da, Batı'daki kadınlar için statüko - yani tüysüz koltuk altları, bacaklar, bikini çizgileri ve üst dudakların sosyal olarak daha kabul edilebilir olduğu - I. Dünya Savaşı'ndaki erkeklerin tek kullanımlık jiletlerle eve dönmelerinin ardından ortaya çıktı, sadece kadınların bunları denemeleri için.

Moda da değişiyor, daha fazla teni ortaya çıkaran giysiler moda oluyordu - örneğin koltuk altını ortaya çıkaran kolsuz üstler ve kullanıcının bacaklarını daha fazla gösteren daha yüksek etek boyları. Tıraş bıçağı üreticisi Gillette altın bir fırsat gördü ve 1915 yılında "Milady Decolette "i piyasaya sürdü. Dönemin çeşitli reklamlarında bu ürün "bakımlı" bir kadının "utanç verici bir kişisel soruna" bulduğu çözüm olarak tanıtılıyordu.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları profesörü olan Breanne Fahs, CNN'e verdiği bir telefon röportajında, "(Gillette tarafından) pazarlarını agresif bir şekilde kadınlara genişletmek çok bilinçli bir karardı" dedi.

Bu pazarlama, dergilerde moda fotoğrafçılığının yükselişiyle aynı zamana denk geldi ve bu da yeni güzellik standartlarının görüntülerinin orman yangını gibi yayılması anlamına geliyordu. Bir asır sonra, kozmetik ürünlerden gıdaya kadar "doğal" olan her şeyin faydalarını kutlayan toplumlarda bile kadın vücudundaki kıllar pek çok kişi için tabu olmaya devam ediyor.

Güçlü bir norm

2021 yılında pazar araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Britanyalıların %59'u kadınların koltuk altı kıllarını "itici" bulurken, erkekler %57, kadınlar ise %61 oranında aynı görüşe sahip. Ancak araştırma aynı zamanda tutumların kuşaklara göre değiştiğini, gençlerin kadın vücudu veya yüz kıllarını daha az itici bulduğunu ve özellikle genç kadınların kadın vücudu kıllarını daha fazla kabul ettiğini ortaya koymuştur.

Elbette, vücut kılları ana akım ortamlarda giderek daha görünür hale geliyor: TikTok'ta #bodyhairpositivity hashtag'i 214 milyondan fazla görüntülenmiş, tıraş bıçağı markası Billie modellerinde vücut kıllarını göstermiş ve kasık ya da koltuk altı kıllarını yumuşatmak isteyen herkes için Fur Oil adlı bir güzellik ürünü piyasaya sürülmüştür.

Bununla birlikte, büyük resim daha az ilerici bir hikaye anlatıyor.

Fahs, ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Batı Avrupa'daki kadınların yüzde 92 ila 99'unun düzenli olarak bacak ve koltuk altı tüylerini aldıklarını gösteren araştırmaya atıfta bulunarak, "Vücut tüylerinin alınmasına uyum oranları şaşırtıcı derecede yüksek" dedi. "Sağlık açısından hiçbir faydası olmayan bir norm için bu gerçekten şok edici: Emniyet kemeri takma ya da diş fırçalama konusunda bu düzeyde bir uyum sağlayamıyoruz. Bu normun bu kadar güçlü olması şaşırtıcı."

Gerçekten de, vücut kılı aktivizminin daha görünür olmasına ve Januhairy gibi girişimlerin ilgi görmesine rağmen Fahs, "insanların gerçekte olduklarından daha fazla isyan ettiklerine inanmak istiyoruz... (kadın vücut kıllarındaki artışın) yaygın bir eğilim olduğunu destekleyen veriler görmüyoruz" dedi ve kasık tüylerinin alınmasının "sadece arttığını" ekledi.

Güzellik ideallerinizi sorgulayın

Florida, Tampa'da yaşayan ve sosyal psikoloji alanında doktora yapan 27 yaşındakiRoxanne Felig, Januhairy Instagram hesabından düzenli olarak vücut kıllarını uzatma tercihiyle ilgili sosyal medya paylaşımları yapıyor. Bu, özellikle internette yabancılardan çok fazla eleştiri alan kişisel bir seçim.

CNN'e telefonla verdiği demeçte "Çoğu zaman kadınlardan geliyor ve bu da çok çelişkili görünüyor" dedi. "Gerçekten agresifleşiyor. Kusmuk emojileri bırakan ve iğrenç olduğumu söyleyen insanlar var."

Bu tepkiler, Januhairy Instagram hesabında da yer alan ve yaratıcı pratiğini vücudunu belgelemek için kullanan Montrealli bir sanatçı olan 27 yaşındaki Esther Calixte-Bea'nın deneyimlerini yansıtıyor; kendisine acı, tahriş ve hatta enfeksiyona neden olmasına rağmen yıllarca aldırdığı göğüs kıllarıyla birlikte.

Januhairy Instagram hesabında da yer alan Calixte-Bea, "Nefret dolu - bazen ırkçı - yorumlar var ama asla yeni bir şey yok, çok tekrarlayıcı; insanlar her zaman maymun veya goril emojisi koyuyor" dedi. "İlk başta alındım ama artık alıştım."

En acımasız tepki ise şahsen geldi: "Şimdiye kadar yaşadığım en kötü şey beni filme alan iki adamdı."

Kadınların vücut kılları da ırksallaştırılıyor. Tarihsel olarak, sömürgeci güçlerin bir kontrol veya cezalandırma aracı olarak tüylerin alınmasını zorunlu kıldığına dair sayısız örnek vardır ve Charles Darwin'in (1871 tarihli "Descent of Man" kitabında) aşırı vücut kıllarının ilkel olduğunu öne sürmesi, saygınlık ve hijyenle ilgili rahatsız edici anlatılara yol açmıştır.

Profesör Fahs, "Beyaz olmayan kadınların vücut kılları genellikle çok daha koyudur" diyor. "Açık sarı saçlara sahipseniz, daha koyu, daha kaba saçlara sahip olmanızdan farklı çıkarımlar vardır."

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, beyaz olmayan kadınlar için saçlarını uzatmanın risklerinin nasıl daha yüksek olabileceğini görmek kolaydır.

Calixte-Bea, "Dışarıdan gelen yargılar çok korkutucu gelebilir ama bir şeyi normalleştirmek için daha fazla insanın bunu görmesi gerekir" dedi. "Hem 'vücut kıllarını normalleştirmek istiyorum' deyip hem de vücut kıllarımı (gösteremem)."

Vücut kıllarının bulunduğu bölge de farklı kabul edilebilirlik düzeylerine sahip.

"Koltuk altı kılları, insanlar için en iğrenç ya da tahammül edilmesi en zor kıllar olarak etiketlenmeye devam ediyor" diyen Profesör Fahs, birçok tartışmalı konu hakkında yazdığını ancak koltuk altı kıllarının "insanları gerçekten kızdırdığını çünkü bacak kıllarına kıyasla toplumsal cinsiyet kurallarının ve geleneksel kadınlığın daha büyük bir ihlali olarak algılandığını" belirtiyor.

Ocak ayı yaklaşırken Felig, vücut tüylerini uzatmanın zihinsel olarak ne kadar zor olduğunu takdir ediyor: "Karmaşık bir durum çünkü tıraş olmanın faydası insanların tacizine uğramamak."

Hem Fahs hem de Calixte-Bea tarafından yinelenen bir şekilde, yaptığımız seçimleri neden yaptığımız hakkında derinlemesine düşünmek için zaman ayırmayı tavsiye ediyor.

Calixte-Bea, "Pek çok kadın vücudunu olması gerektiği gibi görmemiştir," diyor. "Vücut kıllarınızın uzamasına izin vermek, güzellik hakkındaki fikirlerinizi ve vücudunuz hakkında gerçekten ne hissettiğinizi sorgulamanıza yardımcı olabilir."

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Kaynak: edition.cnn.com