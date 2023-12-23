Bir zamanlar Güney Kore'yi savunmak için savaşmışlardı. 70 yıl sonra, bu yabancı gaziler oraya gömülmeyi tercih ediyor

Kore'deki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na (UNMCK) göre Grundy 1951 yılında Kore Savaşı'na katıldığında henüz 19 yaşındaydı. Bir kurtarma biriminin parçası olarak, Kore yarımadasındaki savaş alanlarından şehit askerleri kurtardı ve onları güney sahil kenti Busan'da bulunan mezarlığa gömülmek üzere taşıdı.

Mezarlık, dünyadaki tek BM mezarlığı olma özelliğini koruyor ve birçokları için Kore Savaşı'nda kaybedilen gaziler, dullar ve sevdikleri arasında son bir buluşma yeri.

Güney Kore hükümetinin, savaş sırasında BM bayrağı altında 22 ülkeden gönderilen askerleri ve sağlık personelini onurlandırmak için araziyi BM'nin daimi kullanımı için teklif etmesinin ardından 1959 yılında resmen kuruldu.

UNMCK'ya göre, bu ülkelerin çoğu ölen askerlerinin cenazelerini ülkelerine geri göndermiş olsa da, şu anda 11 ülkeden 2.300'den fazla kişi burada defnedilmiş durumda.

Bu askerlerin birçoğuna daha sonra dul eşleri ve diğer aile üyeleri de dahil olmak üzere birlikte gömülmek isteyen sevdikleri de katıldı.

Bugün mezarlık, bir hatıra salonu, savaşa katılan çeşitli ülkeler tarafından adanmış anıtlar ve çatışma sırasında ölen BM birliklerinin tüm isimlerinin kazındığı bir anma duvarı ile yeşil çimenler ve su özelliklerinden oluşan 35 dönümlük pastoral bir alan.

Grundy kurtardığı cesetleri gömdüğünde, "söz verdi, 'Size geri döneceğim. Sizi unutmayacağım," diyor evlatlık torunu Brenda Eun-jung Park. "Bu yüzden her yıl Kore'ye geri dönüyordu, sözünü tutmak için."

1988'den itibaren, pandemi seyahatleri durdurana kadar mezarlığa yıllık ziyaretler yaptı. Park, Mayıs ayında Grundy'nin kanserle mücadele etmesine ve giderek zayıflamasına rağmen son bir ziyaret için "Kore'ye gelmekte ısrar ettiğini" söyledi.

"Bu onun hayatındaki tek zevkti. (hayatındaki) tek zevkti," diye ekledi. "Bir kez daha geri gelmek istedi."

Grundy Ağustos ayında İngiltere'de öldü. Külleri, vasiyetinde belirtildiği üzere, defnedileceği BM mezarlığına götürülecek. Park, "Mezarlıkta yoldaşlarıyla birlikte huzur içinde yatmak istiyordu" dedi.

Kısa bir tarihçe

Kaybedilen milyonlarca cana rağmen bazen "Unutulmuş Savaş" olarak da anılan Kore Savaşı, Kuzey Kore birliklerinin Güney Kore'yi işgal etmesinin ardından Haziran 1950'de patlak verdi.

ABD, işgalden sadece iki gün sonra Kore'ye asker gönderme kararı alan BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı - örgütün tarihinde BM adına savaş birliklerinin gönderildiği tek sefer.

22 ülkeden oluşan "Birleşmiş Milletler Komutanlığı", ABD öncülüğündeki güçlerin Çin'in Kuzey Kore sınırına doğru ilerlemesiyle savaşın ivmesinin değişmesine yardımcı oldu. Ancak Çin birlikleri müdahale ederek BM'yi yarımadadan geri püskürttü.

Her iki taraf da bugün iki Kore arasındaki sınırın bulunduğu 38. paralel boyunca bir çıkmaza girdi. Çatışma 27 Temmuz 1953'te imzalanan bir ateşkesle sona erdi. Ancak barış anlaşması yapılmadığı için savaş hiçbir zaman resmen sona ermedi ve etkileri bugün de devam ediyor.

Bazı gaziler için BM mezarlığı hem savaşın bedelini hem de diğer askerlerle ve Güney Kore'nin kendisiyle kurdukları derin bağları temsil ediyor.

Savaşa 18 yaşında katılan Amerikalı gazi Boyd L. Watts, Kore'de yayınlanan Haps Magazine'e 1991'den beri yılda en az bir kez Busan'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Ülkenin sadece birkaç on yıl içinde ne kadar geliştiğinin kendisini şaşırttığını söyleyen Watts, bunun mezarlıkta da vurgulanan bir tema olduğunu söyledi. Anma töreninin yapıldığı salonda ziyaretçiler için hazırlanan bir videoda Güney Kore'nin savaştan harap olmuş bir ülkeden gelişen modern bir metropole dönüşmesinin BM askerlerinin fedakarlıklarıyla mümkün olduğu vurgulanıyor.

Busan'a iade-i ziyarette bulunan diğer gaziler de bu duyguyu yineledi.

Birinci sınıf er olarak görev yapan ve Kuzey Koreli askerlere karşı göğüs göğüse savaşan Johan Theodoor Aldewereld, savaş sırasında terhis edilmesinden bu yana ilk kez 2016 yılında Güney Kore'ye döndü. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Aldewereld, ülkenin ekonomik canlanmasından çok etkilendiğini söyledi.

Yonhap'a göre Aldewereld ertesi yıl öldü ve küllerinin "yoldaşlarımın ebedi uykuda yattığı Kore Cumhuriyeti'ne gömülmesini" istediğini belirten vasiyetine uygun olarak mezarlığa defnedildi.

Son dinlenme yeri

Hayatta kalan gazilerden oluşan küçük grup yaşlandıkça, dünyanın dört bir yanından gelen ve sayıları giderek artan bir grup, bir zamanlar savunmak için savaştıkları yabancı bir ülkedeki arkadaşlarının ve yoldaşlarının yanına, mezarlığa gömülmeyi talep ediyor.

Amerikalı gazi Watts 2010 yılında Haps Magazine'e şunları söyledi "Orada gömülü bir sürü yaşlı bunak var... Ben de bunun bir parçası olmak isterdim." Dileği, 2020'de ölümünden sonra ailesi, arkadaşları, ABD ordusu ve büyükelçilik temsilcilerinin katıldığı törenle yerine getirildi.

Bir diğer ABD'li gazi Russell Harold Johnstad ise savaş sırasında Askeri Polis'te görev yapmış ve 2020 yılında BM mezarlığına defnedilmişti.

UNMCK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bay Johnstad ilk başta UNMCK'ya gömülme fikrine karşı çıktı ve orada yatan diğerleri kadar hak etmediğini düşündüğünü söyledi, ancak eşi ve ailesi fikrini değiştirmesi için onu ikna edebildi" denildi.

Mezarlığa defnedilen en son denizaşırı gazi, 2021 yılında ölen ve bu yıl Haziran ayında defnedilen Kanadalı John Robert Cormier'dir. UNMCK'ya göre, savaş için Kore'ye vardığında sadece 19 yaşındaydı ve hayati tehlike arz eden bir yaralanma geçirdikten sonra bile savaş alanına geri döndü.

UNMCK törenin ardından yaptığı açıklamada, mezarlığa defnedilmenin onun "en büyük arzusu" olduğunu söyledi ve ekledi: "Onu burada bekleyen 380 (Kanadalı) yoldaşını özleyecekti ve bugün bir kez daha birlikteler."

Bugün sahilden çok uzakta olmayan mezarlık, otobüs ve metroyla ulaşılabilen savaş tarihi gezginleri için popüler bir yer olmaya devam ediyor. Girişin ücretsiz olduğu mezarlıkta her gün BM bayrağının göndere çekilmesi ve indirilmesi törenleri düzenleniyor ve Kore Savaşı'nın patlak vermesi gibi önemli tarihlerin anısına özel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Üstteki resim: Busan'da bulunan Kore'deki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı, 21 Ağustos'ta. Kredi: Jessie Yeung/CNN

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Kaynak: edition.cnn.com