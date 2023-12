Bir yıl sonra, mama stokları kıtlıktan kurtuldu, ancak ebeveynler henüz

Bazı ölçütlere göre, akut kıtlık büyük ölçüde çözüldü; pazar araştırma şirketi IRI'dan alınan veriler, stok oranlarının aylardır kıtlık öncesi seviyelere geri döndüğünü gösteriyor. Ancak yeni doğan bebekleri olan birçok aile ve mamaya ihtiyaç duyan diğer kişiler için durum pek de öyle görünmüyor.

Temmuz ayında ikinci çocuğu 1 yaşına giren Hannah Kroll, "Kıtlığın ilk aylarında tam bir çaresizlik vardı," diyor.

Geçtiğimiz ilkbaharda mama bulmakta zorlanan Kroll, ihtiyacı olan diğer kişilerle bağlantı kurmaya yardımcı olmak için bir Facebook grubu kurdu. Grup - Bebek Formülü Arama ve Takas Etme: Ebeveynler Ebeveynlere Yardım Ediyor - hala binlerce üyesi ve her gün çok sayıda gönderisi var ve bunun gibi daha pek çok grup var.

Kroll, çaresizliğin biraz hafiflediğini, ancak ihtiyatlı olmanın devam ettiğini söyledi.

Mama stoklarını izleyen ve mevcut olduğunda kullanıcılara bildirim gönderen bir araç olanFind My Baby Formula'ya her gün yeni kayıtlar alınmaya devam ediyor.

Sitenin arkasındaki programcı Ken Bean, Nisan ayında oğlu doğduktan sonra kendisi gibi mama bulmakta zorlananlara yardım etmek istemiş. Sitenin iki ya da üç ay dayanacağını umduğunu söyledi, ancak hala her gün yaklaşık 5,000 kişi ziyaret ediyor. Bu sayı günde yaklaşık 12.000 ziyaretçinin olduğu zirve noktasından daha düşük - belki de işlerin iyiye gittiğinin ama tam olarak çözülmediğinin bir işareti.

Devam eden zorluklar

IRI verilerine göre, mama sıkıntısı Temmuz ayında, toz mamaların %30'undan fazlası da dahil olmak üzere tüm mama ürünlerinin %20'sinden fazlasının mağaza raflarında bulunmamasıyla doruğa ulaştı. O zamana kadar Abbott Nutrition aylarca duraklayan üretiminin ardından üretim tesisini yeni açmıştı ve Biden yönetiminin ithal mama ürünleriyle arzı artırma planı olan Fly Formula Operasyonu görevlerinin sadece yarısını tamamlamıştı.

Stok oranları sonraki aylarda istikrarlı bir şekilde iyileşti ve Ekim ayı itibariyle neredeyse kıtlık öncesi seviyelere geri döndü. Ancak ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun ilk kez o ay yayınlanan anket verileri, ailelerin büyük bir bölümünün hala zor durumda olduğunu ortaya koydu.

O tarihten bu yana geçen aylarda IRI verileri stok oranlarının nispeten normal seviyelerde sabit kaldığını gösteriyor. Ancak zor durumda olduğunu söyleyen ABD'li ailelerin oranı da değişmedi.

Ekim ayında olduğu gibi Ocak ayında da 1 yaşından küçük bebeği olan ailelerin yaklaşık üçte biri geçtiğimiz hafta içinde mama bulmakta zorlandıklarını söyledi. Yarısından fazlası ellerinde bir haftadan daha az stok olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, Nüfus Sayım Bürosu'nun anket verilerini bir ölçüt olarak kullanmıyor ve kıtlıktan önceki deneyimleri karşılaştırmak için bir temel olmadığını ve diğer göstergelerin durumun büyük ölçüde iyileştiğini gösterdiğini belirtiyor.

Marketlerin mama reyonlarındaki boş raflar eskiye nazaran daha az görülüyor, ancak pek çok perakendeci hala alımları sınırlandırıyor.

CNN'e konuşan bir Kroger sözcüsü, "Bebek maması konusunda iyileşmenin devam ettiğini görmekle birlikte, 2022'deki geri çağırma ve fabrika kapanmasının etkilerini hala görüyoruz" dedi. "Tüm müşterilerin mama satın alma fırsatına sahip olmasını sağlamak için Kroger, müşterilerden satın alımlarını dört mama kabıyla sınırlandırmalarını istiyor."

ABD Gıda ve İlaç İdaresi de devam eden zorlukları kabul ediyor.

"Bebek maması tedarikinde iyileşme görülmekle birlikte, ebeveynlerin hala mama bulmakta ya da mağaza raflarında istedikleri mama türünü bulmakta zorlandıklarının farkındayız. Ebeveynlerin ihtiyaç duydukları her zaman ve her yerde güvenli ve besleyici bebek mamasına ulaşabilmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kalıcı duygusal etkiler

Kıtlığı bir yıldır duyan ebeveynler için de korku ve endişe artıyor, belki de durum verilerin gösterdiğinden daha kötü hissettiriyor.

Uzmanlar, kıtlığın duygusal etkilerinin ekonomik etkinin ötesinde uzun süre devam edeceğini söylüyor. Daha geniş koşullar değişmiş olsa bile endişe düzeyi devam edebilir.

Brookings Enstitüsü'nde federal beslenme yardımı programları üzerine araştırmalar yapan Lauren Bauer, "Bebeğinizi besleyemeyeceğinizi düşünmek dehşet verici," diyor. "Gittiğinizde bir mama rafında tek bir delik görürseniz, bunu hatırlarsınız."

Bauer, bireysel deneyimlere saygı duymanın ve piyasa değişiklikleri sırasında korkuları yönetmenin krizin kritik bir parçası olduğunu söyledi.

"Eğer gerçekler ile ailelerin korkuları arasında bu kadar büyük bir uçurum varsa, aileleri krizin bittiğine ikna etmek için daha fazla şey yapılması gerekiyor" dedi. "Ailelerin gelecekte benzer krizleri önlemek için adımlar atıldığını ve hem ihtiyaç duydukları mamayı almak için yeterli kaynaklara sahip olacaklarını hem de mağazaya gittiklerinde satın almayı düşündükleri şeyi göreceklerini bilmeleri gerekiyor. Sürpriz yok."

IRI müşteri ilişkileri başkanı Krishnakumar Davey, mama pazarının genellikle çok istikrarlı olduğunu, çünkü ABD'deki sabit doğum oranının sabit bir talebe yol açtığını söyledi.

Ancak Davey, bunun gibi bir arz şokundan sonra piyasaların toparlanmasının tipik olarak en az altı ay ve bir yıla kadar sürdüğünü söyledi. Mama pazarının kendine özgü yapısı da tüketici davranışını etkileyebilir.

Nüfus Sayım Bürosu'nun Hanehalkı Nabız Anketi'nde yer alan "mama temininde güçlük" sorusu geniş kapsamlı olup, bu güçlüğün nedeni konusunda yoruma açık bir alan bırakmaktadır.

Uzmanlar, mali kısıtlamaların muhtemelen itici bir faktör olmadığını söylüyor.

ABD'de çoğu mama, WIC olarak bilinen Kadın, Bebek ve Çocuklara Yönelik Özel Ek Beslenme Programı'ndan sağlanan yardımlarla satın alınıyor. Eyalet sözleşmeleri, hangi markaların ve boyutların bu yardımlarla satın alınmaya uygun olduğunu belirliyor ve federal hükümet, kıtlık sırasında ailelere sunulan seçenek yelpazesini genişletti.

"WIC'iniz varsa gidip mama almak için tüm kaynaklara sahipsiniz. Ama eğer mama yoksa, sorun da budur," diyor Bauer. "Bu aileler için mama konusunda herhangi bir mali kısıtlama yok, sadece erişim söz konusu."

Federal veriler, programa gerçekten kaydolan uygun nüfusun payı olan WIC kapsama oranlarının 2019 ve 2020 arasında sabit kaldığını gösteriyor - bu da Covid-19 salgınının programa kayıtları özellikle caydırmadığının bir işareti.

Bir savunuculuk grubu olan Gıda Araştırma ve Eylem Merkezi'nde beslenme politikası direktörü olan Geri Henchy, "İnsanlar WIC'e sahip olmasaydı, bu [Nüfus Sayımı Bürosu anketi] rakamları çok büyük olurdu" dedi.

Ancak uzmanlar, mamaya erişimi etkileyebilecek pek çok faktör olduğunu ve bunların birçoğunun kıtlık başlamadan çok önce var olabileceğini söylüyor.

Federal hükümet geri ödeme oranları hakkında merkezi veri toplamıyor, bu nedenle WIC kayıtlılarının yardımlarını ne sıklıkta kullandıklarını ve bunun zaman içinde nasıl değişmiş olabileceğini izlemek için ulusal bir resim yok.

Milyonlarca Amerikalının büyük gıda mağazalarına erişimi sınırlıdır ve gıda çölleri ülkenin bazı bölgelerinde diğerlerine göre daha belirgindir. Gıda güvensizliği genç aileler için de daha yüksek olma eğilimindedir.

Ayrıca, mama reyonunda gezinmek genel olarak karmaşıktır. Bir bebek belirli bir mama türüne başladığında, aileler hangi seçeneklerin çocukları için uygun ikameler olduğunu her zaman bilemezler.

Ve geri çağırmadan bir yıl sonra, yepyeni bir aile grubu tüm bunları en baştan öğrenmeye başlıyor.

Kroll, "Bunun ikinci yılına giriyoruz, bu yüzden yepyeni bir nesle sahibiz - yepyeni bir kohort - bununla uğraşan ebeveynler" dedi. "Etkilenen ilk bebek grubu için oluşturduğumuz gruplar aracılığıyla yardım ettiğimiz yepyeni bir anne grubu var."

Aralık ayında ABD Tarım Bakanlığı, eyalet kurumlarına bir mektup göndererek "gevşeme" ve normal operasyonlara geri dönme planını özetledi ve kıtlık sırasında uzatılan feragatleri azalttı.

Bauer, "Önceki statükoya geri dönülebileceğine dair kendilerine güven verecek bir şeyler görüyor olmalılar" dedi.

