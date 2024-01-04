Bir yetkili, Rusya'nın İran'dan balistik füze satın almaya hazır göründüğünü söyledi

Rusya'nın İran'dan yakın menzilli balistik füzeler almak için yürüttüğü müzakerelerin "aktif bir şekilde ilerlediğini" söyleyen yetkili, ABD'nin gizliliği yeni kaldırılan istihbaratına atıfta bulundu. Yetkili, İran Devrim Muhafızları'ndan askeri yetkililer ile Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu arasında Eylül ayında İran'da yapılan ve İranlıların Ruslara Ababil yakın menzilli balistik füzelerini ve diğer füze sistemlerini sergiledikleri bir toplantıya işaret etti.

Yetkili, "Bu etkinlik, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana İran'ı ziyaret eden üst düzey bir Rus yetkiliye balistik füzelerin kamuya açık ilk gösterimi oldu" dedi.

Yetkili daha sonra Aralık ayı ortasında İran Devrim Muhafızları'nın balistik füzeleri ve füze destek sistemlerini İran'ı ziyaret eden bir Rus heyete göstermek üzere İran içindeki bir eğitim alanına konuşlandırdığını ve bunların Rusya'nın bu sistemleri İran'dan satın alma niyetinde olduğunun işaretleri olduğunu söyledi.

CNN yorum için Rus büyükelçiliği ve İran BM misyonuna ulaştı.

Potansiyel silah anlaşması, Kongre yönetimin acil ek talebini onaylayana kadar ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı fonun tükendiği bir döneme denk geliyor. Rusya ise son günlerde ülke genelindeki Ukrayna hedeflerine yönelik füze saldırılarını önemli ölçüde yoğunlaştırdı ve İran ile savunma ortaklığını sürdürdü.

Balistik füzelerin sağlanması İran'ın Rusya'ya verdiği desteği önemli ölçüde arttıracaktır. CNN'in haberine göre İran halihazırda Rusya'ya, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı savaşında kullandığı yüzlerce insansız hava aracı sağlamış durumda ve Rusya da İran'ın yardımıyla, tamamlandığında Ukrayna 'daki savaş üzerinde önemli bir etkisi olabilecek bir insansız hava aracı üretim tesisi inşa ediyor.

Rusya'nın balistik füzeleri satın alma niyetinde olduğunu ilk olarak Wall Street Journal bildirdi. CNN'in haberine göre böyle bir transfer olasılığı ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden aylar sonra gündeme geldi ve ABD'li yetkililer için derin bir endişe kaynağı oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com