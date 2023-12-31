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'Bir tane yapmanın zamanı gelmişti': Steph Curry kariyerinin ilk son saniye basketini atarak Warriors'ı galibiyete taşıdı

Steph Curry NBA kariyerinde çok şey başardı: birden fazla lig şampiyonluğu, iki kez En Değerli Oyuncu ödülü ve çok sayıda All-Star adaylığı.

 and  Christian Meier
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Steph Curry Houston Rockets'ı yenerek maçı kazandıran şutunu attıktan sonra kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de
Steph Curry Houston Rockets'ı yenerek maçı kazandıran şutunu attıktan sonra kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de

'Bir tane yapmanın zamanı gelmişti': Steph Curry kariyerinin ilk son saniye basketini atarak Warriors'ı galibiyete taşıdı

Ancak şaşırtıcı bir şekilde, Curry ünlü kariyeri boyunca zamanın dolduğu bir maçı kazanmak için hiç son saniye vuruşu yapmadı. ESPN'e göre, son 5 saniyede maç kazandıran yedi şutu var.

Bu durum Cuma gecesi değişti. 33 yaşındaki oyuncu soluna doğru birkaç dripling yaptı, yeterli boşluğu buldu ve Golden State Warriors'ın Houston Rockets'ı 105-103 yenmesine yardımcı olmak için süre sıfıra yaklaşırken 20 yardadan bir jumper attı.

"Bir tane atmanın zamanı gelmişti," diye haykırdı sonrasında, rahatlamıştı. "Bu benim ilk şutum!"

Curry Rockets'a karşı maçı kazanmak için şutunu atıyor.

Maçı kazandıran atış, Warriors'ın ve Curry'nin bir başka tekleyen performansını gölgede bıraktı.

Perşembe günü Warriors, en iyi oyuncularının neredeyse tamamından yoksun olan Indiana Pacers'a karşı uzatmada şok bir mağlubiyet aldı.

Cuma günü ise Warriors, Batı Konferansı'nın en kötü derecesine sahip takımı Rockets karşısında maçın bitimine beş dakika kala dokuz sayı gerideydi.

Draymond Green ve Klay Thompson'dan yoksun olan Warriors şutlarını istikrarlı bir şekilde sokmakta zorlandı, Curry bir mola sırasında hayal kırıklığı içinde bir sandalyeyi tekmeledi.

Curry üç sayılık atışlarda 13'te 4, toplamda ise 21'de 6 isabetle oynadı ve 22 sayıyla takımının skor lideri oldu. Ancak farkı yaratan son şutu oldu.

Daha önce de maçların son saniyelerinde çok sayıda kritik şut atmıştı ama bu, lise günlerinden bu yana maçı kazandıran ilk son saniye basketiydi.

"Harika bir histi," dedi Curry. "Dün gece oynadığımız oyun, uzatmaya gitmemiz, kaybetmemiz, bunun yarattığı hayal kırıklığı ve ardından bu maça gelmemiz, ileri geri oynamamız, sahip olduğumuz eziyet zihniyeti, ikinci yarıda kendimize bir şans vermek için gösterdiğimiz direnç etkileyiciydi.

Curry, Rockets'ı yenmek için süre dolarken maçı kazandıran şutu atmak için geri adım atıyor.

"Bu size ne yapmaya çalıştığımıza dair büyük resim perspektifini korumanız gerektiğini hatırlatıyor."

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Christian Wood ve Kevin Porter Jr. sırasıyla 19 ve 17 sayıyla Houston'a liderlik etti, ancak her ikisi de son 65 saniyede takımlarını öne geçirecek fırsatları kaçırdı.

Son dönemdeki düşüşlerine rağmen Warriors 33-13 ile Batı Konferansı'nın en iyi ikinci derecesine sahipken, Rockets 14-33'e gerileyerek konferansın en az galibiyet alan ikinci takımı olmayı sürdürdü.

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Kaynak: edition.cnn.com

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