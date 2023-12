'Bir tane yapmanın zamanı gelmişti': Steph Curry kariyerinin ilk son saniye basketini atarak Warriors'ı galibiyete taşıdı

Billie Eilish, "Barbie" filminin jenerik şarkısı "What Was I Made For? "u yazın en büyük gişe rekorları kıran filminin merkezinde yer alan Mattel bebeği hakkında yazmak üzere yola çıktı. Ancak ortaya çıkan sonuç Grammy ödüllü şarkıcının amaçladığından biraz daha kişisel oldu.