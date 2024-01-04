Bir şirket bu arazinin gaz haklarını 1 dolara satın aldı. Helyum milyarlarca dolar değerinde olabilir.

CEO Stefano Marani'ye göre 2013 yılında bu haklar için 1 dolar ödediler ve yıllar önce maden arama amacıyla yerleştirilmiş iki paslı sondaj borusundan akan gazın bileşimini test etmeye başladılar. Buldukları şey anormal derecede yüksek helyum konsantrasyonlarıydı.

Parti balonlarını şişirmenin ötesinde, helyumun bir dizi ticari uygulaması vardır. Sıvı formda yoğunlaştırıldığında, mikroçiplerin üretiminde ve hayat kurtaran MRI tarama teknolojisinin çalışmasında kullanılan temel bir soğutma bileşenidir. Ancak küresel helyum fiyatları değişken ve arzı düzensizdir; gaz dünyada 10'dan az ülkede üretilmektedir.

Renergen farkında olmadan altın vuruşu yapmıştı. Bugün şirket, Virginia Gaz Projesi'nde 4 milyar dolardan fazla değere sahip olabilecek 7 milyar fit küpten fazla kanıtlanmış helyum rezervine sahip olduğunu ve diğer olası rezervler de dahil edildiğinde potansiyel olarak 12 milyar dolara kadar çıkabileceğini söylüyor.

Renergen'in işletme müdürü Nick Mitchell, "Yakınlardaki bazı madencilik fırsatlarına birkaç megawatt sağlayabilecek küçük ölçekli bir [gaz] santrali kurmak gibi mütevazı ve alçakgönüllü hedeflerimiz vardı," diye hatırlıyor. "Bu helyum yatağının kapsamı, ölçeği ve dünya standartlarındaki doğası hakkında hiçbir fikrimiz yoktu."

Şirket Ocak 2023'te tesisten ilk kez başarılı bir şekilde sıvı helyum üretti. Helyum soğuk kutusunun vakum contasındaki bir sızıntı nedeniyle yıl boyunca yaşanan gecikmelerin ardından, önümüzdeki ay içinde ticari faaliyetlere başlamayı, doğal gazın yanı sıra helyum çıkarmayı, ardından işlemeyi ve küresel bir mühendislik firması olan Linde gibi müşterilere dağıtmayı umuyor.

Demiryollarından limanlara, bu altyapı mega projeleri Afrika'yı yeniden şekillendiriyor

Daha küçük ayak izi

Renergen'in doğal gaz rezervlerini bu kadar özel kılan şey, alışılmadık derecede yüksek helyum konsantrasyonudur. Marani bu oranın ortalama %3 olduğunu ve bazı yerlerde %12'ye kadar ulaştığını söylüyor. Buna karşılık, dünyanın en büyük helyum tedarikçisi olan ABD'de helyum konsantrasyonu ortalama %0,35 ve ABD Arazi Yönetimi Bürosu'na göre bir diğer büyük oyuncu olan Katar'da ise ortalama %0,04.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde jeokimya kürsüsü başkanı olan Chris Ballentine'e göre bu durum Renergen'in helyumunu daha çevre dostu hale getirebilir. Ballentine'e göre helyum genellikle sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir yan ürünü olarak üretiliyor - esas olarak metandan oluşan bir gaz karışımı - ve ancak belirli bir konsantrasyonda (genellikle %0,3 civarında) helyumu kendi başına çıkarmak ekonomik olarak değerli hale geliyor.

Bu da çoğu zaman helyum arzına, helyum çıkarıp satan hidrokarbon üreticilerinin hakim olduğu ve üretimin bu nedenle yüksek bir karbon ayak iziyle bağlantılı olduğu anlamına geliyor, diye devam ediyor. Ancak daha yüksek bir helyum konsantrasyonu, daha az ilişkili metan üretildiği ve dolayısıyla karbon ayak izinin azaldığı anlamına geliyor.

"Renergen umutlarını bu kadar ilginç kılan şey, helyum üretimiyle ilişkili hidrokarbonlar olsa da, bunun çok daha küçük bir ayak izi olması. Etkin bir şekilde birincil helyum gazı sistemi buldular" diyor.

Sonuç olarak Ballentine, endüstrinin LNG'den helyum üretmekten uzaklaşacağını ve eş yazarlığını yaptığı yakın tarihli bir çalışmada araştırıldığı gibi, helyumun nitrojenle birlikte oluştuğu gaz alanları gibi kaynakları kullanacağını umuyor.

Yüksek konsantrasyonun bir diğer faydası da daha ucuz üretimdir. Marani, "Biz diğer oyuncuların çoğundan çok daha düşük maliyetli bir helyum üreticisiyiz," diyor. "Çok sığ kuyular açıyoruz, muhtemelen yaklaşık 1.000 ila 1.500 fit civarında - düşük maliyetli, az yer kaplayan - ve sonra gaz doğal olarak kendi iradesiyle çıkıyor" diyor.

Afrika'nın tedarik noktası

Ballentine, küresel helyum tedarikinin sık sık kesintiye uğradığı bir dönemde, farklı bir coğrafi bölgede yeni bir oyuncunun ortaya çıkmasının memnuniyet verici olduğunu söylüyor. "Şu anda bir tedarik krizi içindeyiz, çünkü sadece birkaç sınırlı tedarik noktamız var... Renergen gibi yerler bunu kesinlikle hafifletecektir" diyor.

Şu anda dünyadaki helyumun hiçbiri Afrika'da üretilmiyor - Tanzanya'da helyum açısından zengin gaz sahaları bulundu, ancak henüz ticari üretimde değiller.

Marani, Renergen'in gaz projesinin Güney Afrika hükümeti tarafından "stratejik entegre proje" olarak belirlendiğini ve bunun da düzenleyici onay süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Mitchell'e göre, şirketin ABD hükümeti tarafından finanse edilen küçük bir pilot proje olan "birinci aşama projesi" günde yaklaşık 350 kilogram helyum üretecek - Güney Afrika'nın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek ve hala fazlalık var. ABD hükümeti ve Güney Afrika Standart Bankası tarafından finanse edilen ve 2027'de faaliyete geçmesi beklenen "ikinci aşama projesi "nin ise üretimi günde 4,2 tona çıkararak dünya küresel helyum arzının %6 ila %8'ini üretmesi bekleniyor. Research and Markets firmasına göre küresel helyum pazarının 2027 yılında 6 milyar dolardan fazla bir değere sahip olacağı tahmin edildiğinden, bu önemli bir getiri sağlayacaktır.

Şirketin iddialı projeksiyonlarına rağmen, hisse fiyatı 2023'ün son çeyreğinde önemli bir düşüş yaşadı ve uzmanlar CNN'e bunun sosyal medyada şirketin şeffaflığına yönelik eleştirilerle bağlantılı olabileceğini söyledi. Ancak Marani, Renergen'in "projenin ileriye dönük riskini önemli ölçüde azaltmakla kalmayıp teslimatı da sağlayacağını" söylediği gelişmelerle yatırımcı şüphelerinin üstesinden gelebileceğinden emin.

Aralık ayında şirket, Renergen'in Virginia Gaz Projesi'nin sahibi ve işletmecisi olan iştiraki Tetra4'ün öz sermayesinin %5,5'ini 550 milyon rand (29 milyon $) karşılığında Johannesburg merkezli iki yatırım yönetimi şirketi olan Mahlako Energy Fund ve Third Way Investment'a sattığını duyurdu. ABD'deki Nasdaq borsasında ilk halka arz (IPO) yoluyla daha fazla sermaye toplamayı planlayan şirket halihazırda Güney Afrika ve Avustralya'da işlem görüyor.

Marani, "Güven oluşturmak çok uzun zaman alacak, bu konuda hiçbir yanılsamam yok," diyor. "Helyumun açılmasının bu sürecin ilk adımı olduğuna inanıyorum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com