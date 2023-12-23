Bir otel çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 500'den fazla Avustralya Açık oyuncusu ve personeli karantinaya alındı

Victoria Başbakanı Daniel Andrews Çarşamba akşamı geç saatlerde yaptığı açıklamada, turnuva kapsamında yerleşik destek görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki bir gönüllü itfaiyecinin virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. O zamana kadar eyalette 28 gün boyunca virüsün yerel olarak bulaştığı görülmemişti.

Eyaletin 6,7 milyonluk nüfusuna yeni kısıtlamalar getirildi. Kamuya açık kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi ve bir evde toplanabilecek kişi sayısına yeni sınırlamalar getirildi.

Andrews, yeni kuralların "çok dikkatli olunması" ve vakanın yeni bir koronavirüs türünden kaynaklanmış olabileceği ihtimali nedeniyle uygulamaya konulduğunu söyledi - ancak durumun böyle olup olmadığını belirlemek için gereken genomik dizilimin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Adı açıklanmayan kişi Grand Hyatt otelinde en son 29 Ocak'ta çalışmış ve o günkü vardiyasının sonunda virüs testi negatif çıkmıştır. Ancak, daha sonra semptomlar geliştirmiş ve Çarşamba günü testi pozitif çıkmıştır.

Sonuç olarak Andrews, otelde kalan 500 ila 600 kişinin "yakın temaslı" olarak kabul edildiğini ve test sonucu negatif çıkana kadar karantinaya alınmaları gerektiğini söyledi.

Andrews bu durumun Pazartesi günü başlayacak olan Avustralya Açık'ı etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi. Perşembe günü konuşan Tennis Australia CEO'su Craig Tiley, test edilen 507 kişiden 160'ının oyuncu olduğunu söyledi.

Testlerin Perşembe günü yerel saatle 17:00'ye kadar tamamlanması gerektiğini söyleyen Tiley, oyuncuların "sıradan kişiler" olduğunu ve herhangi birinin testinin pozitif çıkma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Testler devam ederken Avustralya Açık kura çekimi bir gün ertelenerek Cuma gününe alındı.

Melbourne Park tenis merkezinde Perşembe günü oynanacak tüm maçlar, oyuncuların ve personelin test edilebilmesi için askıya alındı. Tennis Australia'nın patronu, etkilenen ısınma maçlarının zaman elverdiğince yeniden planlanacağını söyledi. Tiley, "Her şey olduğu gibi kalacak, sadece bir gün gecikmeyle, bir sonraki duyuruya kadar," dedi.

Turnuva öncesi süreç koronavirüs korkularıyla şekillendi. Victoria'ya vardıklarında, uçuşlarındaki yolcuların Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından 72 oyuncu Grand Slam maçları öncesinde 14 günlük karantinaya alındı.

Kaybedilen antrenman süresini telafi etmek için turnuva organizatörleri karantina sırasında antrenman yapamayan oyuncular için yeni bir ısınma etkinliği planladı. Ancak Çarşamba günü tespit edilen yeni vaka, organizatörleri Perşembe günü yapılması planlanan maçları iptal etmeye zorladı.

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CNN'den Aleks Klosok ve Hillary Whiteman haberleriyle katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com