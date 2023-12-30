Bir Olimpiyat hakemine sözlü tacizde bulunduğu için özür diledi, ancak Çin'in dalıştaki 'Demir Leydi'sinin davranışlarına ilişkin sorular devam ediyor

Ancak Wright, geçen yıl Tokyo'da erkekler 10 metre platform finalinden sonra yaşananların Olimpiyat deneyimini bir süreliğine "kararttığını" söylüyor.

Bu olaylar, su sporları yönetim organı FINA'nın başkan yardımcısı ve dalış sporunun en etkili isimlerinden biri olan Zhou Jihong hakkında Diving New Zealand ve Wright tarafından taciz ve istismar gerekçesiyle resmi bir şikayette bulunulmasına da yol açtı.

Çinli dalgıçların "Demir Leydi "si olarak adlandırılan Zhou'nun, 10 metre platform etkinliğinin sonunda Çinli dalgıçların altını çizdiği için Wright'a sözlü bir tirat attığı iddia edildi.

Wright CNN Sport'a yaptığı açıklamada, "Havuzun kenarında bana bağırıp çağırıyordu - kesinlikle hayatımın en aşağılayıcı deneyimlerinden biriydi" dedi.

Zhou daha sonra FINA Etik Kurulu tarafından Wright'a bir özür mektubu yazmaya mahkum edildi.

Ancak dalış camiasının bazı üyeleri Zhou'nun Olimpiyatlardaki davranışlarını, spora zarar verdiğine inandıkları daha geniş bir davranış kalıbı içinde bir parlama noktası olarak görüyor.

Bu inanca sahip olanlardan biri de eski bir dalgıç ve hakem olan ve şu anda FINA'nın Dalış Teknik Komitesi (TDC) üyesi olan Yeni Zelandalı Simon Latimer.

Olimpiyatlarda yaşanan olayın ardından Latimer, Aralık ayında FINA'nın icra direktörü Brent Nowicki'ye Zhou'nun birkaç yıl öncesine dayanan ve "hem dalışın hem de FINA'nın bütünlüğünü tehlikeye attığını" söylediği "etik dışı davranışlarını" detaylandıran bir ihbar şikayeti gönderdi.

Zhou'nun Tokyo Olimpiyatları da dahil olmak üzere büyük etkinlikler sırasında rutin olarak Çinli dalgıçlara koçluk yaptığı ve Çinli sporculara fayda sağlamak amacıyla hakem panellerini manipüle ettiği iddialarını içeriyor.

Zhou bu iddialar hakkında kamuoyu önünde konuşmadı. CNN, Zhou'dan yanıt almak için Çin Spor Genel İdaresi ve Çin Yüzme Birliği ile temasa geçti ancak henüz bir yanıt alamadı.

Latimer'in şikâyeti ayrıca geçen yıl erkekler 10 metre platform finalinden sonra yaşanan ve tanık olduğunu söylediği ve Zhou'nun Wright'a yönelik "kişisel bir patlaması" olarak tanımladığı olaylara da odaklanıyor.

CNN Sport'a konuşan Latimer, "Bu şikâyeti yapmamın bir nedeni de böyle bir olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak," dedi. "Sporcuların refahı konusunda dikkate alınması gereken pek çok şey var ama aynı zamanda görevlilerin refahını da dikkate almamız gerekiyor."

Final Çinli dalgıçlar Cao Yuan ve Yang Jian'ın sırasıyla altın ve gümüş madalya kazanması ve Büyük Britanyalı Tom Daley'in bronz madalya almasıyla sonuçlandı.

Wright daha sonra Çin'in başarısını kutlamak için Zhou'ya yaklaştı, ancak sözlü taciz yağmuruna tutulduğunu ve uygun bir standartta değerlendirme yapmadığı ve Çinli sporcuların altını çizdiği iddiasıyla karşılaştığını söylüyor.

Wright, "Sadece böyle hissettiğiniz için üzgün olduğumu söyledim ve oradan ayrıldım ve kendimi tuvalette ağlarken buldum ki bu kesinlikle Olimpiyatların ilk etkinliğini nasıl bitirmek istediğinize dair bir işaret değildi," diyor.

"Dürüst olmak gerekirse benim için oldukça travmatikti, özellikle de herkesin onun FINA'nın başkan yardımcısı olduğunu bildiği gerçeği göz önüne alındığında."

Wright'ın tesellisi, yarışmada sporcuları nasıl puanladığına katıldıklarını söylediği diğer dalış yetkililerinden aldığı destek oldu.

Dahası, etkinliğin bağımsız değerlendiricisi - jüri tarafından verilen puanları izlemekten sorumlu - Çinli bir dalgıca akranlarına kıyasla daha düşük puan verdiği iki olayda Wright'ın puanlamasını kabul etmişti.

Bir dalış etkinliğinde, jürideki hakemler her dalışa sıfır ile 10 arasında değişen bir puan verir. Her FINA etkinliğinde, dalışların tekrarlarını izleyen, değerlendirmede önyargı olup olmadığını kontrol eden ve hakemlerin verdiği puanları değerlendiren bir değerlendirici vardır.

'Ben bu sporda ne için varım?

Wright, Zhou'ya karşı "kişisel bir şikâyette" bulunmak ya da "misilleme" yapmak gibi bir niyetinin olmadığını, ancak dalış yetkilileri tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmaması halinde neler olabileceğinin de farkında olduğunu söylüyor.

Zhou'nun kendisini jüri panellerinden dışlayacak güce ve etkiye sahip olacağına inanıyor.

"Sonunda, sanırım en büyük sorum şuydu: Ben bu sporda ne için varım ve ne için buradayım?" diyor Wright.

"Dalış sporu için en iyisini yapmamızın, adil kalmasının önemli olduğunu hissettim, çünkü bir jüri üyesi olarak bunun için buradayım: dalgıçları sıralanmaları gereken sıraya göre sıralıyorum."

Kasım ayında FINA Etik Kurulu, Zhou'nun olaydan dolayı Wright ve Yeni Zelanda Dalışı'ndan resmen özür dilemesine karar verdi.

Wright özür mektubunu aldığını, "takdir ettiğini" ancak Zhou'ya gönderme talimatı verildiği için "bunun kişisel bir şey olduğunu hissetmediğini" söyledi.

Panel ayrıca müsabakalar sırasında havuz güvertesine sadece TDC üyelerinin girmesine izin verilmesi gerektiğine ve Zhou'nun geleneksel olarak TDC'nin görüşlerini FINA bürosuna iletmekle görevli olan Büro İrtibat pozisyonunun "karışıklık, çatışma ve uyumsuzluk" yarattığına ve "kaldırılması gerektiğine" karar verdi.

Latimer, CNN Sport ile paylaştığı ihbar şikayetinde, Zhou'nun FINA Dünya Şampiyonası, Dalış Dünya Serisi ve Olimpiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası dalış etkinliklerinde, tarafsızlık gerektiren görevlerine rağmen Çinli sporculara koçluk yaptığını iddia ediyor.

Latimer, "Bu kesinlikle etik dışı... Eğer kendi ülkenizden dalgıçlara koçluk yapıyorsanız, nasıl tarafsız bir taraf olarak görülebileceğinizi anlamıyorum" diyor.

"Ayrıca, bir başkan yardımcısının havuz güvertesinde koçluk yaptığı ve müsabakalara bu kadar açık bir ilgi duyduğu başka bir spor dalı düşünemiyorum."

Olimpiyatlardan bu yana, Zhou'nun Oyunlarda Çinli dalgıçlara koçluk yaptığını gösteren video görüntüleri ortaya çıkarken, bir başka TDC üyesi Colleen Huffman da Zhou'nun diğer uluslararası etkinliklerde koçluk yaptığına tanık olduğunu söylüyor.

CNN Sport'a konuşan Huffman, "Çoğu zaman bu konuda çok incelikli davranıyor ama Olimpiyatlarda hiç de incelikli davranmadığı açıktı," diyor.

"Hem kendi pozisyonunda olup hem de antrenörlük yapması büyük bir çıkar çatışması. Evinde milli takıma yardım etmesi bir şey, ama Büro İrtibat Görevlisi olduğu halde büyük bir FINA etkinliğinde aktif olarak bir sporcuya antrenörlük yapması başka bir şey."

TDC üyesi Dominique Philippopoulos CNN Sport'a yaptığı açıklamada, iki kez ülkesi Güney Afrika'dan uluslararası etkinliklerde dalgıçlara koçluk yapma talebinde bulunduğunu, ancak her iki durumda da FINA yetkilileri tarafından çıkar çatışması olduğu gerekçesiyle taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Dalış sporunun küçük ve engellerin çok olduğu bir ülkeden gelmesine rağmen.

Philippopoulos'a göre Güney Afrika dalış federasyonunun kaynakları sınırlı ve yurtdışı gezilerini finanse etmekte ve antrenörlerin masraflarını karşılamakta zorlanıyor.

'Çin'i neden sevmiyorsunuz?

Latimer'in ihbarcı şikayetinde dile getirdiği üçüncü bir iddia ise Zhou'nun Çinli dalgıçlara fayda sağlamak amacıyla jüri panellerini kasıtlı olarak manipüle ettiği yönünde.

"İki jüri üyesi, Çinli dalgıçları Zhou Jihong'un istediği gibi olumlu değerlendirmedikleri için ceza olarak finalleri değerlendirmek üzere düzenli olarak göz ardı edildiklerine inandıklarını bana gizlice bildirdiler" diye yazdı.

"Bir jüri üyesi bana Zhou Jihong'un 2018'deki bir Dünya Kupası Etkinliğinde kendilerine yaklaştığını ve 'Çin'i neden sevmiyorsunuz' diye sorduğunu bildirdi."

Latimer'e göre, yarışmalarda hangi hakemlerin görev alacağına karar verme konusunda Zhou'nun "önemli bir katkısı" var.

Latimer, 2016 Rio Olimpiyatları'nda jüri üyesi olarak yaşadığı deneyime atıfta bulunarak, 2015-2016 yılları arasında uluslararası jüri üyeleri arasında değerlendiricilerden en yüksek kümülatif değerlendirme puanını aldığını söylüyor.

Ancak ihbarcı şikayetinde Olimpiyatlar sırasında bir hakem olarak "gözden düştüğünü" ve ancak TDC Komisyonu üyelerinin Zhou Jihong'u kendisini yeniden atamaya "ikna etmesiyle" erkekler platform finali için görevine iade edildiğini iddia ediyor.

Latimer, "Beni ve diğer bazılarını endişelendiren şey, finallere atanan hakemlerin her zaman en yüksek değerlendirmeyi almış gibi görünmemeleri" diyor.

"Çok yüksek değerlendirmelere sahip bazı yargıçların çok az atama almalarında kesinlikle bir tutarsızlık var."

'İnsanlar çok korkuyor'

Latimer, ihbar şikayetini yaptıktan sonra FINA'dan, Wright ve Diving New Zealand tarafından yapılan bir önceki şikayet sırasında zaten dikkate alındıkları için yönetim organının gündeme getirdiği konulara bakmayacağına dair bir yanıt aldığını söylüyor.

Ancak, Zhou'nun jüri panellerini manipüle ettiği ve etkinlikler sırasında koçluk yaptığı iddiaları, Etik Kurulun ilk şikayete verdiği yanıtta doğrudan yer almıyordu.

Latimer bu konuların FINA tarafından "halının altına süpürüldüğünü" söylüyor.

CNN'e gönderilen bir açıklamada FINA şunları söyledi: "Bayan Jihong Zhou ile ilgili raporlar, tanıkları dinleyen ve FINA web sitesinde kamuya açık olan bir karara varan bağımsız bir panel tarafından tamamen araştırıldı.

"Bağımsız panel, yarışma sonuçlarının herhangi bir şekilde etkilendiğini gösteren hiçbir kanıt olmadığı sonucuna varmıştır ve bildiğimiz kadarıyla, bağımsız panel tarafından daha önce alınan kararın ötesinde başka hiçbir resmi iddiada bulunulmamıştır.

"FINA'nın öncelikli kaygısı her zaman su sporları camiasının refahı ve yarışmalarımızın dürüstlüğünün sağlanmasıdır."

Latimer, Olimpiyatlarda Zhou ve Wright arasında yaşanan olayı kendisi için bir "dönüm noktası" olarak nitelendiriyor - Yeni Zelanda federasyonunun şikayetini desteklemeye karar verdiği ve daha sonra Zhou'nun davranışı ve sporun dürüstlüğü konusundaki endişeleri hakkında kamuoyu önünde konuştuğu an.

"Bu ihbar süreci sayesinde Teknik Komitedeki pozisyonumu kaybedebileceğimin farkındayım," diyor.

"İki ay sonra Budapeşte'de [17 Haziran'da başlayacak olan Dünya Şampiyonasında] seçimlerimiz var. Ancak benim için bu şikâyetin sonuçlandırılması ve bazı adımların atılması komitedeki pozisyonumu korumaktan daha önemli, her ne kadar komitede kalmak ve bu tür davranışların devam etmemesini sağlamak için sürecin bir parçası olmak istesem de."

Latimer, Zhou'ya yönelik iddiaların, spor içindeki nüfuzlu konumu nedeniyle yavaş ortaya çıktığını söylüyor.

Çin dalışının "Demir Leydi "si olan Zhou, 1984 yılında ülkenin bu spordaki ilk Olimpiyat altın madalyasını kazanmıştı.

Çin'in dalıştaki hakimiyetine öncülük etmeye devam etti ve 1990'dan 1997'ye kadar milli takıma koçluk yaptı. Bugün FINA başkan yardımcılığının yanı sıra Çin Yüzme Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor.

Latimer, "İnsanların ödü kopuyor, gemiyi sallamaktan ve pozisyonlarını kaybetmekten korkuyorlar" diyor.

Huffman ise sporun geleceğinden ve Zhou'nun iddia edilen davranışları göz önüne alındığında yeni hakemler bulmanın zorluğundan endişe ettiğini söylüyor.

"İnsanlar jüri üyeliği yapmak istemeyecek. Yapmayacaklar," diye ekliyor.

"Zaten özellikle Güney Amerika bölgesinden hakem bulmakta zorlanıyoruz. O bölgedeki tüm yargıçlar yaşlanıyor ve yeni gelenler onun hakkında kötü şeyler duyuyorlar, ne kadar kaba olduğunu, ne kadar korkutucu olduğunu. Kim bunu yaşamak ister ki?"

Wright'a gelince, Olimpiyatlarda olanlardan yılmadan bir sonraki jüri görevlerini iyimserlikle bekliyor. Haziran ayında Dünya Şampiyonasında ve Temmuz ayında İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek İngiliz Milletler Topluluğu Oyunlarında hakemlik yapacak.

Zhou muhtemelen Dünya Şampiyonasında olacak ama bu onu çok fazla endişelendirmiyor.

"Geçmişte olan geçmişte kaldı," diyor Wright. "Affetmeyi seçtiğime, yoluma devam etmeyi ve sevdiğim şeyi yapmaya devam etmeyi seçtiğime gerçekten inanıyorum."

CNN'in Pekin Bürosu haberlere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com