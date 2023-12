'Bir Noel Hikayesi' yıldızı Peter Billingsley 'Zor Ölüm' tatil filmi tartışmasını çözdü

Hatta bu konudaki argümanı o kadar iyiydi ki, kendisi gibi bu konuda şüpheci olan "Zor Ölüm "ün görüntü yönetmeni Jan de Bont'u, Bruce Willis'in başrolde olduğu aksiyon filminin yaz ortasında vizyona girmesine rağmen bir tatil klasiği olduğuna ikna etmeyi başardı.

"Sağlıklı bir tartışma yapabilir miyiz? Size bunun neden bir Noel filmi olduğunu anlatabilir miyiz?" Billingsley, podcast'i "A Cinematic Christmas Journey " in son bölümünde de Bont'a bu öneride bulundu.

Billingsley, filmin iki önemli yılbaşı şarkısıyla süslendiğini söyleyerek başlıyor. Run DMC'nin "Christmas in Hollis" şarkısı filmi açıyor ve Billingsley bu şarkıyı "harika bir Noel şarkısı" olarak nitelendiriyor; filmin jeneriğindeki şarkı ise bir Noel klasiği olan Vaughn Monroe'nun "Let it Snow!" şarkısı.

Billingsley, "prodüksiyon tasarımının her yere Noel Babalar koyduğunu" ve filmin ana mekanının bir Noel partisi olduğunu iddia ediyor. Ve tabii ki Billingsley'nin "ikonik 'ho ho ho' anı" olarak tanımladığı, Willis'in canlandırdığı John McClane'in "cesedi süsleyip asansöre bindirdiği" sahne de var.

Billingsley de Bont'a, "Ama sizi bununla baş başa bırakıyorum" dedi. "En önemlisi, Noel'in kabullenme, affetme, sevgi ve aile temalarını somutlaştırdığını düşünüyorum."

De Bont başıyla onaylayarak gülümsüyor ve "Tamam, şimdi ikna oldum" diyor.

Billingsley'nin Instagram'ında yayınlanan bir klipte, kendisi ve yardımcı sunucusu Steve Byrne, de Bont tartışmalarını kabul ederken gülerken ve sevinirken görülüyor.

Willis, Bonnie Bedelia ve merhum Alan Rickman'ın başrollerini paylaştığı ve ilk gösterimi Temmuz 1988'de yapılan "Zor Ölüm", Noel arifesinde bir tatil partisinde terörist bir grup tarafından esir alınan rehineleri kurtarmaya çalışan bir New York polisini konu alıyor.

Ancak Willis'in "Zor Ölüm "ün nasıl bir film olduğu konusunda farklı bir fikri var.

"Zor Ölüm bir Noel filmi değildir!" 2018'deki Comedy Central Roast 'u sırasında bunu ilan etti. "Bu bir Bruce Willis filmi, yani yippee-ki-yay... ve iyi geceler!"

Kaynak: edition.cnn.com