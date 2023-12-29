Bir NBA takımı tarafından resmi olarak draft edilen tek kadın olan Lusia Harris hayatını kaybetti

Açıklamada, "Meleğimiz, anamız, kız kardeşimiz, annemiz, büyükannemiz, Olimpiyat madalyası sahibi, Basketbolun Kraliçesi Lusia Harris'in bugün Mississippi'de beklenmedik bir şekilde vefat ettiği haberini paylaşmaktan derin üzüntü duyuyoruz" denildi.

Harris, Delta State'i 1975-1977 yılları arasında Üniversitelerarası Kadın Atletizm Birliği'nde (AIAW) üst üste üç ulusal şampiyonluğa taşıdı.

Delta State'teyken, kadın basketbolu 1976'da Olimpiyatlarda tanıtıldı. Harris takıma seçildi ve yarışmanın ilk maçında basket atan ilk kadın olma özelliğine sahip oldu. ABD o yıl gümüş madalya kazandı.

Üniversite kariyerinin ardından 1974'te NBA'de oynamaya başlayan ve daha sonra Utah'a taşınacak olan New Orleans Jazz tarafından 1977 NBA draftının yedinci turunda seçildi.

Bir başka kadın, Denise Long, 1969 draftında San Francisco Warriors tarafından seçildi ancak seçim lig tarafından iptal edildi ve Harris bugüne kadar resmi olarak draft edilen tek kadın oldu.

Yine de Harris, bir aile kurma niyetiyle Jazz'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Hayatı ve kariyeri hakkında bir kısa film olan "The Queen of Basketball "da "Bunun sadece bir reklam gösterisi olduğunu düşündüm ve yeterince iyi olmadığımı hissettim" dedi. "Bu yüzden gitmemeye karar verdim. Evet, NBA'e hayır dedim."

"NBA'e gitmediğim için pişman değilim. Azıcık bile pişman değilim," dedi.

Minter City, Mississippi doğumlu oyuncu 1992 yılında Naismith Memorial Basketball Hall of Fame'e kabul edildi ve 1999 yılında Women's Basketball Hall of Fame'in açılış sınıfında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada Harris'in halen Delta State'in sayı (2,891) ve ribaunt (1,662) kariyer rekorlarının sahibi olduğu belirtildi.

Ailesinden yapılan açıklamada, "Son aylarda Bayan Harris'e, en küçük oğlunun yaklaşan düğün haberi ve hikayesine dünya çapında dikkat çeken yakın tarihli bir belgeselin aldığı takdir de dahil olmak üzere büyük bir sevinç getirdi" denildi.

"Hayırseverliği, saha içinde ve dışındaki başarıları ve toplumuna, Mississippi Eyaletine, Olimpiyatlarda basket atan ilk kadın olarak ülkesine ve dünyanın dört bir yanında basketbol oynayan kadınlara getirdiği ışıkla hatırlanacak."

CNN'den Jill Martin bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com