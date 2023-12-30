Bir İskoç adasındaki karanlığın içinden bir yabancı çıkageldi. Onunla birlikte olması gerektiğini biliyordu.

Yalnız bir figür, 3000 yıllık taş binaların arasında tek başına durmuş, azalan ışıkta bir fincan çayı kucaklıyordu.

Rachael 20'li yaşlarının başında bir tarih mezunuydu. İskoçya'nın Glasgow kenti yakınlarında büyüyen bir çocukken, Orkney'deki Neolitik arkeolojik alanlarla ilgili tarih dersleri hayal gücünü ele geçirmişti. Skara Brae'de tur rehberi olarak çalışmak bir hayalin gerçekleşmesiydi.

Rachael, yazın en yoğun günlerinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu bölgeyi turistlere gezdiriyordu. Ancak Mart 2013'te o gün hiç ziyaretçi yoktu. Bunun yerine, Rachael mavi okyanusun uçsuz bucaksız genişliğine bakıyor ve sakinliğin tadını çıkarıyordu.

Rachael bugün CNN Travel 'a yaptığı açıklamada, "Gökyüzüne, denize ve kayalıklara baktığımı ve günün kapanmaya başladığı o güzel leylak rengi, bir tür alacakaranlık rengine büründüğünü hatırlıyorum" diyor.

Hayalleri, cebindeki telsizin çalmasıyla yarıda kesildi.

"Müdürüm telsizden bir ziyaretçinin geldiğini, tetikte olmamı ve çay bardağını bırakmamı söyledi."

Rachael buna uydu ve Skara Brae'nin girişine doğru ilerledi. Patikadan aşağı bakarken, kendisine doğru ilerleyen yalnız bir figür gördü.

Kişi yaklaştıkça onun siyahlar giymiş ve başında tüyler olan bir şapka takmış bir adam olduğunu gördü. Rachael'in hemen ilgisini çekmişti.

"Uzaktan birini görmenin verdiği büyülü bir duyguydu - ve size tanıdık geliyor, ama aynı zamanda oldukça büyülü ve ilgi çekici."

Şapkalı gizemli adam, Edinburgh'da yurtdışında okuyan Wisconsin Üniversitesi'nden Amerikalı bir üniversite öğrencisi olan Anthony'ydi. Rachael gibi Anthony de tarihe hayranlık duyuyordu.

CNN Travel'a konuşan Anthony, "Taş çemberleri, Neolitik mezarları ve en önemlisi Skara Brae köyünü görmek için Orkney'e bir gezi planladım" diyor.

Anthony Edinburgh'dan bir arkadaşıyla birlikte Aberdeen'den feribota binerek seyahat etmişti. Orkney'e vardıklarında ikisi de yorgundu. Anthony mümkün olan en kısa sürede bölgeleri görmek istedi, ancak Anthony'nin arkadaşı bundan vazgeçti.

Anthony, Skara Brae'ye akşamın erken saatlerinde giderek, genellikle tavsiye edildiği gibi uzaktan gözlemlemek yerine tarih öncesi yapılara yaklaşabileceğini umuyordu.

"Yukarı doğru yürürken onu gördüğümde ilk düşüncem 'Kahretsin, bu işe yaramayacak' oldu. Burada biri olacak. Gizlice giremem," diyor Anthony.

Ancak kişisel nedenlerle soyadlarının bu hikayede yer almamasını isteyen Anthony ve Rachael kendilerini tanıttıklarında, Anthony'nin kuşkuları hızla kayboldu.

"Her şey değişti. Rachael'in mekâna hayat verme, önümüzde duran ufalanmış taş yığınının aksine mekânı insani ve gerçek hissettirme gibi bir tarzı vardı," diyor Anthony.

Tarih konusunda kendisi kadar tutkulu biriyle konuşmaktan heyecan duyan Rachael, Amerikalı yabancıyı tarih öncesi köyde gayrı resmi bir rehberli tura çıkarmayı teklif etti.

Taş yapıların etrafında dolaşan ikili, Skara Brae'nin tarihi hakkında konuştu. Anthony, Rachael'in bölgeye hayat verme şeklinden "büyülendiğini" söylüyor.

"Bu taşlarla ilgili değil, insanlarla ve hikayelerle ilgili" diyor.

"Söylemeye gerek yok, zamanın nasıl geçtiğini anlamadık ve ben çok etkilendim."

"Sanırım o zaman aramızda bir tür bağ olduğunu fark ettik," diyor Rachael ve radyosunun sesini zar zor duyduğunu ekliyor. Gece çökmek üzereydi ve menajeri telsizle ona geri dönmesini söylüyordu çünkü şantiye kapanmak üzereydi.

'Onunla birlikte olmalıydım'

O akşamın ilerleyen saatlerinde Anthony ve arkadaşı yerel bir markette dolaşıyorlardı. Koridorlardan birini döndü ve Rachael'in başka bir adamla kol kola olduğunu görünce şaşırdı. Bunun onun erkek arkadaşı olduğu belliydi.

"Çok üzülmüştüm," diyor Anthony. "Önemli olduğundan değil. Ayrıca sadece hafta sonu için Orkney'deydim. Gerçekçi olmak gerekirse, ne yapacaktım? Orkney'de bir tur rehberiyle uzun mesafeli bir ilişkiye mi başlayacaktım?"

Rachael de bu anı hatırlıyor. Anthony ile tekrar karşılaştığında şaşırmamıştı - küçük bir adada yaşamak bu tür anları sıradanlaştırıyordu - ama bu tesadüf anına verdiği tepki onu şaşırtmıştı.

"Anthony ve arkadaşına kısaca 'merhaba' dedim. Sonra erkek arkadaşımın arabasına bindiğimi ve adadaki daireme gittiğimizi hatırlıyorum. Pencereden dışarı baktığımı ve Anthony'nin sırt çantasıyla yanımdan geçtiğini gördüğümü çok net hatırlıyorum."

Gözleri buluştu ve Rachael Anthony'nin yüzündeki hayal kırıklığını fark etti.

Rachael bugün, "Kalbimde onunla birlikte olmam gerektiğini biliyordum, başka bir adamla değil, onunla birlikte olmalıydım," diyor.

Yine de o zamanlar bu düşünceyi aklından silip atmıştı - Anthony'nin yakında Edinburgh'a ve ardından Wisconsin'e geri döneceğini biliyordu. Muhtemelen onu bir daha göremeyecekti.

Ve zaman geçtikçe, alacakaranlıkta Skara Brae çevresinde yaptıkları yürüyüşü hatırlamaktan keyif alsa da, bu gerçeği kabullenmişti.

"Her zaman hatırladığım bir ziyaretçi seçkim vardı, çünkü ya onlarla benzersiz bir bağlantım vardı - ya söyledikleri bir şey ya da köy ile etkileşime girme biçimleri beni gerçekten etkiledi ya da sadece nasıl bir insan oldukları. Sanırım Anthony'yi Skara Brae'nin en ilginç beş ziyaretçisinden biri olarak aklımdaki parantezin içine aldım."

Anthony ise Edinburgh'a ve daha sonra Wisconsin'e döndüğünde kendini Rachael ile yaptığı konuşmaları kafasında tekrarlarken buldu. Onların zihinlerinin buluşmasının çalışmaları üzerinde önemli bir etkisi oldu.

"Belli bir tur rehberi sayesinde araştırma odağım Neolitik Britanya'dan Neolitik Orkney'e doğru daraldı" diyor.

Anthony ayrıca Rachael'i de geçmişe gönderdi.

"Bu bir seyahat hikayesiydi - ve sahip olduğum en iyi hikayelerden biriydi - ama hepsi bu kadardı."

İkinci bir şans

Bir buçuk yıl sonra, 2014 sonbaharında Anthony araştırmasına devam etmek için Orkney'e dönme fırsatı buldu. Bu kez, adanın tüm Neolitik mezarlarını ziyaret etti ve Birleşik Krallık Ordnance Survey'den aldığı ayrıntılı bir harita yardımıyla güneş hizalamalarını belirledi.

"Pusula ve OS haritasıyla bisiklet üzerinde takımadaları dolaşarak bir buçuk ay geçirdim" diye hatırlıyor.

Bu arada Rachael, Skara Brae'deki görevinden başka bir Orcadian arkeolojik noktası olan Maeshowe'ye geçmişti.

Bir yıl önce birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrılmıştı ve günlerini arkadaşlarıyla takılarak, adanın güzelliğinin tadını çıkararak geçiriyordu.

Rachael ayrıca Perşembe sabahları yerel Orkney gazetesi Orcadian'ı karıştırarak geçirdiği zamanlar da dahil olmak üzere kendine ayırdığı zamanın da kıymetini biliyordu.

Bir Perşembe günü, Rachael koltuğuna oturmuş, gazeteyi karıştırıyordu. Gazete her zamanki yerel hikayelerle doluydu ama özellikle bir makale dikkatini çekmişti. Bir şişenin içinde bir mesaj keşfeden Amerikalı bir turistle ilgili bir haberdi bu. İçinde tüy olan bir şapka takmış, şişeyi tutarken ve sırıtırken çekilmiş bir fotoğrafı vardı.

Rachael buna inanamadı. Tıpkı ona benziyordu. Aslında bu o olmalıydı - Skara Brae'deki adam.

Bu arada Anthony tek başına bisiklet sürme macerasını bitirmiş ve öğrencisini kontrol etmek için birkaç haftalığına Orkney'i ziyaret eden üniversite danışmanına katılmıştı.

Anthony'nin profesörü Maeshowe'u ziyaret etmek istiyordu, bu nedenle gazete makalesinin yayınlanmasından bir gün sonra ikisi farkında olmadan Rachael'in iş yerine gittiler.

"Ziyaretçi merkezine girip onu orada gördüğümü asla unutmayacağım," diyor Anthony. "Çok garip bir şeydi ama her şeyden çok onun sesini hatırladım."

"Sonra temelde çıldırdım, çünkü - 'Nasıl buradasın?' Bu çok fazlaydı."

Rachael Anthony'yi de tanıdı.

"Ziyaretçi merkezi eski bir değirmen binasıydı, ahşap merdivenlerden koşarak çıktı ve içeri girdi, deri ceketini açtı ve tonlarca broşür, bilet, pasaport ve her şeyi çıkardı ve masanın üzerine fırlattı" diye hatırlıyor.

"Bir tur rezervasyonu yapmak istediğini söyledi ve ben de ona adını sordum. Sonra bana adını söyledi ve ben de 'Bu gazetedeki isimle aynı' diye düşündüm. O olmalı' diye düşündüm."

Birkaç dakika geçti ve Rachael biletleri kasadan geçirmeye başladı. Sonra tekrar Anthony'ye baktı ve bir şeyler söylemeye karar verdi.

"Sanırım seni daha önceden hatırlıyorum," dedi. "Skara Brae'den."

Anthony bir duygu seli hissetti - rahatlama, şaşkınlık ve heyecan.

"Harika bir andı," diyor şimdi.

Anthony ve Rachael'in bir buçuk yıl önce kurdukları bağ hala devam ediyordu ve her ikisi de bunu hissediyordu. Rachael'in meslektaşları da bu kimyayı yakalamıştı. Rachael'in o gün rehberli turlara katılmaması gerekiyordu, ancak iş arkadaşları programı değiştirerek Anthony ve profesörüne Maeshowe'u gezdirenin Rachael olmasını sağladılar.

Rachael, "Anthony Neolitik Orkney hakkında çok fazla bilgiye sahip olduğu için turu birlikte yaptık," diyor.

Bir ekip olarak çalıştılar, alanın tarihi hakkında konuştular ve birbirlerini ateşlediler.

Rachael gülerek, "İş arkadaşlarımın hepsi Anthony'ye yeni erkek arkadaşım demeye başlamıştı bile" diyor. "Aptalca davranıyorlardı ve 'Seni yavru köpek gibi takip eden bu adam da kim?' diyorlardı."

Turdan sonra Rachael Anthony'den numarasını istedi - onu tekrar görmek büyük bir tesadüftü, bu fırsatı kaçırmak istemedi.

Anthony çok heyecanlanmıştı ama Rachael'in ona bir tarihçi olarak mı, bir arkadaş olarak mı yoksa daha başka bir şey olarak mı çıkma teklif ettiğinden de emin değildi.

O haftanın ilerleyen günlerinde ikili buluştu, yerel bir kafede öğle yemeği yediler ve ardından Orkney'in rüzgârlı sahillerinden birinde yürüyüşe çıktılar.

"Aramızdaki bağın kıvılcımı o anda çaktı," diyor Anthony. "Yaklaşık iki buçuk saat boyunca konuşmayı bırakmadık."

Birkaç gün sonra, Orkney liman kenti Stromness'teki bir kilise salonunda açılan bir sinemada birlikte film izlemeye gittiler.

Anthony, "Otururken olabildiğince yakındık ama bunu kabul etmiyorduk" diyor.

Daha sonra konuyu açtı.

"Sadece arkadaş olmakta zorlanıyorum," dedi.

Rachael şimdi, "Bu çok hoştu," diyor.

Ondan sonra bir çift oldular.

"Hiçbir zaman 'Bakalım nasıl olacak' gibi sıradan bir flört ilişkisi yaşamadık. Her zaman öyleydi: 'Bu biziz, birlikteyiz, bunu yürütmek için bir yol bulmaya çalışacağız'" diyor Anthony.

Transatlantik romantizmde gezinmek

Anthony ve Rachael şimdi geriye dönüp baktıklarında, ikisinin de okyanus ötesinde yaşayan biriyle bir ilişkiye başlamanın ne anlama geleceğini anlamadıklarını söylüyorlar.

Birincisi, Orkney ve Wisconsin arasında seyahat etmek hiç de kolay değildi.

"Amerika'ya yaptığım ilk yolculukta. Sanırım Orkney'den Glasgow'a, Glasgow'dan Amsterdam'a, Amsterdam'dan Detroit'e ve Detroit'ten Milwaukee'ye gitmem gerekti. Sonra da Milwaukee'den Anthony'nin annesinin yaşadığı yere" diyor Rachael. "Sonunda vardığımda nasıl olduğumu tahmin edebilirsiniz."

Sonraki birkaç yıl boyunca ikili her altı ayda bir İskoçya, ABD, Kanada ve Hollanda gibi yerlerde buluştu.

Rachael, "Sanırım ailem kafamın karışık olmasından, muhtemelen yürümeyecek olan bu oldukça tuhaf şey hakkında umutlanmamdan oldukça endişeliydi" diyor.

"Annem ilk günden beri 'Rachael Takımı'ndaydı," diyor Anthony. "Arkadaşlarım son derece şüpheciydi. Hepsi, her biri, bunun işe yarayacağına şüpheyle yaklaşıyordu."

Ancak mesafenin zorluğuna rağmen, Rachael ve Anthony bu işi yürütmeye kararlıydı. Uzun mesafeli ilişkilerinden sadece birkaç ay sonra Anthony evlenme teklif etti.

Wisconsin şelalelerini ziyaret ederken Rachael'e evlenme teklif etmeyi umuyordu. Ancak Rachael Orkney'in vahşi iklimine alışkın olsa da, Wisconsin kışı başka bir seviyedeydi. Karlı bir yürüyüş için doğru kıyafetleri yoktu.

Onun yerine yatak odasında evlenme teklif etmiş.

"Yatağın yanında diz çöktü ve 'Seni seviyorum Rachael, benimle evlenir misin?' dedi." diyor Rachael.

"Ve tabii ki ben de hemen evet dedim. Çok büyülü ve harikaydı. Ve evet, biraz da gerçeküstü."

İkili Mayıs 2016'da, her şeyin başladığı yerde, Orkney'deki tarih öncesi Stenness dikili taşlarında samimi bir törenle evlenmeden önce daha uzun mesafeler kat etmişler.

Rachael, "Çok soğuk ve rüzgârlıydı ama bana göre Orkney'nin ruhu o sırada bizimle birlikteydi," diyor.

Rachael'in ailesi de dahil olmak üzere küçük bir arkadaş ve aile kalabalığı vardı, ancak Anthony sevdiklerine mesafeyi kat etmemelerini söyledi. Daha sonra buna pişman oldu ama en iyi iki arkadaşı o gün Kuzey Amerika'dan uçakla gelerek ona sürpriz yaptı.

Rachael ve Anthony, çiftin ellerinin birlikteliklerini sembolize etmek üzere birbirine bağlandığı bir Kelt geleneği olan pagan el bağlama töreniyle evlendi.

Katılımcılar, Rachael ve Anthony ortada olmak üzere bir daire şeklinde durdular. Çiftin elinde kadife bir çanta vardı ve her bir düğün davetlisine bu çantayı uzattılar; davetliler de çantanın içinden elle yazılmış bir yemin seçerek Rachael ve Anthony'ye okudular.

"Törendeki herkesin bir rolü vardı," diyor Anthony. "Ama aynı zamanda, tüm töreni kendimiz yazmamız da çok güzeldi."

Daha sonra konuşmalar eşliğinde bir yemek yenmiş ve çift Kelt etkilerinin yanı sıra birbirlerine pasta yedirmek gibi bazı Amerikan geleneklerine de yer vermiş.

Evlenmek Anthony ve Rachael'in uzun mesafe sorununu hemen çözmedi, İskoçya'nın Skye Adası'nda balayı yaptıktan sonra vizeleri halletmek için yollarını tekrar ayırmak zorunda kaldılar.

Sonunda Rachael, Anthony ile birlikte Wisconsin'e taşındı ve çift 2020'nin başlarında İskoçya'ya geri dönmeden önce birkaç yıl ABD'de yaşadı.

Tam daire

Bugün Anthony ve Rachael Edinburgh'da, tesadüfen Anthony'nin 2013 yılında değişim öğrencisi olarak bulunduğu yer olan tarihi bir mülk ve park olan Dalkeith Country Park'taki bir kulübede mutlu bir şekilde yaşıyor.

"Bazen hayat böyle dönüp dolaşıp aynı yere geliyor," diyor Anthony.

Anthony ve Rachael bir sigorta şirketinde çalışıyorlar, ancak tarih ve arkeoloji konusunda tutkulu olmaya devam ediyorlar. Boş zamanlarında İskoçya'nın zengin tarihi mekânlarını birlikte keşfetmeyi seviyorlar; Rachael bir Edinburgh müzesinde gönüllü olarak çalışırken Anthony de @RileyFlintSpark adlı Twitter hesabından arkeoloji hakkında tweetler atıyor

İlk tanışmalarından dokuz yıl sonra çift, iki Orkney karşılaşmasının ve şişedeki bir mesajın onları nasıl bir araya getirdiğini düşünmeyi ilginç buluyor.

"Kadere inanmak zorunda değilim" diyor Anthony, "Bence bu, insanların bana tekrar tekrar söylediği bir şey: 'Ah, bu kader'. Gerçek şu ki, bu çok emek isteyen bir işti."

Rachael de aynı fikirde: "Çok çalıştık." "Ama bazı şeylerin oldukça sihirli olduğunu düşünüyorum. Bazı bağlantıların sadece tesadüf olması bence oldukça zor."

Yaşadığımız onca farklı şeyi tekrar düşünmek oldukça duygusal. Açıkçası, herkesin yaşadığı gibi, gerçekten iyi zamanlar da oldu, zor zamanlar da. Sanırım bu sadece sihrin benim için gerçek olduğunu gösteriyor."

Üstteki görsel Leah Abucayan/CNN/R Gemmell/Getty/Adobe Stock'un izniyle

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Kaynak: edition.cnn.com