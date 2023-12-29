Adalet Bakanlığı yeni yasası nedeniyle Teksas'a dava açacağını açıkladı

Bir günde 7,000 göçmen tutuklandı: ABD-Meksika sınır krizinde son durum

CNN tarafından elde edilen mektubun bir kopyasına göre, Adalet Bakanlığı Perşembe günü gönderdiği bir mektupla Teksas'ı yeni göçmenlik yasası nedeniyle dava açmakla tehdit etti. Bu tehdit, Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi Gov Greg Abbott arasında ABD-Meksika sınırının idaresi konusunda yaşanan son gerilime işaret ediyor.

Bu ayın başlarında Abbott, yerel kolluk kuvvetlerine göçmenleri tutuklama yetkisi veren ve yargıçlara göçmenleri ABD'den çıkarma yetkisi veren Senato Yasa Tasarısı 4'ü imzaladı. Önlemin Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Beyaz Saray yeni yasayı "inanılmaz derecede aşırı" olarak nitelendirerek eleştirdi.

Adalet Bakanlığı Abbott'a gönderdiği bir mektupta söz konusu düzenlemenin "ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini ve federal hükümetin göçmenlik yasasını uygulama kabiliyetine müdahale etme riski taşıdığını" savundu.

Başsavcı Baş Yardımcısı Brian Boynton tarafından imzalanan mektupta, "Bu doğrultuda Amerika Birleşik Devletleri, Teksas yasayı uygulamaktan kaçınmayı kabul etmediği takdirde SB 4'ün uygulanmasını emretmek için dava açmayı planlamaktadır" denildi. "Amerika Birleşik Devletleri hem sınır güvenliğini sağlamaya hem de vatandaş olmayanların Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası (INA) uyarınca işlem görmesini temin etmeye kararlıdır. SB 4 bu hedeflere aykırıdır."

Abbott Perşembe günü daha sonra Adalet Bakanlığı'nın mektubunu eleştirdi ve Başkan Joe Biden'ı "Amerika'yı yok etmekle" suçladı.

"Biden Yönetimi sadece mevcut ABD göçmenlik yasalarını uygulamayı reddetmekle kalmıyor, şimdi de Teksas'ın yasadışı göçe karşı yasaları uygulamasını engellemek istiyor." diyen Abbott, X'te yayınladığı mesajda "Amerika'da hukukun üstünlüğüne karşı böylesine bir düşmanlık görmedim." dedi.

Perşembe günkü yasal tehdit, Adalet Bakanlığı'nın Rio Grande'de yüzer bariyerler kullanması nedeniyle Teksas'a dava açmasının ardından geldi. Bu dava halen mahkemelerde devam ediyor.

Bir günde 7,000 tutuklama düşüşe işaret ediyor

Bir İç Güvenlik yetkilisine göre, sınır yetkilileri Çarşamba günü ABD-Meksika sınırı boyunca 7,000'den fazla göçmeni yakaladı.

Çarşamba günkü yakalamalar, günlük yakalamaların 10,000'i aştığı bu ayın başlarına göre hala daha düşük ve sınır yetkilileri için bir miktar rahatlamayı yansıtıyor. Üst düzey bir yönetim yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son günlerde "sınır geçişlerinde oldukça önemli bir azalma" olduğunu söyledi.

Aralık ayı başında, yedi günlük günlük karşılaşma ortalaması 9,600 civarında seyretti - bu ortalama 6,800 olduğu Kasım ayı sonundan bu yana bir sıçrama.

ABD'li ve Meksikalı yetkililer, Meksika'nın göçmenlik uygulamalarını iki katına çıkarma ve insan kaçakçılarına göz açtırmama yönünde adımlar attığı Çarşamba günkü üst düzey görüşmeleri "verimli" olarak nitelendirdi.

Bir kolluk kuvveti kaynağına göre Çarşamba günü Del Rio Sektöründe yaklaşık 2,000 sınır tutuklaması gerçekleşti.

Aynı kaynak Pazartesi günü toplam yakalama sayısının yaklaşık 2,000 olduğunu ve geçen haftaki günlük ortalama 3,000 göçmen yakalama sayısına göre bir düşüş olduğunu söyledi.

Del Rio Bölgesi, geçen hafta binlerce göçmenin göçmenlik işlemleri için nakledilmek üzere dışarıda beklediği Teksas'ın Eagle Pass şehrini de kapsıyor.

Meksikalı yetkililer Washington'u ziyaret edecek

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Meksikalı ve ABD'li yetkililer önümüzdeki ay Washington'da bir araya gelerek ABD'ye yönelik göçmen akınını durdurma konusunu ele alacak.

Ziyaret, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın da yer aldığı üst düzey ABD heyetinin bu hafta Mexico City'ye yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşecek.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ziyareti "verimli" olarak nitelendirdi ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un göç konusunda "önemli yeni yaptırım adımları attığını" söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından CNN'e sağlanan bir kayda göre, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmelerde ABD ile Meksika arasındaki ekonomik ilişkilerin öneminin yanı sıra yoksulluk, eşitsizlik, şiddet ve aile birleşimi gibi göçün temel nedenlerinin de ele alındığını söyledi.

ABD'li yetkililer, Meksika'nın göçmen kaçakçılarını çökertme planlarını paylaştığını ve bunun da sınırdaki son artışa katkıda bulunduğunu söyledi.

ABD'li üst düzey bir yönetim yetkilisi Meksika'nın aynı zamanda "geri göndermeler de dâhil olmak üzere insancıl sınır yönetimi" konusunda liderlik rolü üstlendiğini ve bu yıl her zamankinden daha fazla geri gönderme yapıldığını söyledi.

ABD tarihsel olarak bir tampon görevi görmesi ve ABD'nin güney sınırına doğru yolculuk eden göçmen akışını durdurması için Meksika'ya dayanmıştır. Ancak Meksika da ABD gibi, ülkesine geçen göçmen sayısının sınırlı kaynaklarını zorlaması nedeniyle benzer zorluklarla karşı karşıya.

Sınırın Meksika tarafından gelen göçmenlerin çoğu Orta ve Güney Amerika'nın yanı sıra Karayipler, Küba ve Haiti'den geliyor.

ABD-Meksika sınırındaki durum nedeniyle Cumhuriyetçilerin ve hatta kendi partisinin bazı üyelerinin sert eleştirilerine maruz kalan Biden için göçmenlik, siyasi bir kırılganlık olmuştur.

ABD'li yetkililer her iki ülke tarafından daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kabul ediyor.

Bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, "Temel nedenleri ele almaya ve düzenli göçü ve yasalarımızın uygulanmasını teşvik eden yasal yollar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Ocak ayındaki toplantılarda "kaydedilen ilerlemenin değerlendirileceğini ve daha fazla neler yapılabileceğine karar verileceğini" söyledi.

Bu gelişmekte olan bir haberdir ve güncellenecektir.

CNN'den Kevin Liptak, Holly Yan ve Antoine Sanfuentes bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com