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Bir F1 dünya şampiyonuna Noel için ne alırsınız?

Rosberg ağacın altında küçük hediyeler bekliyor

Andretti: Hiçbir şey şampiyonluk kupasının yerini tutamaz

Stewart: Sağlık listenin başında

Motor sporlarındaki en prestijli ödülü kazandıktan sonra 2016'nın galibi Nico Rosberg en önemli şeyin küçük şeyler olduğunu söylüyor.

Mercedes pilotu ilk şampiyonluğunu kazandıktan sadece beş gün sonra, eşi Vivian ve bir yaşındaki kızları Alaia ile daha fazla zaman geçirmek içinF1'i sansasyonel bir şekildebıraktı .

Rosberg CNN'e verdiği demeçte, "Küçük bir şeyle beni mutlu etmek çok kolay," dedi. "Güzel, düşünceli, küçük hediyeler. Hiçbir şey kişisel dokunuşun yerini tutamaz.

"Ne isterdim? Üçümüzün birlikte çekilmiş güzel bir fotoğrafı. Bu harika olurdu."

Çoraplar, saatler ve purolar

1978'de F1 şampiyonluğunu kazanan son Amerikalı olan Mario Andretti, şampiyon pilotlar için alışveriş yapmanın zor olduğunu çünkü artık istedikleri her şeye sahip olduklarını kabul ediyor.

Andretti CNN'e verdiği demeçte "Aldığınız kupaya paralel ne alabileceğinizi bilmiyorum" dedi. "Sanırım sadece puro alabilirsiniz."

Üç kez F1 dünya şampiyonu olan Jackie Stewart şöyle düşündü: "Aşağı yukarı her şeye sahip olan birine ne verirsiniz? En üst düzey spor insanları pek çok yönden şımartılıyor; bu tür erişim ve ayrıcalıklara sahipler.

"Ama biz Noel için ne istiyoruz? Sağlık ve yeni bir saat istiyoruz!"

Kariyer yelpazesinin diğer ucunda, İngiliz çaylak Jolyon Palmer ideal hediyesini aldı bile: 2017'de Renault için ikinci bir sezon yarışmak.

"Formula 1 araçları kullandığımız ve rüyayı yaşadığımız için umduğumuz hediyeyi tam olarak alamazsak çok da hayal kırıklığına uğramayız" diyor 25 yaşındaki pilot. "Yine de çorap biraz yaratıcılıktan uzak olurdu."

Hediye stoklamak

F1 dünya şampiyonluğunu kazanarak babası Keke'nin izinden giden Rosberg için aile her zaman itici bir güç olmuştur. İkili, merhum Graham Hill ve oğlu Damon'dan sonra bu tacı kazanan ikinci baba-oğul çifti oldu.

Rosberg, bu yıl Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton ile yoğun bir şampiyonluk mücadelesine odaklanmasına rağmen, ailesi için Noel hediyeleri biriktirmek için hala zamanı olduğunu açıkladı.

"Biraz rezerv oluşturdum çünkü hiçbir şeye sahip olmamaktan nefret ediyorum," diyor 31 yaşındaki Rosberg. "Noel'e 12 saat kala hiçbir şeyimin olmaması korkunç bir şey.

"Bunu o kadar çok yaşadım ki bir daha yaşamak istemiyorum. Eğer gerçekten ihtiyacım olursa, yedekten bir şeyler alıyorum. Bunlar çok güzel hediyeler."

Peki, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine aldığı en iyi hediye neydi?

2014'te Monako'da evlenen Rosberg, "Düğünümüz için arkasında gravür olan bir saat olmalı," diye açıklıyor.

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Ağacın altında yarıştaki rakibi Hamilton için de bir hediye olacak mı?

Rosberg "Ben sadece yakın arkadaşlarıma ya da aileme Noel hediyesi alırım" diyor. "Şu anda o kadar yakın değiliz tabii ki ama belki bir Noel kartı. Geçmiş yıllarda ona kart göndermiştim."

Monakolu komşusu Hamilton ile akşam yemeğinde bir araya gelmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda ise şunları ekliyor: "Neden olmasın anlamıyorum. Eskiden çok iyi arkadaştık ve şimdi aramızdaki rekabet ortadan kalkıyor.

"Göreceğiz, belki bir gün."

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Kaynak: edition.cnn.com