'Bir efsane doğuyor': Kirsten Neuschäfer tarihi Altın Küre Yarışını kazanan ilk kadın oldu

Neuschäfer ve tamamı erkek olan 15 yarışmacı, 4 Eylül 2022'de Fransa'nın Les Sables-d'Olonne kentinden yola çıkarak, Fransa'nın batısındaki sahil kasabasına dönmeden önce beş Büyük Burun üzerinden dünyayı dolaşmayı hedefledi.

Katılımcılar solo, durmaksızın ve solo yelkenciliğin 'Altın Çağı'nı anımsatan teknelerle yarışıyor - yatların 1988'den önce tasarlanmış olması ve elektronik aletler ya da otomatik pilotlar içermemesi gerekiyor.

Yarış, Sir Robin Knox-Johnston'ın Suhaili adlı teknesiyle hiç durmadan tek başına yelken açarak dünyanın çevresini dolaşan ilk kişi olduğu 1968-69 Sunday Times Golden Globe Race'e dayanmaktadır.

Güney Afrikalı Neuschäfer Perşembe günü çizgiyi geçtiğinde, yarışı durmadan tamamlama yolunda sadece iki yelkenci daha vardı.

Yarışı 233 gün, 20 saat, 43 dakika ve 47 saniyelik resmi bir süreyle tamamlayan Neuschäfer, teknesi Minnehaha'nın macera boyuncakendisine "yoldaşlık" ettiğini söyledi.

"Onunla çok konuştum. Ona kızdığım bile oldu ama onu çok seviyorum" dedi. "Bir yıl boyunca üzerinde çok çalıştığım hızlı ve zarif bir tekne. Yarışa kayıt olur olmaz kazanma isteğim vardı ve tüm hazırlıklarımı buna göre yaptım."

Neuschäfer yarıştaki tek kadın olduğu için cinsiyet konusuna da değindi ve ekledi: "Kazanmak istedim ama bir kadın olarak değil. Ayrı bir kategoride olmak değil, tüm kaptanlarla eşit şartlarda yarışmak istiyordum."

Les Sables-d'Olonne Belediye Başkanı Yannick Moreau 40 yaşındaki Neuschäfer'in başarısının büyüklüğünü övdü.

"Dünyanın en uzun spor etkinliğinin başlangıcındaki tek kadın zirveye çıktı ve bir efsane haline geldi. Les Sables-d'Olonne'da yaşadığımız gerçekten tarihi bir andır," dedi Moreau.

"Sportif başarısı, cesareti ve kahramanlığıyla ... Kirsten bir model ve dünya çapında bir referans oldu. Les Sables d'Olonne'da onun efsanesinin doğduğunu görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz."

Neuschäfer sadece kazanmakla kalmadı, Güney Afrikalı yarış sırasında diğer yarışmacı Tapio Lehtinen'i kurtarmak için yolundan saptı.

Lehtinen'in teknesi battı ve Finli kaptan güney Hint Okyanusu'nda 24 saatten fazla mahsur kaldı. Nihai kazanan, Lehtinen'e ilk ulaşan ve yarış arkadaşını kurtaran kişi oldu.

Neuschäfer yarış web sitesine yaptığı açıklamada, "Birlikte bir rom içtik ve sonra onu mutlu yoluna gönderdik... Kurtarma için tebriğe gerek yok, herkes başka bir denizci için aynı şeyi yapardı, bunu koordine ettiğiniz için teşekkür ederim çocuklar" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com