Bir Cheez-It bir Pop-Tart'ı trolledi ve üniversite futbolu bowl sezonu asla eskisi gibi olmayabilir

Orlando'daki Pop-Tarts Bowl'da işler özellikle garipleşti. Kansas State Wildcats'in geçen hafta North Carolina State Wolfpack'i yenmesinin ardından, sahadaki dev bir tost makinesinden buzlu, patlak gözlü bir idol gibi bir Pop-Tart maskotu çıktı. Birkaç dakika içinde, kazanan takımın coşkulu üyeleri tarafından yutuldu - evet, kelimenin tam anlamıyla canlı canlı yenildi.

"Hayaller gerçekten gerçekleşir," yazıyordu mahvolmuş Pop-Tart'ın tuttuğu bir pankartta. Neyin hayalleri? Bir bowling maçı kazanmanın mı? Ya da insan boyutunda bir pasta yemenin mi (melatonin alımınızı ayarlamanız için kesin bir işaret)?

Daha önce de West Virginia Üniversitesi baş antrenörü Neal Brown, North Carolina Tar Heels'i yendikten sonra geleneksel maç sonrası kutlamasının kurbanı olduğunda kendi yiyecek dehşeti anına maruz kalmıştı: Duke'un mayonezinden bir fıçı doğrudan kubbeye. En azından şapka takıyordu.

Kulakların arkasındaki mayonez hissi yeterince ürpertici değilmiş gibi, tüm ritüel, 2022'de yaratılan Duke'un Mayo maskotu Tubby'nin göz kırpmayan bakışları altında gerçekleşti: "Ya bu mayonez kavanozu gerçekten çok korkutucu olsaydı?"

Daha sonra, biz bu tabloları tam olarak sindiremeden Cheez-It maskotu devreye girdi. Yılbaşı günü düzenlenen Cheez-It Citrus Bowl sırasında, Ched-Z (resmi adı bu) dev bir Cheez-It kutusundan elinde "Non-Edibile Mascot" yazılı bir tabela ile çıktı. Not edildi.

Ched-Z maç sonrası röportaj sırasında yeniden ortaya çıktı ve Tennessee Volunteers'ın kazanan koçu Josh Heupel'in arkasından yaklaştı. Bir kutu Cheez-Its'i çerçevenin içine itecek kadar uzun süre etrafta kaldı ve sonra kayboldu.

Bu her yönüyle bir ateş rüyasıydı - ve pazarlamacılar için çok etkili bir rüyaydı.

Tuhaf gıda maskotları iyi pazarlama gösterileri yapıyor

Bu gerçeküstü gösteriler pazarlamanın zaferi olarak selamlanıyor. Pop-Tart kurbanı yeni yıl hafta sonu boyunca sosyal medyada çok konuşuldu ve Apex Marketing Group Front Office Sports 'a Pop-Tarts'ın bu etkinlikten 12 milyon dolardan fazla gelir elde etmesini beklediklerini söyledi.

Peki Pop-Tart maskotu ile Cheez-It maskotu arasındaki kavga? Her iki marka da Kellogg's'un yan şirketi Kellanova'ya ait olduğu için aile arasında.

Duke's Mayo Bowl, kendi deyimleriyle "mayo banyosu" 2020'de başladı ve anında hit oldu. Duke's bu işe eğildi ve 2022'de kabus mayonez kavanozu Tubby 'nin tanıtımı, "aklı başında olmayan" görünümü ve elbette Duke's Mayo ürün serisiyle onlara bir destek daha verdi.

Bu yiyecek temelli dehşetlerin faydaları iki yönlüdür. Kolej Futbolu Playoff grubunun dışında kalan sezon sonrası bowl maçlarının izlenme oranı, oyuncuların vazgeçmesi, oyuncu transferleri ve değişken ulusal ilgi seviyeleri nedeniyle karışık bir durum. Bu, spor pazarlamasında büyük bir ikilem ve önümüzdeki yıl Kolej Futbolu Playoff yapısı genişledikçe muhtemelen daha da zorlaşacak.

Ancak, daha tuhaf yemek kavgaları yardımcı olabilir. Spor sitesi Awful Announcing, bu yılki Cheez-It fırlatma, mayonez dökme maskaralıklarını "bowl sezonunun kayan ilgisizliğine bir çözüm" olarak nitelendirdi.

Ulusal Kolej Futbol Şampiyonası ve birkaç hafta sonraki Super Bowl yaklaşırken, bir sonraki büyük bilinçli yiyecek kabusunun ne olacağını ve ne kadar viral olacağını düşünmek insanı ürpertiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com