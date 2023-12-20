Bir ay sonra, İsrail-Hamas savaşı hakkında bildiklerimiz

İsrailli yetkililere göre, Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı ülke tarihinin en büyük terör saldırısını başlatmasının ardından İsrail ordusu Filistin yerleşim bölgesine saldırı başlattı ve silahlı kişiler 1.400'den fazla kişiyi öldürdü ve 200'den fazla kişiyi rehin aldı.

İsrail'in misillemesi, Gazze'ye yönelik hava, deniz ve kara harekatının yanı sıra Hamas yöneticilerini boğmak için bölgeyi tamamen kuşatmasıyla şiddetli oldu.

Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre çatışmalar Gazze'de insani bir felakete yol açtı ve 10.000 'den fazla insan hayatını kaybetti. İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaşayanlar, temel ihtiyaç maddelerinden yoksun ve İsrail'in bombalarından kaçacak yerleri olmadığı için kapana kısılmış durumda.

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Buna karşılık yardım grupları, Arap devletleri ve Birleşmiş Milletler gıda, su, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaçların ulaştırılabilmesi için defalarca ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail şu ana kadar Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmaya yemin ettiği için sadece genişleyen askeri operasyonunu azaltma belirtisi göstermedi.

İşte savaş hakkında bildiklerimiz.

Çatışma nasıl başladı?

Hamas, "El Aksa Fırtınası" adını verdiği bir operasyonla 7 Ekim'de İsrail kasabalarına binlerce roket fırlattı ve ardından İsrail'le arasındaki ağır tahkimatlı sınır çitini aşarak militanlarını İsrail topraklarının derinliklerine gönderdi.

Silahlı kişiler burada sivilleri ve askerleri öldürdü ve aralarında onlarca yabancı uyruklunun da bulunduğu 200'den fazla kişiyi rehin aldı. İsrail 1948 Arap-İsrail savaşından bu yana düşmanlarıyla kendi topraklarında karşı karşıya gelmediği için saldırılar taktik ve ölçek açısından eşi benzeri görülmemişti. Ayrıca bu kadar çok sivilin hayatını kaybettiği bu büyüklükte bir terör saldırısıyla da hiç karşılaşmamıştı.

İsrail nasıl tepki verdi?

İsrail, Hamas'ı ortadan kaldırmak amacıyla "Demir Kılıç Operasyonu "nu başlatarak karşılık verdi. Gazze'ye gıda, su ve yakıt girişini engelleyerek tam bir kuşatma uyguladı ve askerlerinin yerleşim bölgesinin derinliklerine girerek bölgeyi fiilen ikiye böldüğü bir kara saldırısı başlattı.

Bombardıman sırasında Gazze sakinlerine İsrail tarafından kuzeydeki evlerini boşaltmaları ve güneye doğru ilerlemeleri tavsiye edilirken, askerler İsrail'in "Hamas'ın terörist faaliyetlerinin kalesi" olarak tanımladığı Gazze Şehrini kuşatmaya çalıştı.

İnsan hakları grupları İsrail'in tahliye emrinin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini söylerken CNN de tahliye bölgelerinde İsrail saldırıları sonucu Filistinli sivillerin öldürüldüğü vakaları belgeledi.

Hamas nedir?

Hamas, 1920'lerin sonunda Mısır'da kurulan ve şiddet yanlısı olmayan Sünni İslamcı bir grup olan Müslüman Kardeşler'in içinden 1987 yılında çıkan, askeri kanadı da olan İslamcı bir örgüttür.

Çoğu Filistinli grup ve siyasi parti gibi Hamas da İsrail'in işgalci bir güç olduğunu ve Filistin topraklarını özgürleştirmeye çalıştığını söylüyor. Yıllar boyunca İsrail'e pek çok saldırı düzenlediğini iddia eden Hamas, ABD, Avrupa Birliği ve İsrail tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır.

Diğer bazı Filistinli grupların aksine Hamas İsrail'le ilişki kurmayı reddediyor ve onun var olma hakkını tanımıyor. 1993 yılında İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında imzalanan ve FKÖ'nün İsrail'e karşı silahlı direnişten vazgeçerek karşılığında İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devleti vaat ettiği barış anlaşması olan Oslo Anlaşmalarına karşı çıktı. Anlaşmalar ayrıca İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimi'ni (FY) kurdu.

Hamas 2007 yılında Gazze'de iktidarı ele geçirdi ve kendisini Filistin Yönetimi'ne alternatif olarak sunuyor.

İsrail 1967'den 2005'e kadar Gazze'yi işgal altında tuttu ve bu tarihte askerlerini ve yerleşimcilerini tek taraflı olarak geri çekti ancak bölgenin deniz, hava sahası ve kara geçişleri üzerindeki kontrolünü sürdürdü.

Gazze'de yaşayanların büyük çoğunluğu, ataları şimdiki İsrail topraklarından kaçan ya da zorla evlerinden çıkarılan mültecilerin torunları. Bu yerleşim bölgesi dünya üzerindeki en yoğun nüfuslu yerlerden biridir.

Gazze'deki durum nedir?

Savaştan önce İsrail ve Mısır Gazze'ye abluka uygulayarak insanların ve malların bölgeye giriş ve çıkışını sıkı bir şekilde kontrol ediyordu.

Ancak İsrail şimdi daha da sıkı bir kuşatma uygulayarak gıda, su ve yakıt girişini yasakladı ve Birleşmiş Milletler bunun "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini söyledi. Bölge sakinleri ciddi kıtlıklarla boğuşuyor ve yakıt azaldıkça elektrikler kesiliyor, İsrail bombardımanını sürdürürken hastaneler yaralıları tedavi etmek için yeterli donanıma sahip değil. Doktorlar hastaları genellikle anestezi olmadan ameliyat ediyor ve doğum ve doğum sonrası hizmetler yok denecek kadar az. Su sisteminin çökmesi nedeniyle bazı Gazzeliler kirli ve tuzlu su içmek zorunda kalırken, bu durum bir sağlık krizi endişesine ve insanların susuzluktan ölmeye başlayabileceği korkusuna yol açtı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze'de 1,4 milyondan fazla insanın ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu açıkladı. Yarım milyondan fazla kişi, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen ve kapasitelerinin üç katı insanı barındıran tesislere sığınmış durumda.

Binlerce insan, sağlık çalışanlarının İsrail tarafından hedef alındığını söylediği hastanelere ve diğer sivil tesislere sığınıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık tesislerine en az 102 saldırı düzenlendiğini belgelediğini açıkladı. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas mensuplarını hedef aldığını söyledi ve Hamas'ı sivil bölgelere yerleşmek ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Gazze sağlık bakanlığına göre yerleşim bölgesinde öldürülenlerin 4,100'den fazlası çocuk.

Bölge BM tarafından "çocuklar için bir mezarlık" olarak tanımlanmıştır.

Refah sınır kapısı nedir?

İsrail Gazze ile olan iki sınır kapısını kapattı. Umutsuzca ihtiyaç duyulan yardımın bölgeye girişi için tek yol Mısır'la olan Refah Sınır Kapısı.

Gazze ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah, Gazze'yi Sina Yarımadası'ndan ayıran 8 millik (12,8 kilometre) çit boyunca uzanıyor.

Geçiş, İsrail ile daha önce yaşanan savaşlar sırasında yardımların ulaştırılması ve yaralı Filistinlilerin tahliyesi için çok önemliydi.

Yoğun müzakerelerin ardından geçiş nihayet savaşın üzerinden üç haftadan fazla bir süre geçtikten sonra açılarak az sayıda yaralı Filistinlinin ve yabancı uy rukluların Gazze'den ayrılmasına izin verildi. Yardım kamyonları çok az sayıda bölgeye girmeye başladı

Uluslararası toplum savaşa nasıl tepki verdi?

ABD, ülke içindeki bazı muhaliflerin ağır eleştirilerine ve dünya genelinde ateşkes çağrısı yapan kitlesel protestolara rağmen savaş boyunca İsrail'in Gazze'deki operasyonunu büyük ölçüde destekledi.

Arap liderler İsrail'e, özellikle de Gazze'deki Filistinlileri Mısır'a, Batı Şeria'dakileri de Ürdün'e sürme planlarına karşı güçlü mesajlar verdiler.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin "hata" olacağını söylerken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu savaş bittikten sonra Gazze'de "belirsiz bir süre" boyunca "genel güvenlik sorumluluğunun" İsrail'de olacağını söyledi.

İran ve Lübnan'ın İran destekli güçlü Hizbullah hareketi gibi Hamas'ın bölgedeki bazı müttefikleri de İsrail ve Washington'u Gazze'yi bombalamaya devam etmemeleri konusunda uyardı.

Ancak ölü sayısının arttığı ve Gazze'deki insani durumla ilgili uluslararası tepkilerin yükseldiği bir dönemde Biden yönetimi İsrail'i bölgedeki katliama verdiği desteğin tükenmekte olduğu konusunda uyarıyor.

Gerilimi düşürmek için ne gerekiyor?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hükümetinin Hamas elindeki tüm rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'de geçici bir ateşkese karşı olduğunu ve Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemeye devam edeceğini söyledi. Ancak Netanyahu kısa süreli duraklamalara da açık olduğunu söyledi.

İsrail Hamas'ı yakıt istiflemek ve başka yere aktarmakla suçluyor. CNN enklavdaki yakıt miktarını bağımsız olarak doğrulayamıyor.

Hamas ile ilişkilerini sürdüren ABD müttefiki Katar, rehinelerin serbest bırakılması ve yabancı uyrukluların Gazze'den tahliyesi için arabuluculuk yapmaya çalışıyor.

Hamas'ın elindeki ikisi İsrailli, ikisi Amerikalı-İsrailli dört rehine şu ana kadar Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla serbest bırakıldı.

Bu savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşme olasılığı nedir?

Hamas'ın saldırısı, Lübnan'dan Hizbullah'ın ve İsrail'in baş düşmanı İran'ın olası katılımıyla çatışmanın bölgeye yayılabileceğine dair endişeleri arttırdı.

ABD bölgesel aktörleri savaşın içine çekilmemeleri konusunda uyararak İran ve vekillerine gerilimi tırmandırmamaları çağrısında bulundu.

ABD ordusu güdümlü bir füze denizaltısının Orta Doğu'ya ulaştığını ve bunun bölgesel düşmanlara yönelik bir caydırıcılık mesajı olduğunu söyledi. Pentagon geçtiğimiz ay Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderdi ve Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarını bölgeye gönderdi.

Hamas'ı destekleyenİran, 7 Ekim saldırısına karıştığını reddetti ancak Hamas, Hizbullah ve İran destekli diğer milisleri içeren "İsrail karşıtı direnişi" ahlaki olarak desteklediğini söyledi.

İsrail'in kuzey sınırında İran destekli Hizbullah, Gazze savaşının başlamasından bu yana karşılıklı ateş açtı. Ancak bu çatışmalar sınır bölgeleriyle sınırlı kaldı.

Suriye ve Irak'ta da çatışmalar yaşandı ve İran destekli milisler ABD güçlerine çok sayıda insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'e yönelik bir hava saldırısı girişiminde bulundu ve İsrail ordusu bunu engellediğini açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah3 Kasım'da yaptığıbir konuşmada"öncelikli hedeflerinin" Gazze'de ateşkes sağlamak olduğunu söyledi ve çatışmaların durdurulmasını uygulamanın ABD'nin görevi olduğunu söyledi. Konuşma, Nasrallah'ın acil planlarının çatışmayı genişletmeyi içermediğini gösterdi.

Bu habere CNN'den Abbas Al Lawati, Mohammed Abdelbary, Kevin Liptak, MJ Lee, Natasha Bertrand, Priscilla Alvarez, Jennifer Hansler, Xiaofei Xu, Tamara Qiblawi, Mohammed Tawfeeq, Kareem Khadder, Abeer Salman, Ibrahim Dahman, Akanksha Sharma ve Mostafa Salem katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com