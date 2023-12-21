Bir anaokulu öğretmeni gibi konuşmak tatil toplantınızı nasıl kurtarabilir?

"Hayır, teşekkür ederim Tracy Teyze. Akşam yemeğinde kendi tabağımıza bakarız," diyor Arielle Fodor, Bayan Frazzled adlı hesabındaki TikTok videosunda. "Birinin görünüşü ya da ne yediği hakkında yorum yapmak asla doğru değildir."

Los Angeles'ta eski bir anaokulu öğretmeni olan Fodor, çocuk gelişimi alanındaki geçmişinden edindiği stratejilerin yetişkinler dünyasında nasıl uygulanabileceğine dair içerikler hazırlıyor - ister adayların teker teker konuşmaları gerektiğini öğrenmeleri gereken bir başkanlık tartışmasında, isterse de farklı zamirler yüzünden birinin üzüldüğü bir aile yemeğinde olsun.

Fodor'a göre bu bir komedi filmi ve tonu da biraz alaycı ama sınıfında kullandığı ilkeler çoğu zaman geçerli.

"Sınıfta sıcak talepkarlar olmayı hedefliyoruz" dedi. Bu da ilişki kurmaya odaklanmak ve öğrencileri yüksek beklentilere sahip tutmaya çalışmak anlamına geliyor. Ama aynı zamanda bu yüksek beklentileri karşılamaları için onları destekleyeceksiniz. Onları öylece ortada bırakmayacaksınız.

Sözleriniz farklı olabilir, ancak bu tatile bir anaokulu öğretmeni gibi yaklaşmak, sıcak ve olumlu bir atmosferi korurken sınırlarınızı belirlemenize ve savunmanıza yardımcı olabilir.

Güney Utah merkezli bir sınır koçu olan Kami Orange, CNN'de daha önce yayınlanan bir makalesinde, sınırlar koymanın bir kavga başlangıcı gibi görünebileceğini, ancak bunun sadece ihtiyaçlarınızın ne olduğunu ve neleri kabul ettiğinizi iletmenin bir yolu olduğunu söyledi.

Yetişkinler sadece yetişkin çocuklardır

Fodor, elbette bir yetişkine sınırlarınızı iletirken bir çocuğa kullandığınız ses tonunu kullanmayacağınızı, ancak aynı felsefelerin çoğunun geçerli olduğunu söyledi.

"Çocuk gelişimi hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, yetişkinlerin de aslında yetişkin çocuklar olduğunu o kadar çok fark ettim" diyor.

Bu, rekabetçi kuzeninizin ya da yargılayıcı amcanızın söylediklerinden sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Fodor, sadece söyledikleri bazı incitici şeyleri farklı bir şekilde çerçevelemenize yardımcı olabileceğini söyledi.

"Hepimiz yetişkin birer çocuğuz ve hepimiz aynı şeyin peşindeyiz. Ve yetişkinlerin bağlantı kurma ya da bir şeyler söyleme biçimlerinin çoğu pek yardımcı olmuyor ve bazen incitici olabiliyor" diye ekledi.

İncinmeyi ele almak için, "Bir araya geldiğimizde bu konu hakkında konuşamıyorum çünkü rahatsız oluyorum" gibi "ben" ifadelerini kullanarak nazik olmaya çalışın. Connecticut'ta yaşayan psikolog Dr. Roseann Capanna-Hodge, CNN'de daha önce yayınlanan bir makalede, bu şekilde verdiğiniz yanıtın daha az suçlayıcı olacağını söylüyor.

Ve "anaokulu öğretmeni" yaklaşımınızın, rahat olduğunuz ve uzak durmak istediğiniz konular hakkında bir konuşma yaparak toplantıdan önce başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Düzeltmeden önce bağlantı kurun

Fodor, ne söylediğinizin en önemli kısım olmayabileceğini söyledi.

"Nasıl konuştuğunuzdan çok nasıl dinlediğiniz önemlidir" diye ekledi.

Fodor, eğitimcilerin buna "düzeltmeden önce bağlantı kurun" dediğini ve birinin davranışını düzeltmeden önce anlaşıldığını ya da önemsendiğini hissettirdiğinizi söyledi.

"Bu bir yatıştırma yöntemi değildir. Bunu söylemiş olman sorun değil demek değildir," diyor Fodor. "Bu daha çok, 'Bu şekilde yetiştirildiğini görebiliyorum ya da X bakış açısına sahip olduğunu anlıyorum. Ancak bu kabul edilebilir bir şey değil" diyor.

Yine de bu, kendi hayatında ve sosyal çevresinde bunu her zaman mükemmel bir şekilde yapabileceği anlamına gelmiyor.

"Yavaşlamak benim için zor ... çünkü çok korkunç bir şey buluyorum ve 'Şu anda seninle etkileşime giremem' diyorum. Bu konuyla ilgilenmek bile istemiyorum," diyor Fodor. "Ama aynı anda hem sınır koyabildiğim hem de eğitebildiğim zaman gerçekten verimli konuşmalar yapabiliyorum."

Orange, bu sınırı korumakta zorlanıyorsanız ya da bir etkileşim çok incitici olacaksa, her zaman ayrılabileceğinizi söyledi.

"Bazen kendinizi bir durumdan fiziksel olarak uzaklaştırmak en iyi sınırdır" dedi.

Orange, bunun bir patlama olması gerekmediğini, hatta eğlenceli olmaktan çıktığında ayrılmanıza izin verecek bir mazeret uydurmaya önceden karar verebileceğinizi de sözlerine ekledi. Belki tatlı için bir arkadaşınızın evine uğrayacaksınız, çocukların erken yatması gerekecek ya da evdeki kedinin çok geç olmadan akşam yemeğiyle beslenmesi gerekecek - bunlardan herhangi biri ayrılma zamanı geldiğinde beklentileri belirlemeye yardımcı olacaktır.

Capanna-Hodge, "Tatiller bağlantı kurmakla ilgilidir ve bu bağlantı kötü hissettiriyorsa, gerçekleşmek zorunda değildir" dedi.

Fodor, bir mola için uzaklaşmanın anaokulu sınıfında da işe yarayan bir şey olduğunu söyledi.

"Bir çocuk duygusal olarak düzensizse ya da bir tür 'büyük duyguya' sahipse, sıfırlamak ve yeniden ziyaret etmek gerçekten yararlı olabilir" dedi.

"Yetişkinler olarak bile, hayal kırıklığına uğradığımızda ya da duygusal sıkıntı içinde olduğumuzda başka biriyle verimli bir tartışma yapmanın zor olduğunu biliyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com