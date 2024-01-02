Bir ahtapotla beklenmedik bir bağ kuran bir adamın inanılmaz hikayesi

Büyülenmiş bir halde, bu inanılmaz derecede utangaç yaratığı takip etmeye başladı ve onun yanında hareketsiz kalarak yırtıcı olmadığını kanıtlamaya çalıştı. Haftalar boyunca ondan kaçtı: ininde saklandı, kendini kamufle etti ya da kaçmak için sıvı bedenini en yakın çatlağa itti.

Ve sonra, 26 gün boyunca neredeyse saplantılı bir şekilde kur yaptıktan sonra, uzandı ve ona dokundu.

Netflix'in yeni belgeseli "Benim Ahtapot Öğretmenim "de bu şefkatli an, bir ahtapot dokunacının bir insan eline sarılabileceğini hiç düşünmediğiniz bir şekilde sizi etkiliyor.

2010 yılında çekilen "Ahtapot Öğretmenim", Craig Foster'ın sıra dışı bir canlıyla kurduğu benzersiz bağı geliştirerek geçirdiği bir yılı anlatıyor. Doğa belgeseli, Jackson Wild Media Ödülü 'ne sekiz dalda aday gösterildi ve EarthxFilm Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazandı.

Foster, bir yıl boyunca her gün iki saate kadar ahtapotu takip ederek onun kısa yaşamının en mahrem anlarını yakalamayı başardı. Foster CNN'e şunları söylüyor: "Aylar boyunca bu hayvanın güvenini kazanırsanız, aslında sizi belli bir dereceye kadar görmezden gelecek ve normal yaşamına devam edecek ve gizli dünyasına girmenize izin verecektir."

Onu bir köpekbalığının sırtına binerek onu alt ederken, bir köpekbalığı saldırısından kurtulduktan sonra yeni bir dokunaç geliştirirken ve nihayet bir grup yumurta bıraktıktan sonra yok olurken görüyoruz.

"Ahtapot bana bilim için tamamen yeni olan birçok davranış gösterdi, çünkü bu hayvan bana güveniyordu" diyor

Foster için en güçlü an, bir avda onu takip etmesine izin verdiği andı. "Bir cipin içindeyken karada bir av sahnesine varmak gibi değil," diye açıklıyor. "Suda her şey çok samimi. Sizi kendi dünyasına almayı seçtiğinde... bu sadece kabul edilmek değil, aynı zamanda varlığınızın ona doğal geldiği, sanki onunla birlikte o alana ait olduğunuzu hissettiğiniz çok ama çok özel bir andır."

Foster son on yılını Güney Afrika'nın batı kıyısında Atlantik Okyanusu 'nda su sıcaklığının 8 dereceye kadar düşebildiği bir yosun ormanında dalış yaparak geçirdi.

"Fırtınalar Burnu" olarak bilinen bu okyanus parçasını "dünyanın en tehlikeli sahili" olarak tanımlıyor. Bazı yüzücüler köpekbalıkları ya da diğer yırtıcı hayvanlardan korkarken, Foster hayatına yönelik en büyük tehdidin büyük bir dalga tarafından bir kayanın üzerine atılmak olduğunu söylüyor.

Güney Afrika'nın sualtı ormanının sırları

Okyanusun iyileştirici gücü

Foster bu günlük dalış rejimine, kendisini ham ve bağlantısız bırakan bir depresyonla başa çıkmanın bir yolu olarak başladı. "Mücadele ediyordum. İyileşmek için tek yolumun, çocukken mutlu olduğum yer olan okyanusta olmak olduğunu hissettim."

Bu su altı dünyasına dalmanın zihnini sakinleştirdiğini söylüyor. Yıllar içinde aralarında su samurları, balinalar, mürekkep balıkları ve hatta köpekbalıklarının da bulunduğu başka hayvanlar da iletişim kurmak için kendisine ulaştı. "Bana gelmeyi ve bu teması kurmayı seçtiler, bir güven ve kırılganlık anı gösterdiler" diyor. "Her seferinde nefes kesici ve iyileştirici oluyor."

Ancak hiçbir şeyin ahtapotla kurduğu "hayatta bir kez yaşanacak" bağla kıyaslanamayacağını söylüyor.

Foster, ahtapotun kendisine öğrettiği en büyük dersin, insanların sadece ziyaretçi değil, etrafımızdaki doğal dünyanın bir parçası olduğu olduğunu söylüyor.

"Doğal dünyadaki kendi rolünüz ve yeriniz, bize verilen en değerli armağandır."

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Kaynak: edition.cnn.com