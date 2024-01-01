Biniam Girmay, gözünden geçirdiği korkunç bir sakatlık nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmadan önce Giro d'Italia'da tarih yazdı

Eritreli Girmay, Giro'nun Pescara ve Jesi arasındaki 10. etabında Hollandalı Mathieu van der Poel'i geride bırakarak bisikletin Büyük Turlarından birinin etabını kazanan ilk Siyah Afrikalı oldu.

Ancak 22 yaşındaki sporcu, podyumda sol gözüne bir prosecco mantarının patlaması üzerine yarışı terk etmek zorunda kaldı.

Intermarché-Wanty-Gobert takım doktoru Piet Daneels'e göre, Girmay gözünün ön kamarasında bir kanama geçirdi ve fiziksel aktiviteden kaçınması önerildi.

Daneels, "Önceliğimiz sakatlığın tamamen iyileşmesi ve bu nedenle yarışçı ve spor direktörü ile birlikte Biniam'ın 11. etabın başlangıcında yer almayacağına karar verdik" dedi.

Salı günü tıbbi muayenelerden geçtikten sonra Girmay, takım arkadaşlarıyla kutlama yapmak üzere oteline dönebildi.

Girmay, "Takım etabın başından sonuna kadar neredeyse yüzde 99'unu tamamladı" dedi.

"Takımdan ve yaptıklarından gerçekten çok memnunum; herkes starttan önce, yarış sırasında, yarıştan sonra çok motive oldu, birbirimize gerçekten yardım ettik, birbirimizi destekledik. İyi bir atmosfer vardı."

Bu yılki Giro'da ilk kez Grand Tour'a katılan Girmay, Salı günkü etabın son 200 metresinde van der Poel ile sprint finişinde kilitlendi ve Alpecin-Fenix sürücüsünü geride bırakarak zafere ulaştı.

Bu arada Van der Poel de bu yılki Giro'nun ilk etabından sonra patlayan bir prosecco mantarına çarpmış, ancak şans eseri yüzüne isabet eden mantardan yara almadan kurtulmuştu.

Giro 6 Mayıs'ta başladı ve 29 Mayıs'ta sona erecek. İspanyol sürücü Juan Pedro López şu anda genel klasmanda Portekizli João Almeida ve Fransız Romain Bardet'nin önünde lider durumda.

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Kaynak: edition.cnn.com