Bin Ladin, Hamas ve Sudanlı para babası

ABD tarafından Usame Bin Ladin'le ilişkilendirilen Abdülbasit Hamza'nın yirmi yıla yayılan iş ilişkileri arasında bir Kıbrıs firması, bir İspanyol emlak şirketi, bir Mısır altın işletmesi ve 7 Ekim saldırılarından bir hafta sonra ABD tarafından yaptırım uygulanan Sudan merkezli bir şirket bulunuyor.

Diktatör Ömer El Beşir'in devrilmesinin ardından 2019 yılında Sudan'da tutuklanmış ve diğer suçlamaların yanı sıra Hamas'ın parasını idare etmekten hapse atılmıştı. Ancak ABD tarafından ancak militan grubun 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısından sonra yaptırım uygulanmıştı.

CNN, İsrailli araştırma platformu Shomrim ve Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu (ICIJ) ile birlikte, daha önce Sudanlı yolsuzlukla mücadele yetkilileri tarafından 2 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen küresel varlık ağının bir parçası olan Hamza'nın Avrupa'daki iş portföyünün ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Yeni ifşaatlar, eleştirmenlerin İsrail ve ABD'nin Hamas'ın yarattığı tehdidi hafife aldığı ve yasadışı küresel iş ağını engellemek için yeterince çaba göstermediği yönündeki iddialarının arka planında yer alıyor.

Sudan'da Beşir sonrası hükümeti deviren 2021 askeri darbesinin ardından hapisten çıkarılan Hamza, Hamas'ın finansmanına karıştığını reddediyor. CNN'e verdiği yazılı yanıtta Usame Bin Ladin ile herhangi bir ilişkisi olduğunu da reddetti. Hamza "siyasi tutuklu" olduğunu ve Haziran 2021'de Sudanlı yetkililer tarafından "tamamen masum" olduğu için serbest bırakıldığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) 30 yıl boyunca istihbarat subayı olarak görev yapan Udi Levy, 2015 yılında Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Hamas'ın finansman ağlarının yarattığı tehdit hakkında bilgi verdiğini ancak görmezden gelindiğini söylüyor. Levy, araştırma platformu Shomrim'e verdiği röportajda İsrail ve ABD'nin Hamza'ya karşı daha önce harekete geçmemesinin "büyük bir ihmal" olduğunu söyledi.

İsrail hükümeti son yıllardaki eylemlerinin Hamas'ı güçlendirdiğini reddediyor. Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk, CNN'e verdiği demeçte Hamza'nın sağladığı finansmanın 7 Ekim saldırısında kritik bir rol oynayıp oynamadığı sorusuna şu yanıtı verdi "Daha önce de yinelediğimiz gibi, bu soru ve daha pek çok soru savaştan sonra incelenecek. Başbakan'ın savaş kabinesi IDF'ye Hamas'ı yok etme ve rehineleri serbest bırakma talimatı verdi. İsrail tamamen bu görevleri yerine getirmeye odaklanmıştır. Zaferden sonra tüm sorular eksiksiz olarak ele alınacaktır."

ABD Dışişleri Bakanlığı CNN'in yorum talebine yayınlandığı sırada yanıt vermemişti.

Hamza parasını nasıl kazandı?

ICIJ ve aralarında Shomrim'in de bulunduğu 68 medya ortağı tarafından analiz edilen 3,6 milyondan fazla belgenin yer aldığı "Cyprus Confidential" sızıntısından ICIJ tarafından CNN'e sağlanan belgeler, Hamza'nın Şubat 2005'te kurulan bir Kıbrıs firması olan Matz Holdings'te hisse sahibi olarak listelendiğini gösteriyor. Matz Holdings kuruluşundan bu yana Mısır'da iki altın madeninin işletilmesi için kârlı bir imtiyaza sahip.

Hamza, müttefiki Sudan'ın eski diktatörü Ömer El Beşir'in 2019'da devrilmesinden bir gün önce Matz Holdings'teki hisselerinin önemli bir kısmını sattı ancak şirkette hala %10'luk bir hisseye sahip. Hamza aynı zamanda, Hamza'nın kendisine yaptırım uygulanmasından yaklaşık bir hafta sonra "Hamas'ın yatırım portföyündeki varlıkları" hedef alan ABD yaptırımlarından etkilenen İspanyol bir emlak şirketinin de sahibi.

Hamza, Matz Holdings'teki hisselerini, ABD Hazine Bakanlığı tarafından Ekim ayında Hamas'ın yatırım portföyüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan Sudan merkezli bir şirket olan Zawaya Group for Development and Investment aracılığıyla elinde bulunduruyor.

Hazine Bakanlığı Bliggenstorfer'i "terörizmin finansmanı ile uzun süreli bağları" olmakla suçladı ve 1990'larda Sudan'da yaşayan Bin Ladin ile ilişkili Sudan'daki şirketlerle tarihi bağları olduğunu söyledi.

Hamza'nın Matz Holdings'teki iş ortağı Jakob Bliggenstorfer, ICIJ "Cyprus Confidential" konsorsiyumunun bir parçası olan İsviçreli medya şirketi Tamedia tarafından ABD yaptırımları hakkında yorum yapmak üzere arandı. Bliggenstorfer Tamadia'ya Hamza'nın Hamas ile herhangi bir bağı olduğunu reddetti ve kendisine uygulanan yaptırımları "bir yanlış kimlik vakası" olarak nitelendirdi.

Kasım ayında Birleşik Krallık da Hamza'ya yaptırım uyguladı ancak Hamza henüz Avrupa Birliği tarafından yaptırıma tabi tutulmadı.

Gölge adamlar

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği, militanların 1.200 kişiyi öldürdüğü ve 240'tan fazla kişiyi rehin aldığı ölümcül saldırının ardından İsrail'de ve uluslararası kamuoyunda İran destekli örgütün yarattığı tehdidin etkisiz hale getirilmesindeki başarısızlık sorgulanıyor.

Netanyahu, Hamas'ı hafife aldığı ve bunun ölümcül sonuçları olduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı. CNN ve Shomrim daha önce Netanyahu'nun Hamas'a içi nakit dolu bavullar içinde milyonlarca dolar verilmesine nasıl izin verdiğini haberleştirmişti. Katar tarafından insani nedenlerle sağlanan bu kadar büyük miktarlardaki nakit paranın izlenmesindeki zorluk, Netanyahu'nun kendi kabinesi ve diğer yetkililer arasında endişelere yol açtı.

Örgütün finans ağları İsrail için özellikle tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. IDF Salı günü yaptığı açıklamada Hamas'ın önde gelen finansörlerinden biri olmakla suçlanan Filistinli bir adamı "Hamas'ın finans kaynaklarını kurutmak" amacıyla düzenlenen bir operasyon kapsamında öldürdüğünü duyurdu.

2016'ya kadar Mossad'ın ekonomik birimi "Zalzal "ın başında bulunan eski IDF istihbarat subayı Levy, Hamza'yı Hamas adına bu para ağlarını yöneten bir grup "gölge adam "dan biri olarak nitelendirdi.

Shomrim'e verdiği röportajda Levy, "[Hamza] son yıllarda Hamas'ın yatırım portföyünde merkezi bir figür haline geldi" dedi ve gelirleri "askeri faaliyetleri de dahil olmak üzere hareketin operasyonlarını finanse etmek amacıyla" kullanılan "meşru görünen düzinelerce şirketten" sorumlu olduğunu söyledi.

Çok geç

Sudanlı yetkililer Hamza'yı Nisan 2019'da, Beşir'in iktidardan düşmesinin hemen ardından tutukladı. Hamza'nın mal varlığına Sudan'ın sivil yöneticileri tarafından el konuldu. Ülkenin yeni yolsuzlukla mücadele görev gücü Şubat 2021'de Hamza'yı diğer suçlamaların yanı sıra yasadışı ve şüpheli servet, kara para aklama, yolsuzluk ve terörün finansmanı ile suçladı. Hamza daha sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekim 2021'de Sudan'da gerçekleşen askeri darbenin ardından Hamza, Beşir'in cezaevinden salıverilen birkaç müttefikinden biri oldu ve mal varlığına el konulması kararı iptal edildi. Eski Sudanlı yetkililer bu durumun Hamza'yı -ve Hamas'ı- durdurmak için bir fırsatın daha kaçmasına yol açtığını söylüyor.

Sudan'ın sivil yolsuzlukla mücadele komitesinin eski başkan vekili Mohamed Al-Faki Suleiman CNN'e verdiği demeçte "Abdülbasit'in mali ağının büyük ve karmaşık olduğunu kısa sürede fark ettik" dedi. "Petrol yatırımları, oteller, pazarlama, müteahhitlik hizmetleri" ve yasadışı olarak "milyonlarca dönüm arazi" elde etti.

Al-Faki, Sudan'ın görev gücünün 2019 yılında ABD ve Avrupa'daki yetkililere fonları işaretlemesine rağmen Hamza'nın yüz milyonlarca dolarlık varlığının hala Sudan dışında tutulduğunu söyledi.

El Faki, ABD ve diğerlerinin Sudan'ın bulgularına göre hareket etmemesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Al-Faki, "Ortaya çıkardığımız her şeyin %100 doğru olduğu ortaya çıktı," dedi. "ABD'nin yaptırımları çok geç geldi."

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Kaynak: edition.cnn.com