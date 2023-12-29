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Billy Eichner 'Bros'un hayal kırıklığı yaratan gişe çıkışını değerlendirdi

Billy Eichner'ın filmi "Bros", eleştirmenlerden aldığı olumlu tepkilere rağmen gişede cansız bir açılış hafta sonu geçirdi.

 and  John Stellmacher
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Billy Eichner 'Bros'un hayal kırıklığı yaratan gişe çıkışını değerlendirdi

Komedyen ve aktör Twitter hesabından yaptığı açıklamada katılımdan duyduğu hayal kırıklığını ve bir romantik komedi olan filmle duyduğu gururu paylaştı .

"Dün gece gizlice içeri girdim ve Los Angeles'ta BROS'u oynayan kapalı gişe bir salonun arka tarafına oturdum. Seyirci baştan sona kahkahalarla inledi, sonunda alkışa boğuldu ve bazıları dışarı çıkarken gözyaşlarını siliyordu," diye başladı Eichner Pazar günü bir dizi tweet attı. "Gerçekten büyüleyiciydi. Gerçekten. Bu filmle ÇOK gurur duyuyorum."

Eichner'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü oynadığı film, büyük bir stüdyo tarafından üretilen ve dağıtılan ilk eşcinsel romantik komedi olma özelliğini taşıyor. Film aynı zamanda tamamen LGBTQ+ bir oyuncu kadrosuna sahip ilk film olma özelliğini taşıyor.

Eichner, "Parlayan eleştiriler, harika Rotten Tomatoes puanları, A CinemaScore vb. olsa bile, özellikle ülkenin belirli bölgelerinde heteroseksüel insanlar Bros'a gelmedi ve bu hayal kırıklığı yaratıyor ama olan bu," diye yazdı.

"Homofobik bir ucube olmayan" herkesi filmi izlemeye gitmeye teşvik etti.

"Çok eğleneceksiniz!" diye yazdı.

Film açılış hafta sonunda 4,8 milyon dolar kazanarak dördüncü sırada yer aldı. Ülke çapında 3,350 ekranda gösterime girdi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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