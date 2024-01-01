Bills - Chiefs karşılaşması NFL uzatma kurallarının kolej kadar adil olmadığını bir kez daha kanıtladı

Ancak oraya vardıklarında topu sadece Mahomes kontrol edebildi. Neden mi?

Takımı yazı tura atışını kazandı, topu aldı ve bir gol attı. Bu da maçın ve Buffalo'nun sezonunun sonu anlamına geliyordu.

Bu adil mi? Birçok taraftar, kolej futbolunda olduğu gibi uzatmalarda her iki takımın da en az bir kez topa sahip olması gerektiğine inanıyor. Aslında istatistiklere bakıldığında, kolej futbolunun, özellikle de playofflarda, uzatma sonuçlarına karar vermek için muhtemelen daha adil bir sisteme sahip olduğu görülüyor.

Kolej futbolundaki uzatma sistemi basit bir önermeyle başlar: Uzatmalarda yazı tura atışını kim kazanırsa kazansın, her takım ilk uzatmada diğer takımın 25 yard çizgisinden hücuma çıkma şansı elde eder. (İlk uzatmadan sonra kurallar biraz daha karmaşık hale gelir).

Atışı kazanan takım genellikle önce savunmaya geçmeye karar verir çünkü diğer takımın gol atıp atmadığını ya da gol atıp atamadığını bilebilir. Buna dayanarak, ikinci olan takım hücuma geçtiğinde daha fazla ya da daha az agresif olmayı seçebilir.

Ancak 2013'ten bu yana ikinci olmanın istatistiksel bir avantajı olmadığı ortaya çıktı. Oklahoma State Spears School of Business 'ta profesör olan Rick Wilson'dan aldığım verilere ve Sports Reference'daki kutu skorlarını incelememe göre, 2013-2021 yılları arasında Division I Football Bowl Subdivision takımlarının yer aldığı yaklaşık 300 uzatma maçı oynandı.

Topa ikinci sahip olan takım 2013'ten bu yana %49,7 oranında, yani yaklaşık %50 oranında kazanmıştır. Başka bir deyişle, ikinci olmanın bir avantajı olmamıştır.

Bu yıl da istatistikler ikinci olan takımın avantajlı olmadığını göstermeye devam ediyor. Aslında, Sports Reference verilerinde kazandıklarından dört kez daha fazla kaybettiler. Bunun nedeni, ilk uzatmadan sonra hiçbir takımın önde olmaması kuralının geçtiğimiz sezon değiştirilmiş olması.( Bu kural değişikliği hakkında daha fazla bilgi içinburayı okuyun ).

Uzatmalarda 50/50'den daha adil olmak zor. Yine de, geçmişte kolej sisteminin bu istatistiklerin gösterdiği kadar adil olmadığını savunan bazı insanlar oldu. Bunu eski NFL oyuncusu ve şimdi analist olan Ross Tucker'ın çokça paylaşılan bir tweet 'inde, 2017 tarihli bu Ringer makalesinde ve üniversite uzatma sisteminin adilliği üzerine oldukça alıntılanmış bir Reddit başlığında görebilirsiniz.

Aslında en son verilere bakmadan önce ben de bu kişilerle aynı fikirdeydim. Görünen o ki, daha önceki verilerde ikinci olmanın hafif bir avantajı olmuş olabilir.

Gerçekten de Ringer'ın makalesi, kolej uzatma sistemi üzerine birçok kez yazı yazmış olan Wilson'ın 1995-2006 yılları arasında topu ikinci alan takımın yaklaşık %55 oranında kazandığını gösteren bir makalesine atıfta bulunuyordu. Ancak bu makalenin ortak yazarları, örneklem büyüklüğünün bu farkın istatistiksel olarak ancak anlamlı olabileceği kadar küçük olduğunu belirtmişlerdir.

Wilson bana gönderdiği bir e-postada "kolej futbolu OT'de önce savunma yapmayı seçmenin istatistiksel olarak anlamlı bir farkı (yani avantajı) olmadığını" söyledi. Uzatmalarda kazanma ya da kaybetme konusunda daha iyi bir belirleyici, daha yetenekli bir takıma sahip olup olmadığınızdır.

NFL sistemi oldukça farklıdır. Bir takım uzatmada yazı tura atışını kazanabilir, açılış başlama vuruşunu alabilir ve diğer takım hücum fırsatı bulamadan bir touchdown ile kazanabilir. Eğer karşılayan takım ilk pozisyonunda gol atamazsa (ya da vuruşu yapan takım top kaybında gol atamazsa) oyun devam eder.

Mevcut sistem (uzatmanın açılış pozisyonunda saha golü ile kazanamama) playofflar için 2011 'den, normal sezon için 2012'den beri uygulanmaktadır.

Patriots'un 5 Şubat 2017'de Houston, Teksas'taki NRG Stadyumunda oynanan Super Bowl LI'de Falcons'u uzatmalarda 34-28 mağlup etmesinin ardından konfetiler yağıyor.

Stathead veri tabanına göre, uzatmalarda kazanmak için mevcut kurallar altında (sezon sonrası dahil) 160'tan fazla uzatma maçı olmuştur. Topa ilk sahip olan takım bu maçların %52'sini kazanmıştır. Başlama vuruşunu yapan takım %41 oranında kazanmıştır. Geri kalanlar ise normal sezon maçlarında 10 dakikalık uzatma süresinde kimse gol atamadığında yaşanan beraberliklerdir.

Başka bir deyişle, mevcut NFL uzatma sisteminde topu ilk alan takım yaklaşık yüzde 11'lik bir avantaj elde etti. Normal sezonda uzatma süresinin 10 dakikaya indirildiği 2017'den bu yana, normal sezon maçlarındaki avantaj yaklaşık yüzde 15 puan olmuştur (%54'e %39).

Açık olmak gerekirse, NFL uzatmalarında topu ilk alan takımın avantajı baskın değil. Bu kadar küçük olması beni şaşırttı. Eğer istatistiksel testler yapacak olsaydınız, istatistiksel anlamlılığın hemen sınırında olduğunu görürdünüz.

FiveThirtyEight'ten Neil Paine, topu ilk alan takımlar için görünen avantajı "küçük ama anlamlı" olarak adlandırıyor. Kendisiyle sohbet ettiğimde, bunun iç saha avantajından biraz daha küçük olduğunu (yani ev sahibi takımın normal sezonda yaklaşık yüzde 14 puan daha fazla kazandığını) "ancak kalıcı olması halinde yine de önemli olduğunu" belirtti.

Başka bir deyişle, iyi bir takımın kötü bir takımı uzatmalarda yenmesi hala muhtemeldir. Ancak takımlar oldukça eşit durumdaysa, topu önce almak muhtemelen önemlidir.

Playofflar, takımların genellikle oldukça eşit olduğu bir dönemdir. Örneklem büyüklüğü sadece 11 maç olmasına rağmen, 2011'den bu yana uzatmalarda topu ilk alan takım 10 kez kazandı - küçük bir örneklem büyüklüğü ama oldukça büyük bir istatistiksel sapma.

Atlanta Falcons taraftarlarına 2017'de New England Patriots'ın Falcons hücumu sahaya çıkmadan uzatmalarda kazandığı Super Bowl LI 'yi sormanız yeterli. Patriots aynı şeyi iki yıl sonra AFC Şampiyonluk maçında Chiefs'e de yapmıştı. Şimdi de Chiefs bunu Bills'e yaptı.

Birçok Falcons taraftarının o Super Bowl'dan sonra ağlamasının bir nedeni vardı. Bugün, birçok Bills taraftarı acıyı biliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com