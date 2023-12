Billie Eilish "Barbie" şarkısı "What Was I Made For? "un düşündüğünden daha kişisel olduğunu söylüyor

The Hollywood Reporter'ın Pazar günü yayınlanan Songwriter Roundtable programının yeni klibinde Eilish, Altın Küre adayı parçayı yazarken "Yemin ederim bir kez bile kendimi düşünmedim" dedi. "Ben bir karakter hakkında düşünüyordum, kardeşim de bir karakter hakkında düşünüyordu."

Eilish, anlam ve amaç bulmaktan bahseden unutulmaz bir parça olan şarkının çoğunu, birlikte çalıştığı erkek kardeşi Finneas ile bir gecede yazdıklarını söyledi.

Şarkıyı bir arkadaşına dinletene kadar, istemeden de olsa kalbine yakın bir şey yazdığını fark etmiş.

"Arabada oturuyorduk ve ben 'Aman Tanrım... bu adam benim hakkımda şarkı söylüyor' dedim," dedi gülerek.

Sohbetin başlarında Eilish şarkı yazmayı "çok zor" bulduğunu ve "şarkı yazmada dürüstlüğü çok zor ve ulaşamayacağım bir şey olarak görüyorum" dedi. Dünya çapında gişede 1,5 milyar dolar kazanan Warner Bros. filmi için kendi hayatıyla ilgili olmayan bir şarkı yazmayı dört gözle bekliyordu. (CNN gibi stüdyo da Warner Bros Discovery'nin bir birimidir).

Şarkının kişisel bir anlamı olduğunu fark ettiği anı "korkutucu" olarak tanımlayan "Bad Guy" şarkıcısı, "sanki uyandığınızda biri uyurken fotoğrafınızı çekmiş gibi hissettiğini" söyledi.

Eilish ve Finneas "What Was I Made For?" şarkısını Temmuz ayında "Barbie" filminin vizyona girmesinden önce yayınladı.

Şarkı, Ryan Gosling ve Mark Ronson'dan "I'm Just Ken", Lenny Kravitz'den "Road to Freedom", Dua Lipa'dan "Dance the Night", Jack Black'ten "Peaches" ve Bruce Springsteen'den "Addicted to Romance" ile birlikte en iyi orijinal şarkı dalında Altın Küre 'ye aday gösterildi.

Kaynak: edition.cnn.com