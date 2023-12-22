Bilim insanlarının 2023'te nihayet çözdüğü 6 tarihi gizem - ve çözemedikleri bir tanesi

Paleogenetik, kemiklerde ve toprakta saklı DNA'dan şaşırtıcı sırları ortaya çıkarıyor. Yapay zekâ, unutulmuş yazılarla yazılmış eski metinlerin şifresini çözüyor. Dişlerde, pişirme kaplarında, tütsü ocaklarında ve yapı malzemelerinde kalan moleküler kalıntıların kimyasal analizi, geçmişteki diyetler, kokular ve inşaat teknikleri hakkında ayrıntıları ortaya koyuyor.

İşte bilim insanlarının 2023 yılında çözdüğü insanlık tarihine dair altı gizem. Ayrıca, araştırmacıların hala kafalarını kurcalayan bir tanesi.

Tarih öncesi bir liderin gerçek kimliği

2008'de İspanya'nın Sevilla kenti yakınlarındaki bir mezarda bulunan 5.000 yıllık iskelet, muhteşem bir kristal hançer ve diğer değerli eserlerle birlikte gömüldüğünde, bir zamanlar önemli biri olduğu açıktı.

Bilim insanlarının insan iskeleti kalıntılarının cinsiyetini belirlemede kullandıkları geleneksel yöntem olan leğen kemiği analizine dayanarak bu kişinin başlangıçta genç bir erkek olduğu düşünülmüştü.

Ancak, amelogenin adı verilen cinsiyete özgü bir peptit içeren bir tür protein içeren diş minesinin analizi, kalıntıların erkek yerine kadın olduğunu belirledi.

Diğer çalışmalarda da bu teknik, ilk insanlar hakkındaki pek çok düşünceyi şekillendiren "avcı insan" klişesini ortadan kaldırdı.

Sevilla Üniversitesi'nde prehistorya profesörü olan Leonardo García Sanjuán, keşfin kamuoyuna duyurulduğu Temmuz ayında CNN 'e verdiği demeçte, "Bu tekniğin tarih öncesi toplumların sosyal organizasyonunun analizinde tamamen yeni bir çağ açacağını düşünüyoruz" dedi.

Roma betonunun efsanevi gücünün ardındaki madde

Roma betonunun, on yıllar içinde bozulabilen modern eşdeğerinden daha uzun ömürlü olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin, dünyanın en büyük güçlendirilmemiş kubbesine sahip olan Roma'daki Pantheon'u ele alalım.

Ocak ayında yayınlanan bir çalışmanın arkasındaki bilim insanları, Romalıların inşaat malzemelerini bu kadar dayanıklı hale getirmelerine ve rıhtım, kanalizasyon ve deprem bölgeleri gibi zorlu yerlerde ayrıntılı yapılar inşa etmelerine olanak tanıyan gizemli bileşeni keşfettiklerini söyledi.

Çalışma ekibi, orta İtalya'daki Privernum arkeolojik alanındaki bir şehir duvarından alınan ve Roma İmparatorluğu boyunca bulunan diğer betonlarla benzer bileşime sahip 2.000 yıllık beton örneklerini analiz etti.

Araştırmacılar, betondaki kireç parçaları olarak adlandırılan beyaz parçaların, betona zaman içinde oluşan çatlakları iyileştirme kabiliyeti kazandırdığını buldu. Beyaz parçalar daha önce özensiz karıştırma veya düşük kaliteli hammadde kanıtı olarak göz ardı edilmişti.

Buzadam Ötzi'nin gerçek görünümü

Yürüyüşçüler Ötzi'nin mumyalanmış bedenini 1991 yılında İtalyan Alpleri'nin yükseklerinde bir vadide buldular. Donmuş kalıntıları belki de dünyanın en yakından incelenmiş arkeolojik buluntusu olup, 5.300 yıl önce yaşamın nasıl olduğunu benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya koymaktadır.

Mide içeriği son yemeğinin ne olduğu ve nereden geldiği hakkında bilgi verirken, silahları sağ elini kullandığını gösterdi ve kıyafetleri eski insanların gerçekte ne giydiğine dair nadir bir bakış sağladı.

Ancak Ağustos ayında Ötzi'nin leğen kemiğinden çıkarılan DNA üzerinde yapılan yeni bir analiz, fiziksel görünümünün bilim insanlarının ilk düşündüğü gibi olmadığını ortaya koydu.

Genetik yapısının incelenmesi, Buzadam Ötzi'nin koyu tenli ve koyu gözlü olduğunu ve muhtemelen kel olduğunu gösterdi. Bu revize edilmiş görünüm, Ötzi'nin saçı ve sakalı olan soluk tenli bir adamı tasvir eden iyi bilinen rekonstrüksiyonuyla tam bir tezat oluşturuyor.

20.000 yıllık kolyeyi takan kişi ortaya çıktı

Arkeologlar sık sık antik alanlardan kemik aletler ve diğer eserler çıkarıyor, ancak bunları bir zamanlar kimin kullandığını veya taktığını kesin olarak bilmek imkansızdı.

Bu yılın başlarında bilim insanları Sibirya'daki Denisova Mağarası'nda bulunan geyik kemiğinden yapılmış bir kolyeden antik insan DNA'sı elde etti. Bu ipucuyla, kolyeyi takanın 19.000 ila 25.000 yıl önce yaşamış bir kadın olduğunu ortaya çıkardılar.

Kadın, Antik Kuzey Avrasyalılar olarak bilinen ve ilk Amerikalılarla genetik bağlantısı olan bir gruba aitti.

İnsan DNA'sının geyik kemiği kolyesinde korunmuş olması muhtemeldir çünkü gözeneklidir ve bu nedenle deri hücreleri, ter ve diğer vücut sıvılarında bulunan genetik materyali tutma olasılığı daha yüksektir.

Geyik dişi kolyenin neden bu kadar büyük miktarda antik kadın DNA 'sı içerdiği bilinmiyor (yaklaşık bir insan dişiyle aynı miktarda). Almanya'nın Leipzig kentindeki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde moleküler biyolog olan ve DNA'yı çıkarmak için yeni bir teknik geliştiren Elena Essel, belki de kolyenin çok sevildiğini ve son derece uzun bir süre boyunca cilde yakın bir şekilde takıldığını söyledi.

Antik, hasarlı parşömen yapay zeka tarafından çözüldü

Yaklaşık 2.000 yıl önce Vezüv'ün meşhur patlaması sırasında 1.100 kadar parşömen yanarak kül oldu. 1700'lerde bazı girişimci kazıcılar volkanik çamurdan devasa önbelleği kurtardı.

Herculaneum parşömenleri olarak bilinen koleksiyon, belki de klasik antik çağın bilinen en büyük kütüphanesidir, ancak kırılgan belgelerin içeriği, Nebraska Üniversitesi bilgisayar bilimleri öğrencisi bu yılın başlarında bilimsel bir yarışmayı kazanana kadar bir sır olarak kaldı.

Luke Farritor, yapay zeka ve bilgisayarlı tomografi ile görüntülemenin yardımıyla, bu kararmış parşömenlerden birinde eski Yunanca yazılmış bir kelimeyi çözen ilk kişi oldu.

Farritor, Yunanca mor anlamına gelen "πορφυρας" ya da "porphyras" kelimesinin şifresini çözdüğü için 40.000 $ ile ödüllendirildi. Araştırmacılar, bu teknik kullanılarak parşömenlerin tamamının deşifre edilmesinin uzun sürmeyeceğini umuyor.

Bir mumya yapmak için gerekli malzemeler

Bilim insanları, bir mumyalama atölyesindeki atılmış kap parçalarından, eski Mısırlıların ölüleri mumyalamak için kullandıkları bazı maddeleri ve karışımları keşfetti.

Kaplarda kalan organik kalıntıları kimyasal olarak analiz eden araştırmacılar, eski Mısırlıların ölümden sonra cesedi yağlamak, kötü kokuları azaltmak ve onu mantarlardan, bakterilerden ve çürümeden korumak için çok çeşitli maddeler kullandıklarını belirledi. Tespit edilen maddeler arasında ardıç, selvi ve sedir gibi bitki yağlarının yanı sıra fıstık ağaçlarından elde edilen reçineler, hayvansal yağ ve balmumu da bulunuyor.

Akademisyenler daha önce Mısır metinlerinden ölüleri mumyalamak için kullanılan maddelerin isimlerini öğrenmiş olsalar da, yakın zamana kadar bunların tam olarak hangi bileşiklere ve malzemelere atıfta bulunduğunu ancak tahmin edebiliyorlardı.

Atölyede kullanılan malzemeler çeşitliydi ve sadece Mısır'dan değil, çok daha uzaklardan temin ediliyordu; bu da uzun mesafeli mal alışverişine işaret ediyordu.

Beethoven: Bir aile sırrı ortaya çıktı - ancak bir gizem devam ediyor

Besteci Ludwig van Beethoven, işitme kaybı, gastrointestinal sorunlar ve karaciğer hastalığı da dahil olmak üzere bir dizi kronik sağlık sorununun ardından 1827 yılında 56 yaşında öldü.

Beethoven 1802 yılında kardeşlerine bir mektup yazarak, doktoru Johann Adam Schmidt'ten bestecinin öldükten sonraki hastalıklarının doğasını araştırmasını istedi. Mektup Heiligenstadt Vasiyeti olarak bilinmektedir.

Ölümünden yaklaşık 200 yıl sonra, bilim insanları bu isteği yerine getirmek amacıyla korunmuş saç tellerinden DNA elde ettiler.

Ekip kesin bir tanı koyamadı, ancak Beethoven'ın genetik verileri araştırmacıların otoimmün çölyak hastalığı, laktoz intoleransı veya irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlığının potansiyel nedenlerini ekarte etmelerine yardımcı oldu.

Genetik bilgiler ayrıca bestecinin ailesinde evlilik dışı bir ilişki yaşandığını da ortaya koydu.

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Kaynak: edition.cnn.com