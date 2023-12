Bilim insanları, XBB.1.5'in 'Omicron'un bugüne kadarki en bulaşıcı alt varyantı' olabileceği konusunda uyarıyor

Aralık ayı boyunca, Amerika Birleşik Devletleri'nde XBB.1.5'in neden olduğu yeni Covid-19 enfeksiyonlarının yüzdesi tahmini %4'ten %41'e yükseldi.

Beyaz Saray Covid-19 müdahale koordinatörü Dr. Ashish Jha bir Twitter mesajında "Bu çarpıcı bir artış" diye yazdı.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri de Çarşamba günü benzer düşünceleri paylaştı.

DSÖ'nün Covid-19 konusundaki teknik lideri olan epidemiyolog Maria Van Kerkhove, "Büyüme avantajından endişe duyuyoruz" dedi.

Van Kerkhove, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen XBB.1.5'in en az 29 ülkeye yayıldığını ve "Omicron'un bugüne kadarki en bulaşıcı formu olduğunu" kaydetti.

"Dünya çapında daha fazla enfeksiyon dalgası bekliyoruz, ancak bunun daha fazla ölüm dalgasına dönüşmesi gerekmiyor çünkü karşı önlemlerimiz işe yaramaya devam ediyor" dedi.

Jha, ciddi Covid-19 enfeksiyonlarından kaçınmak için etkili araçların hızlı testler, yüksek kaliteli maskeler, havalandırma ve iç mekan havasının filtrelenmesi, oral antiviral haplar ve güncellenmiş aşıları içerdiğini belirtti.

"Yakında aşıların XBB.1.5'i ne kadar iyi nötralize ettiğine dair daha fazla veriye sahip olacağız" diyen Jha, yeni alt soylara karşı aşı etkinliğini belirlemeye yönelik araştırmaların devam ettiğini belirtti.

CNN Health'in haftalık haber bültenini alın

CNN Sağlık ekibindenherSalıDr. Sanjay Gupta ile The Results Are In programını almak için buradan kaydolun.

Jha, XBB.1.5'in muhtemelen bağışıklık savunmamızı daha kolay aşabildiğini ve daha bulaşıcı olabileceğini söyledi. Ancak, Van Kerkhove tarafından da vurgulanan daha ciddi hastalığa neden olup olmadığının hala net olmadığını söyledi.

DSÖ'nün bu alt soy için bir risk değerlendirmesi üzerinde çalıştığını ve bunu önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlamayı umduğunu söyledi. Grubun teknik danışmanları hem hastaneye yatışlarla ilgili gerçek dünya verilerine hem de şiddeti değerlendirmek için laboratuvar çalışmalarına bakıyor.

Jha, XBB.1.5 konusunda endişeli olmasına rağmen, bunun Covid-19 ile mücadelede büyük bir gerileme olduğunu düşünmediğini söyledi.

"Ve eğer hepimiz üzerimize düşeni yaparsak," diye yazdı, "hayatlarımız üzerindeki etkisini azaltabiliriz."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com