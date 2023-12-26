Bildiklerimiz: Novak Djokovic ve Avustralya Açık zaman çizelgesi

Pazar günü, tenis yıldızı vizesinin ikinci kez iptal edilmesi kararının onaylanmasının ardından ülkeden ayrıldı.

İşte tüm olayların zaman çizelgesi.

Kasım 2021

18 Kasım

Djokovic'e, 34 yaşındaki oyuncunun dokuz kez kazandığı Avustralya Açık turnuvasında yarışabilmesi için Avustralya geçici giriş vizesi verildi. Djokovic vize için Ekim ya da Kasım 2021'de başvuruda bulunmuştu.

29 Kasım

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın Avustralya Açık Turnuva Direktörü ve Tennis Australia CEO'su Craig Tiley'e yazdığı ve Avustralya yerel medyasında yayınlanan sızdırılmış bir mektuba göre, tam aşılama olmaksızın son altı ay içinde tek başına Covid-19 enfeksiyonunun ülkeye karantinasız giriş için gereklilikleri karşılamadığını belirttiği bildirildi.

Aralık 2021

7 Aralık

Avustralya yerel medyasında yayınlanan ve sızdırılan bir mektuba göre, Tenis Avustralya'nın oyunculara gönderdiği bir mektupta, son altı ay içinde geçirilen Covid-19 enfeksiyonunun ve buna eşlik eden bir doktor mektubunun geçerli bir tıbbi muafiyet olarak kabul edileceği ve oyuncuların tıbbi muafiyet başvurularını yapmak için 10 Aralık'a kadar süreleri olduğu belirtiliyor.

14 Aralık

Djokovic, 12 Ocak 2021'de Djokovic'in doğrulanmış Instagram hesabında yayınlanan bir açıklamaya göre, Belgrad'da bir basketbol maçına katılıyor - ardından bir dizi kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

16 Aralık

Djokovic'in ifadesine göre Djokovic, negatif çıkan hızlı antijen testinin yanı sıra "tedbiri elden bırakmamak için" resmi ve onaylı bir PCR testi de yaptırdı.

Yeminli ifadesinde yer alan test sonucunun bir kopyasına göre Djokovic'in PCR test sonucu aynı gün içinde pozitif çıkıyor, ancak 12 Ocak tarihli ifadesinde pozitif PCR test sonucuna ilişkin bildirimi 17 Aralık'taki bir tenis etkinliğinin sonrasına kadar almadığını söylüyor.

Daha sonra, vakfının resmi sosyal medyasında yayınlanan görüntülere göre iki etkinlikte fotoğrafı çekiliyor ve katılımcıların hiçbiri maskeli değil.

17 Aralık

Djokovic, Belgrad'da çocuklara ödül vermek üzere bir tenis etkinliğine katıldı ve Djokovic'in açıklamasına göre öncesinde hızlı antijen testi yaptırdı ve negatif çıktı.

Belgrad Tenis Derneği'nin Facebook sayfasında Djokovic'in bir tenis ödül töreninde bir grup gençle birlikte çekilmiş çeşitli fotoğrafları yayınlanıyor. Fotoğraflardan birinde en az 26 -çoğunluğu genç- kişi Djokovic ile birlikte poz verirken görülüyor. Sosyal mesafe önlemlerine uyulmuyor ve maske takılmıyor.

Açıklamasına göre, etkinlikten bir süre sonra Djokovic pozitif PCR testi bildirimi alıyor.

18 Aralık

Djokovic, L'Equipe röportajı ve fotoğraf çekimi için Belgrad'daki tenis merkezinde bulunuyor. Açıklamasında sosyal olarak mesafeli olduğunu ve fotoğrafı çekildiği zamanlar dışında maske taktığını söyledi.

Fransız spor gazetesinin 12 Ocak tarihli haberine göre gazeteci Franck Ramella ve fotoğrafçı Etienne Garnier, Belgrad'da tenis yıldızıyla yapılan röportaj öncesinde, sırasında ya da sonrasında Djokovic'e Covid-pozitif olduğu söylenmedi.

L'Equipe'in haberinde Ramella'nın Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtiliyor. Garnier'in sağlık durumundan bahsedilmiyor.

22 Aralık

Yeminli ifadesine göre Djokovic'in virüs testi negatif çıktı.

- 23 AralıkSırbistanHalk Sağlığı Enstitüsü tarafından yayınlanan bir belge, Djokovic'in koronavirüse karşı antikorlara sahip olduğunu gösteriyor ve tenisçinin Avustralya Açık için Avustralya'ya geldiğinde Covid-19'dan kurtulduğu iddiasını destekliyor.

CNN, Belgrad'daki Sırbistan Halk Sağlığı Enstitüsü ile temasa geçerek antikorların Haziran 2020'de geçirilen önceki bir enfeksiyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığını sordu.

30 Aralık

Mahkeme belgelerine göre Djokovic, Covid'den yeni kurtulduğu gerekçesiyle Tennis Australia'dan Covid aşısı veya karantina olmaksızın Avustralya'ya girmesine izin veren tıbbi bir muafiyet aldı.

Yıl sona ermeden önce, video ve görüntülerde Djokovic'in Avustralya'ya seyahat etmeden önceki iki haftalık dönemde İspanya ve Sırbistan'da olduğu görülüyor. CNN tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre Djokovic, Avustralya'ya gelmeden önceki 14 gün içinde seyahat edip etmediği sorulduğunda seyahat beyannamesinde 'Hayır' seçeneğini işaretlemişti.

Ocak 2022

1 Ocak

Yeminli ifadeye göre, Djokovic'in ekibi seyahat beyanını Avustralya İçişleri Bakanlığı'na sunmuş, bakanlık da beyanın değerlendirildiğini ve Djokovic'in karantinadan muaf olarak ülkeye girişine izin verildiğini bildirmiştir.

2 Ocak

Yeminli ifadesine göre Djokovic, Melbourne'un bulunduğu ve Avustralya Açık'ın gerçekleşeceği Victoria eyalet hükümeti tarafından Sınır Seyahat İzni aldı.

5 Ocak

İspanya'dan bir gün önce ayrılan Djokovic, gece yarısına yakın Melbourne'e varır. Yeminli ifadeye göre, pasaportu alındı ve sınır kontrol memurları tarafından sorgulanmak üzere küçük bir odaya götürüldü.

6 Ocak

Yeminli ifadeye göre Djokovic'in vizesi Avustralya hükümeti tarafından iptal edildi ve Melbourne'deki Park Hotel'de geçici bir gözaltı tesisine götürüldü.

Başbakan Scott Morrison bir basın toplantısında, 29 Kasım'da Sağlık Bakanı Hunt tarafından Tennis Australia'ya gönderilen ve son altı ay içinde tek başına Covid-19 enfeksiyonu geçirmenin karantinasız giriş için gerekli şartları karşılamadığını belirten mektubu doğruladı ve okudu.

10 Ocak

Djokovic'in duruşması başladı ve yargıç vizesinin iptalini iptal etmeye ve gözaltından serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak yargıç, Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin Djokovic'i sınır dışı etme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

11 Ocak

Avustralya Sınır Gücü (ABF) Djokovic'in Avustralya'ya varışından önce yanlış bir seyahat beyanı verip vermediğini araştırıyor.

12 Ocak

Djokovic, ekibinin seyahat beyannamesi konusunu açıklığa kavuşturmak için Avustralya Hükümetine ek bilgi sağladığını söyledi.

Ancak soruşturma hakkında bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, Avustralya Sınır Gücü (ABF) yetkililerinin Djokovic'in Aralık ayındaki PCR sonucuyla ilgili belgelerdeki olası tutarsızlıkları ve tenisçinin Sırbistan'da Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonraki günlerdeki hareketlerini araştırdığını söyledi.

13 Ocak

Avustralya'da kalıp kalamayacağına karar verilmesini bekleyen Djokovic, Avustralya Açık'ın ilk turunda diğer Sırp Miomir Kecmanovic ile eşleşti.

14 Ocak

Avustralya Göçmenlik Bakanı, Avustralya Açık öncesinde Djokovic'in vizesini "kamu yararına olduğunu" söyleyerek iptal etti.

15 Ocak

Djokovic, ülkede kalmak için açtığı davanın duruşması öncesinde Avustralyalı yetkililer tarafından gözaltına alındı.

16 Ocak

Sırp mahkemede temyiz başvurusunu kaybeder ve Avustralya'dan sınır dışı edilir. "Son derece hayal kırıklığına uğradığını" söyledi ve Dubai'ye giden bir uçakla yola çıktı.

Bu zaman çizelgesinin önceki bir versiyonunda Djokovic'in 16 Aralık'ta katıldığı bilinen etkinlik sayısı yanlış belirtilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com