Bikiniden önce bir zaman vardı: Mayonun 100 yılı

Riviera Stili: Şu anda Londra'daki Moda ve Tekstil Müzesi'nde sergilenen1900'den beri Tatil Köyü ve Mayo, geçmişin diz boyu yüzme elbiselerinden günümüzün her yerde bulunan ipli bikinilerine uzanan yolculuğu arşiv giysileri ve görseller aracılığıyla anlatıyor.

Tatil köyünün yükselişi

FTM küratörü Dennis Nothdruft, "Hikaye aslında Viktorya döneminde banyo yapmaktan yüzmeye geçişle başlıyor" diyor. "Aktiviteye ve özellikle de kadınların daha aktif olmasına yönelik büyük bir hareket vardı."

Moda tasarımcısı Coco Chanel'in Cote d'Azure kaçamaklarının modaya uygun kadınları güneşten kaçınmayı bırakmaya ikna ettiği 1920'lere kadar plaj için soyunmak hala uzun etekler, çoraplar ve ayakkabılar giymek anlamına geliyordu.

Ancak Kükreyen Yirmiler daha skandal bir üne sahip olsa da, mayolar 1930'lara kadar (biraz) geleneksel olarak dar görünmeye başladı ve iki parça ilk kez ortaya çıktı.

Nothdruft, "Çağdaş mayoları giderek daha fazla görmeye başladık," diyor. "Kesik mayolar görmeye başlıyorsunuz - üst kısımdaki yanları kesiyorlar - ve çeşitli açık unsurlar eklemeye başlıyorlar."

1950'lere gelindiğinde iki parçalı mayolar yaygınlaşmıştı. Esasen yüceltilmiş iç çamaşırları olan bu kıyafetler, on yılın kısıtlayıcı şekil kıyafetleriyle aynı imrenilen kum saati figürünü yaratıyordu.

"Mayoların sadece yüzmek için olmadığını anlamaya başlıyorsunuz" diyor. "Birdenbire vücudu şekillendirmek ve bir siluet yaratmak söz konusu oldu."

Bildiğimiz anlamda bikini ilk kez 1960'larda, moda trendleri daha genç odaklı hale geldikçe ve tasarımcılar tarafından daha doğal bir siluet savunuldukça ortaya çıktı.

"1950'lerde gençler annelerine benziyordu. Nothdruft, "1960'larda anneler kızları gibi görünmek istiyordu" diyor.

Tekstil yeniliği

Viktorya sonrası yüzme kıyafetlerinin mütevazılığı belki de o zaman ile şimdi arasındaki en göze çarpan fark olsa da, malzemelerdeki değişim de bir o kadar çarpıcı.

Nothdruft, "Bu bir inovasyon hikayesi," diyor. "Gerçekten de gereksinimlere yanıt veren malzemeler bulmakla ilgili: vücuda oturmak ve ıslanmak."

Modern elastikten önce, ilk mayolar ıslandığında ağırlaşan ve rahatsız edici bir şekilde sarkan örme pamuk ve yünlerden yapılıyordu.

Bu durum 1930'larda elastik ipliklerin (elastik ipliklerle sarılmış pamuk ve yünler) kullanılmaya başlanmasıyla devam edecek, ancak 1950'lerde streç kumaşlar tarafından gasp edilecekti. (Likra 1980'lere kadar her yerde bulunmayacaktı.)

Sporculara haksız avantaj sağladığı için Olimpiyatlarda yasaklanan Speedo LZR Racer Suit gibi modern mayo simgeleri, yakın zamanda sadece pratik olandan performans artırıcı olana doğru bir kayma olduğunu gösteriyor.

Nothdruft, "Gösterdiklerimiz mayo alanında gerçekten harika gelişmeler" diyor. "Teknoloji ve kumaşta, kesim ve manipülasyonda her türlü yenilik var."

Bu, moda açısından mayonun gidebileceği en son noktaya kadar götürüldüğü anlamına mı geliyor? Bu da bir olasılık.

"Gelecekte ne yapacağımızı söylemek zor ... Sanırım her şeyi hallettik," diyor. "Tekrar yüzerken tam elbise giymeye başlamamız gerekecek. Çoraplar ve ayakkabılar..."

Riviera Stili: Resort & Swimwear since 1900 22 Mayıs - 29 Ağustos 2015 tarihleri arasında Londra'daki Moda ve Tekstil Müzesi 'nde sergileniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com