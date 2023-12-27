Bidens, hararetli 2024 öncesi son bir rahatlama için St. Croix'a gidiyor

Burası tanıdık bir yer: Biden'lar Virgin Adaları'nda bir düzineden fazla yıldır tatil yapıyor, begonvil çitleri ve palmiye ağaçları arasında plaj günleri ve golf gezilerinden oluşan bir rutin oluşturuyorlar.

Biden geçen yıl yeniden aday olma konusunda son kararını vermeden önce eşiyle birlikte St Croix'e kaçmış ve 2019'da Donald Trump'a karşı ilk meydan okumasına hazırlanırken buraya çekilmişti.

Biden bu yıl da bir seçime hazırlanacak - 50 yılı aşkın kamu hayatından sonra son seçimine - ve adanın 80 derecelik günlerini ve hafif rüzgarlarını içine çekecek.

Virgin Adaları'ndaki bir haftalık kaçamak, Başkan için iki denizaşırı savaş, düşen onay oranları ve 2024'e doğru zayıflayan siyasi duruşuyla ilgili Demokratik endişeler de dahil olmak üzere önemli zorluklar getiren bir yılı tamamlayacak.

En üst düzey diplomatının ve diğer üst düzey yetkililerin Meksika'da, gelecek yılki seçimlerde merkezi bir rol oynayacak gibi görünen ABD'nin güney sınırındaki göçmen akınına diplomatik çözümler aradığı gün geliyor.

Milletvekilleri ise Biden'ın Ukrayna, İsrail ve sınıra yönelik fon talepleri üzerinde pazarlık yapmaya devam ediyor ve yeni yardımı onaylamadan tatil için Washington'dan ayrılan Beyaz Saray'ın öfkesini çekiyor.

Zorluklara rağmen, Biden'ın 2023'ü yıllardır geleneği olduğu üzere tropik bölgelerde kapatacağına dair pek bir soru işareti görünmüyordu.

Başkanlık kaçamakları uzun zamandır aile zamanı ile kriz yönetimi arasında bir denge unsuru olmuştur. Yardımcılardan, iletişim ekipmanlarından ve güvenlikten oluşan başkanlık aygıtı, Karayipler de dahil olmak üzere gittiği her yerde Biden'a eşlik ediyor.

Biden'ın tatilleri şimdiden Orta Doğu'da genişleyen bir çatışma korkusuyla kesintiye uğradı. Noel sabahı Camp David'de Irak'taki bir ABD üssüne yapılan saldırılar hakkında bilgilendirildi ve daha sonra sorumlu İranlı vekil gruba misilleme saldırıları emri verdi.

Çarşamba günü Biden'a Air Force One'da, İsrail ve Hamas arasındaki savaşa Amerika'nın verdiği tepkinin merkezinde yer alan ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan eşlik etti. Sullivan bu ayın başlarında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle Gazze'deki çatışmaların daha düşük yoğunluklu bir aşamaya geçmesi konusunda görüşmeler yapmak üzere İsrail'e gitti.

Sullivan geçen yıl da Ukrayna'daki savaş 10. ayına girerken Biden'a St Croix'da eşlik etmişti.

Biden'ın gelişi öncesinde St Croix'da başkanlık maiyetinin işaretleri görülüyordu: havaalanındaki su birikintisi atlayıcıları arasında duran jumbo C-17 nakliye uçakları; sakin sahil yolu boyunca çiçekler arasında geçici güvenlik kontrol noktaları; Washington'dan alışılmadık derecede yüksek sayıda ziyaretçi.

Geçtiğimiz yıllarda Biden, Beyaz Saray'ın Biden'ın arkadaşları olarak tanımladığı Bill ve Connie Neville'e ait gözlerden uzak bir evde vakit geçirerek St. Onlar aynı zamanda Demokrat bağışçılardır.

2022'de Biden'a sadece First Lady ve Başkan'ın merhum oğlu Beau'nun çocukları olan iki torunu Hunter ve Natalie eşlik etti.

Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı yıllardaki ziyaretleri sırasında, güvenlik aygıtı azaldığında ve günlük rutinlerine normallik geri döndüğünde, ilk çift zaman zaman adanın etrafında neredeyse hiç maiyet olmadan, kiralık bir Toyota sedanla çiçeklerle kaplı yollarda kendi başlarına sürerken görülebiliyordu.

Biden, tesisin web sitesinde "zorlu, ancak çok oynanabilir" olarak tanımlanan par-70 bir saha olan Buccaneer Resort'ta golf oynamak için ortaya çıktı.

Ve geçen yıl adanın en iyi restoranlarından birinde olmak üzere ara sıra dışarıda yemek yedi.

Daha sonra iki torunuyla birlikte ortaya çıkan gazeteciler 2024 planlarını sordular.

"Yaklaşan bir seçim mi var?" diye sordu şakayla karışık, sonra da bir tahminde bulundu: "2023 iyi bir yıl olacak."

Biden'ın bir ABD toprağı olan St Croix'e olan bağlılığı, yakın tarihte herhangi bir Amerikalı politikacı arasında en yüksek profilli olanıydı. Biden'ın 2022'deki ziyaretinden önce, Harry S. Truman'ın 1948'de USS Williamsburg adlı yatla gelmesinden bu yana görevdeki bir Amerikan başkanı St Croix'i ziyaret etmemişti.

Başkan Bill Clinton 1997 yılında kış tatili için ABD Virgin Adaları'ndan bir diğeri olan komşu St Thomas'ı ziyaret etmiş, ailesiyle birlikte bir katamaran kiralamış ve kızı Chelsea ile birlikte şnorkelle yüzmüştü.

Biden'ın St Croix'da bulamayacağı bir şey var: yeniden seçilmek için oy. Organize, şirketleşmemiş bölgenin sakinleri ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanamıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com