Biden yönetimi Yüksek Mahkemeden Sınır Devriyesinin ABD-Meksika sınırındaki jiletli telleri kaldırmasına izin vermesini istedi

Anlaşmazlık, Sınır Devriyesi'nin Teksas'ın Rio Grande kıyılarına yerleştirdiği akordiyon tellerini kesmek için yasal yetkiye sahip olup olmadığı konusunda. Teksas eyaleti geçen yıl tellerin kesilmesini durdurmak için dava açmış ve göçmenlerin sınırı geçmelerine yardımcı olmak amacıyla devlet mallarının yasadışı olarak tahrip edildiğini ve güvenliğin zedelendiğini söylemişti.

Geçtiğimiz ay bir federal temyiz mahkemesi Sınır Devriyesi görevlilerinin mahkeme süreci devam ederken bu uygulamayı durdurmalarını emretti ve Adalet Bakanlığı şimdi acil bir başvuruda bulunarak Yüksek Mahkeme'den bu kararı bozmasını istedi.

Biden yönetimi mahkeme belgelerinde, ajanların teli ihtiyacı olan göçmenlere tıbbi yardım sağlamak ya da ABD topraklarına çoktan geçmiş olan göçmenleri yakalamak için kestiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com