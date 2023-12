Biden yönetimi, temiz hidrojen endüstrisinin geleceğini şekillendirebilecek önemli bir kılavuz yayınladı

Biden yönetimi Cuma günü, temiz elektrikten üretilen hidrojen lehine olan geniş kapsamlı temiz hidrojen vergi kredisi hakkında uzun zamandır beklenen ön rehberliği yayınladı.

Hidrojen vergi kredisi, Enflasyon Azaltma Yasası'nda yer alan en cömert sübvansiyonlardan biridir ve şirketlere üretilen her bir kilogram hidrojen için 3 dolara kadar destek sağlamaktadır. Diğer hükümet girişimlerinin yanı sıra, ABD Hazinesi'nin önerdiği vergi kredisi, ABD'de yeni gelişmekte olan bir endüstrinin hızlı bir şekilde başlatılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve nihayetinde ağır sanayinin ve henüz rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjilerle etkin bir şekilde çalıştırılamayan uçaklar, gemiler ve yük kamyonları gibi büyük araçların karbonsuzlaştırılmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Beyaz Saray'ın iklimden sorumlu kıdemli danışmanı John Podesta gazetecilere verdiği demeçte "Yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyona doğru bir yol çizerken bu önemli bir araç" dedi.

Milyarlarca federal fonun söz konusu olduğu bir dönemde, gerçekten temiz hidrojeni neyin oluşturduğu konusunda bir tartışma yaşanıyor. Hidrojen üretimi enerji yoğun bir süreçtir ve gerçekten temiz olması için sıfır karbonlu elektrik kaynakları kullanılarak üretilmesi gerekir.

Yeşil hidrojen, suyu ayrıştırmak için yenilenebilir enerji kullanılarak üretilirken, pembe hidrojen nükleer enerji kullanılarak üretilir. Ancak fosil yakıt liderleri, gezegeni ısıtan metan gazı kullanılarak üretilen ancak karbon kirliliğinin yakalanıp depolanacağı vaat edilen mavi hidrojene sübvansiyon verilmesi için hükümeti zorluyor.

Cuma günü ABD hükümeti, herhangi bir güç kaynağını diğerine tercih etmemekle birlikte, en temiz hidrojeni üreten üreticilere en cömert vergi kredilerini veren katı kural önerilerini yayınladı. Önerilen kurallar, hidrojen üretiminin tüm yaşam döngüsü boyunca gezegeni ısıtan kirliliği dikkate alıyor.

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo gazetecilere yaptığı açıklamada, "Emisyonlar ne kadar düşükse kredi de o kadar büyük olur" diyerek vergi kredisinin hidrojenin kilogramı başına 60 sentten başlayıp en cömert kredi olan kilogram başına 3 dolara kadar çıktığını belirtti.

Temiz elektrik ya da çöp sahalarından elde edilen metan gazı ve kömür madenlerinden ya da kömür yataklarından yakalanan kaçak metan ile hidrojen üreten şirketler bu krediyi almaya hak kazanıyor. İdare yetkilileri, düşük karbonlu doğal gazın gelecekte dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin ayrıntıları halen toplamaktadır.

Hidrojen, ABD'de ve dünya çapında devasa yeni bir endüstri olmaya hazırlanıyor. Halihazırda ABD yılda 1 milyon metrik tondan az hidrojen üretiyor ve bunların çoğu fosil yakıtlardan elde ediliyor. Biden yönetimi 2050 yılına kadar bu üretimi 50 katına çıkarma hedefi koydu ve federal tahminlere göre bu hedef ABD'nin gezegeni ısıtan kirliliğini 2050 yılına kadar yaklaşık %10 oranında azaltabilir.

Enerji Bakan Yardımcısı David Turk gazetecilere verdiği demeçte, "Bu miktar şu anda ABD'deki her otobüs, her uçak, her tren ve her geminin kullandığı enerjinin toplamına eşittir" dedi. "Burada çok ama çok büyük bir potansiyel ve fırsat var.

Bu %10 çok fazla görünmeyebilir, ancak ABD'de enerji yoğun büyük sanayi ve büyük ulaşımdan kaynaklanan en inatçı kirliliğin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu sektörler kirlilik hedeflerini temiz elektrikle küçük arabalar ve enerji sektörü kadar kolay karşılayamaz.

Arabalara, cihazlara, binalara ve şimdi de hidrojene güç sağlamak için artan elektrik talebi göz önüne alındığında, bu yeni hidrojen endüstrisinin ne kadar elektrik tüketeceği ve tüm bu temiz elektronların nereden geleceği konusunda hala pek çok soru var.

Çevre Savunma Fonu'nun ABD iklim direktörü Morgan Rote, "Şebekeden beslenen hidrojenin genel emisyonları artırmadığından emin olmak için bu gerçekten çok önemli" dedi. "Hidrojeni yanlış anlarsak, iklim krizini çözmek için ihtiyaç duyduğumuz on milyarlarca doları ve çok değerli zamanı boşa harcama riskiyle karşı karşıya kalırız."

Önerilen kılavuz aynı zamanda yeşil hidrojen ve üretim için kullanılabilecek elektrik türüne ilişkin korkulukları da belirliyor. Yeşil hidrojen tesisleri, hidrojeni sudaki oksijenden ayırmak için gereken elektrolizörlere güç sağlamak için büyük miktarda elektrik kullanacaktır. Dolayısıyla bu hidrojenin gerçekten temiz olmasını sağlamak için elektriğin kendisinin de temiz ve bol olması gerekiyor.

Yönetim yetkilileri, hidrojen şirketlerinin evlere, araçlara ve cihazlara güç sağlamak için gereken elektrik şebekesindeki tüm temiz enerjiyi tüketmemesi ya da kömür veya doğal gaz gibi daha kirli kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanmaması için basit bir hedefle bir dizi karmaşık kuralı aşamalı olarak uygulamaya koymayı planlıyor.

Adeyemo, "Elektrik kullanılarak üretilen hidrojen üretimi için, önerilen kurallar, şirketlerin saatlik üretime aşamalı olarak geçerek yıllık olarak üretilen yeni, teslim edilebilir temiz enerji kullanmasını gerektiriyor" dedi. 2028 yılından itibaren hidrojen tesislerinin, üretim için kullanıldıkları saatte üretilen temiz enerjiyi kullanmaları gerekecek.

Biden yönetiminin hidrojen üretiminin atmosfere daha fazla kirlilik katmamasını sağlamaya yönelik katı yaklaşımı, aralarında Batı Virginia Senatörü Joe Manchin'in de bulunduğu bazı Demokrat senatörler tarafından eleştirildi.

Aralarında Manchin'in de bulunduğu 11 Demokrat Senatör geçen ay yazdıkları bir mektupta, Hazine'nin katı yaklaşımının hidrojen endüstrisine zarar verebileceğinden endişe duyduklarını belirttiler. Ancak yönetim yetkilileri, sıkı korkuluklar ve uyum konusunda üçüncü taraf denetimi olmadan, hidrojen endüstrisinden kaynaklanan emisyonların balon yapabileceğini söyledi.

Turk, "Bu model ve çevresel bütünlük olmadan, [bu] güçlü vergi kredisinin geleneksel üretim yöntemlerinin iki katı kadar iklim kirliliğine yol açan hidrojen projelerini sübvanse etme riski çok yüksek" dedi.

Turk ve diğer yetkililer, federal hükümetin Hazine düzenlemesine son şeklini vermediğini ve nükleer ve diğer enerji türlerinin kredinin yapısına nasıl uyabileceği konusunda daha fazla bilgi aradıklarını vurguladı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com