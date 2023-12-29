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PolitikaHaberler

Biden yönetimi İsrail'e askeri teçhizat satmak için Kongre'yi yine bypass etti

Biden yönetimi bu ay içinde ikinci kez Kongre'yi bypass ederek İsrail'e askeri teçhizat satışını onayladı.

 and  Carmen Simpson
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Dışişleri Bakanı Antony Blinken 21 Aralık 2023 tarihinde Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nda....aussiedlerbote.de
Dışişleri Bakanı Antony Blinken 21 Aralık 2023 tarihinde Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nda konuşuyor..aussiedlerbote.de

Biden yönetimi İsrail'e askeri teçhizat satmak için Kongre'yi yine bypass etti

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre'ye "155 mm'lik mermileri işlevsel hale getiren tapalar, şarjörler ve primerler dahil 155 mm'lik yardımcı malzemelerin" transferini derhal onaylamak üzere acil bir karar aldığını bildirdiğini söyledi.

Sözcü, "İsrail'in savunma ihtiyaçlarının aciliyeti göz önüne alındığında, Bakan, transferin derhal onaylanmasını gerektiren acil bir durumun mevcut olduğunu tespit etmek üzere kendisine devredilen yetkiyi kullandığını Kongre'ye bildirmiştir" dedi.

Sözcü ek kalemlerin önceki satışlara eklendiğini ve bunun da "satışın toplam değerini 147.5 milyon dolara çıkardığını" söyledi.

Bu ayın başlarında yönetim, kongre komitelerinin bu tür bir satışı incelemesi için tanınan standart 20 günlük süreyi atlayarak İsrail'e binlerce mühimmat satışını aceleye getirmişti. Dışişleri Bakanlığı, denetim komitelerine 13,000'den fazla tank mermisinin "daha fazla bilgi, ayrıntı ya da güvence" olmaksızın İsrail'e teslim edileceğine dair acil bir bildiri gönderdi.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü o dönemde şunları söyledi: "İsrail hükümetine [uluslararası insancıl hukuka] uymaları ve sivillere zarar vermekten kaçınmak için mümkün olan her adımı atmaları gerektiği konusunda açık olmaya devam ediyoruz."

106 milyon dolarlık işlem, İsrail'e toplam 45,000 tank mermisi satılmasına yönelik daha büyük bir talebin parçasıydı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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