Biden yönetimi, eyaletin tartışmalı göçmenlik yasası nedeniyle Teksas'a dava açtı

Bu hamle, Adalet Bakanlığı'nın geçen hafta Teksas'ı önlemden geri adım atmaması halinde dava açmakla tehdit etmesinin ardından geldi. Başkan Joe Biden ve Teksas Valisi Greg Abbott ABD-Meksika sınırının idaresi konusunda tartışırken, bu hafta eyalete karşı açılan ikinci yasal işlem oldu.

Aralık ayında Cumhuriyetçi Abbott, yargıçlara insanları Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarma emri verme yetkisi de tanıyan Senato Yasası 4'ü imzaladı. Beyaz Saray, Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanan yasayı "inanılmaz derecede aşırı" olarak eleştirdi.

Adalet Bakanlığı açtığı davada, söz konusu düzenlemenin federal hükümetin göçmenlik yasasını uygulama konusundaki "münhasır yetkisini" zayıflattığını savundu.

"SB 4 aracılığıyla, federal hükümetin vatandaş olmayanların girişini ve sınır dışı edilmesini düzenleme konusundaki münhasır yetkisine müdahale etmekte, ABD'nin göçmenlik operasyonlarını ve işlemlerini engellemekte ve ABD'nin dış ilişkilerine müdahale etmektedir. Teksas Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davada SB 4 geçersizdir ve iptal edilmelidir" denildi.

Adalet Bakanlığı söz konusu tedbirin engellenmesini talep etti.

Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta yaptığı açıklamada "SB 4 açıkça anayasaya aykırıdır" dedi. "Anayasanın Üstünlük Maddesi ve uzun süredir devam eden Yüksek Mahkeme içtihadı uyarınca, eyaletler Kongre tarafından yürürlüğe konulan çerçeveye müdahale eden göçmenlik yasalarını kabul edemez. Adalet Bakanlığı Anayasa'yı koruma ve federal yasaları uygulama sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir."

CNN yorum için Abbott'un ofisine ulaştı.

Bu hafta başında Biden yönetimi Yüksek Mahkeme 'den ABD-Meksika sınırına Teksas tarafından yerleştirilen jiletli tellerin kaldırılması için izin istedi. Anlaşmazlık, Sınır Devriyesi'nin Rio Grande kıyılarındaki akordiyon telleri kesmek için yasal yetkiye sahip olup olmadığı konusunda.

Teksas eyaleti geçen yıl tellerin kesilmesini durdurmak için dava açmış ve bunun göçmenlerin sınırı geçmesine yardımcı olmak amacıyla devlet mülkiyetini yasadışı bir şekilde tahrip ettiğini ve güvenliği zayıflattığını söylemişti. Federal bir temyiz mahkemesi, Sınır Devriyesi ajanlarının mahkeme süreci devam ederken uygulamayı durdurmasına karar verdi ve Adalet Bakanlığı şimdi acil bir başvuruda bulunarak Yüksek Mahkeme'den bu kararı bozmasını istedi.

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Kaynak: edition.cnn.com